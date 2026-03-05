El Ministerio de Defensa enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre en compañía del portaaviones nuclear francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega como "compromiso con la defensa de la UE y su frontera oriental" después de que un dron de fabricación iraní lanzado desde Líbano impactara en la base británica de Akrotiri, en la isla mediterránea.
Esta fragata, con 200 tripulantes, se incorporó el 3 de marzo al Grupo Naval del Charles de Gaulle en el mar Báltico y ahora se dirigirán al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta el 10 de marzo.
La Cristóbal Colón es la fragata tecnológicamente más avanzada que tiene España. Su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de nuestra batería Patriot desplegada en Turquía.
España envía a Chipre la fragata 'Cristóbal Colón' para labores de protección y defensa aérea junto a un portaaviones francés
Así es la fragata 'Cristóbal Colón' que España enviará a Chipre: el buque "tecnológicamente más avanzado" de la Armada
Portazo de Sánchez a la Casa Blanca: tilda de "fake news" el anuncio de que "España está cooperando" sobre Irán
-
Chipre agradece a España su disposición a defender la isla
El Gobierno de Chipre ha agradecido este jueves la disposición de España e Italia a contribuir a la defensa de la isla, tras anunciar ambos países que contribuían a un despliegue naval en la región, declaró el portavoz del Ejecutivo, Konstantinos Letymbiotis.
Letymbiotis señaló que el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, ha mantenido hoy una conversación telefónica con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien expresó la intención de su país de contribuir a las medidas preventivas, y también se comunicó con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que también transmitió su disposición a aportar medios.
-
El Ministerio de Defensa desmiente que Robles expresara ayer su apoyo a Trump, como dice el PP: "Es falso"
El Ministerio de Defensa ha desmentido de manera rotunda que la ministra, Margarita Robles, expresara ayer al embajador de Estados Unidos, Benjamín León, que ella está "con Trump".
"Es falso", han subrayado a Efe fuentes de Defensa después de que el PP haya publicado en redes sociales un vídeo de los momentos previos a la reunión que Robles y León mantuvieron en la tarde de este miércoles en la sede del ministerio.
El mensaje distribuido por el PP incluye un vídeo de 4 segundos en el que, según asegura ese partido, la ministra dice al embajador que ella está "con Trump".
Preguntada sobre ese mensaje en TVE, la ministra ha recalcado que el Gobierno estadounidense tiene clara desde el sábado la posición de España y ha afirmado que al PP le "debería dar vergüenza" comportarse de esa manera en un asunto de este calado.
-
El Gobierno responderá con "coherencia" y "brazos abiertos" ante una crisis de desplazados por Irán
La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha garantizado que España será "coherente" y dará la misma respuesta que a los ucranianos en caso de una crisis de desplazados en Oriente Medio por el conflicto en Irán.
"España cada vez que tiene oportunidad demuestra que está a la altura, con coherencia, de abrir los brazos y de transmitir esa solidaridad para dar respuesta a esas crisis y a personas que huyen de guerras", ha explicado Elma Saiz en un desayuno informativo recogido por Europa Press.
La portavoz del Gobierno ha recordado que España ha sido el cuarto país de la Unión Europea en acoger más ucranianos tras "la invasión de Putin" y ha insistido en que el Gobierno "cada vez que tiene oportunidad demuesta que está a la altura".
-
Izquierda Unida no ve "ningún problema" en el envío de una fragata a Chipre porque es para "colaborar con un país de la UE"
El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha trasladado este jueves que no ve "ningún problema" en que España vaya a enviar la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre en plena crisis en Oriente Próximo ya que con esta iniciativa se busca "colaborar con un país de la Unión Europea".
Maíllo ha respondido que desde IU defienden que España se salga de la OTAN porque defienden "un modelo de seguridad y cooperación europeo", un "modelo defensivo", por lo que, "cuando se trata de colaborar con un país de la Unión Europea, como es Chipre", no ven "ningún problema".
