El Gobierno ha respondido este miércoles al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que quien pone en riesgo la vida de los estadounidenses es quien les lleva a una guerra injustificada y, por tanto, es el Gobierno de EEUU, no el de España.



Así lo recalcó ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista en TVE al ser preguntado por las afirmaciones de Bessent sobre que la negativa de España a que sus bases sean utilizadas para la operación militar contra Irán es algo "inaceptable" y que esa postura pone "vidas estadounidenses en riesgo".



Puente ha incidido en que ya hay norteamericanos que han perdido la vida en la guerra de Irán en unos pocos días, por lo que ha considerado que no hay correlación con la decisión "libre y soberana" de España de no participar y "no brindar" su territorio.



"Es una decisión soberana que no causa ni evita muertes de los ciudadanos americanos que se vayan a ver envueltos en este conflicto", que, ha insistido, España no comparte ni cree justificado.



En su opinión, lo que habría que hacer es "desescalar, sentarse, negociar y buscar una salida". "Sustituir las bombas y las armas por el diálogo, la concertación y sentar en la mesa, incluso, a la comunidad internacional", ha subrayado.

"Eso es lo lógico", ha añadido, tras lo que ha reiterado que "quien utiliza armas y expone a sus propios ciudadanos a la muerte no es el Gobierno de España, es el Gobierno de Estados Unidos".