Dicho esto, ha apostillado que "lo que no puede hacer" la fragata que enviase España sería "ir a defender a las bases norteamericanas de las que están provocando la guerra". "Para eso no están los militares españoles", ha aseverado antes de incidir en la idea de que, como el envío de la referida fragata "es un elemento de disuasión y defensa de un país de la Unión Europea en el marco de defensa europeo, no tenemos ningún problema" desde IU con esa iniciativa.
-
Kallas ve una "solidaridad clara" entre los 27 pese a que Merz no defendió a España ante Trump
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha asegurado que hay una solidaridad "muy clara" entre los Veintisiete Estados miembro, incluso "si hay opiniones diferentes", después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, no defendiera a España ante las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su reunión en la Casa Blanca del martes.
Preguntada sobre esta situación en declaraciones a los medios antes de presidir la reunión de ministros de Exteriores extraordinaria convocada este jueves, la jefa de la diplomacia europea ha respondido que la Unión Europea ha sido solidaria con los Estados miembro "en distintos tipos de crisis", también en esta ocasión.
"Estamos en esta Unión Europea con 20 millones de personas. Hemos sido solidarios antes en distintos tipos de crisis que hemos tenido. Así que, por supuesto, podemos tener opiniones diferentes sobre algunas cosas, pero al final creo que la solidaridad entre los Estados miembro es muy clara", ha indicado.
Sobre las amenazas del inquilino de la Casa Blanca a España de cortar toda relación comercial, Kallas ha recordado que el comercio "es una competencia europea", que Estados Unidos y la UE tienen "un acuerdo comercial firmado en junio" y que espera que Washington lo respete.
-
Así es la fragata 'Cristóbal Colón' que España va a enviar a Chipre en plena guerra en Irán
-
La izquierda utiliza la guerra de Irán para desenterrar el 11-M: "Aznar metió a Madrid en el peor atentado de la historia"
La guerra en Oriente Próximo y el debate sobre la posición internacional de España han marcado este jueves la sesión de control en la Asamblea de Madrid, donde el enfrentamiento entre Gobierno y oposición ha terminado derivando en un cruce de acusaciones sobre el atentado terrorista del 11-M y el papel del expresidente José María Aznar, a quien la izquierda ha tachado de "culpable" de este hecho.
Precisamente, ha sido la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, la que ha acusado al Partido Popular de "jalear una guerra que sólo va a traer caos e inseguridad al mundo", vinculando esa postura con la intervención española en Irak durante el Gobierno de José María Aznar.
"Si tanto les gusta la guerra vayan ustedes, si tanto le gusta la guerra vaya usted con Santiago Abascal", ha afirmado Bergerot desde la tribuna. La portavoz ha ido más allá al responsabilizar políticamente al expresidente del Gobierno del contexto que desembocó en los atentados del 11-M.
"Jalean una guerra que sólo va a traer caos e inseguridad al mundo, exactamente igual que hizo Aznar hace 23 años, cuando Madrid pagó la peor decisión del Partido Popular con el peor atentado terrorista de la historia de nuestro país y 192 muertos", ha sostenido.
-
Marlaska dice que España es "un socio comprometido en todos los organismos en los que participa"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este jueves que España ayudará en la defensa de sus aliados "siempre de conformidad al derecho internacional" y recordó que su país es "un socio comprometido en todos los organismos multilaterales en los que participa".
Preguntado a su llegada al Consejo de ministros del Interior de la Unión Europea en Bruselas sobre un hipotético apoyo militar a Chipre, Grande-Marlaska dijo que "todas las capacidades" de España "están a disposición" de los organismos multilaterales a los que pertenece.
Además, Grande Marlaska recordó que España "participa en la OTAN y es uno los socios fiables" y que tiene "a más de 3.000 soldados (...) garantizando la seguridad del flanco oeste de la Unión Europea en los países bálticos" así como en el Líbano junto a las Naciones Unidas.
-
Ester Muñoz (PP) acusa a Sánchez de rescatar el 'No a la guerra' para aglutinar a sus votantes: "Sólo le faltó cantar 'Imagine'"
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado hoy a Pedro Sánchez de sacar el lema del 'No a la guerra' porque es el último recurso que le queda para aglutinar a sus votantes ya que el resto le han fallado.
En opinión de la dirigente popular, al presidente del Gobierno solo le faltó en el discurso de ayer entonar Imagine all the people, la canción que lanzó John Lenon en 1971.
Para Muñoz, que ha hecho declaraciones en Antena 3,, es "evidente que Sánchez se va quedando sin recursos" y por eso ha tenido que rescatar un lema que tiene más de 20 años, el que se creó cuando se produjo la guerra de Irak.
Considera que el presidente lleva mucho tiempo utilizando la polarización de la sociedad española, convirtiendo a unos en buenos y a otros en malos, en función de si le apoyan o no y con el objetivo de "intentar aglutinar a su base electoral".
-
España abrirá dos nuevas oficinas comerciales en EEUU para ayudar a las empresas
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este jueves que España abrirá dos nuevas oficinas comerciales en Estados Unidos, una en Boston y otra en Houston, para defender los intereses de los empresarios españoles en el país.
El ministro ha destacado en Cope las interdependencias que existen entre las economías española y estadounidense "y esos intereses cruzados son los que garantizan que las administraciones públicas, los poderes públicos", tengan que poner toda su atención para protegerlos.
"Esta relación bilateral es un tesoro y esa protección es en lo que tenemos que estar y es en lo que está España, y además, precisamente, en el ámbito europeo, que es el que rige en materia de acuerdos comerciales, ayudando a que se pueda implementar cuanto antes el acuerdo que ya firmamos en agosto para dar a nuestros empresarios también un horizonte predecible, a medio plazo, para que puedan tomar sus decisiones, efectivamente, sin miedo a que las condiciones vayan a cambiar en los próximos meses", ha subrayado.
-
El Gobierno afea que Feijóo "defienda los derechos humanos fuera" y aquí pacte con "ultras antagónicos a defenderlos"
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha exigido este jueves altura de miras al PP y le ha pedido que apoye la posición "inquebrantable" del Gobierno en contra de la guerra en Irán y en defensa del derecho internacional.
En un desayuno informativo, Saiz ha subrayado a los populares que la protección de los derechos humanos está en el centro del derecho internacional y, por tanto, no se pueden contraponer con él.
Ha criticado así que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "defienda los derechos humanos fuera" de España, mientras "aquí está alcanzando pactos con ultras que son antagónicos a defenderlos", ha añadido convencida de que la "brújula del Partido Popular" la dirige el líder de Vox, Santiago Abascal.
Pero ha subrayado que, en el contexto geopolítico actual "tan complicado", el principal partido de la oposición debería ponerse al lado del Gobierno.
"No es momento de hacer política", ha advertido y ha instado a Feijóo a llamar al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en lugar de al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como hizo tras el ataque de EEUU e Israel a Irán.
-
España envía a Chipre la fragata 'Cristóbal Colón' para labores de protección y defensa aérea junto a un portaaviones francés
El Ministerio de Defensa ha anunciado este jueves que enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega como "compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental" en plena guerra de Irán.
La Cristóbal Colón se incorporó el 3 de marzo al Grupo Naval del Charles de Gaulle en el mar Báltico y ahora el conjunto se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta el 10 de marzo.
La Cristóbal Colón es la fragata tecnológicamente más avanzada que tiene España. Su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de nuestra batería Patriot desplegada en Turquía.
También estará en lista para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto en Oriente Próximo.
A esta fragata se unirá, aunque brevemente, el buque de aprovisionamiento Cantabria para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito del Grupo Naval por el Golfo de Cádiz.
Italia y Países Bajos también enviarán recursos navales a Chipre en los próximos días.
A primera hora de este jueves, la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmaba que el Gobierno "valora" prestar apoyo militar a Chipre en el marco de la defensa europea.
Al ser preguntada en la Ser si España va a facilitar apoyo militar a Chipre, tras el ataque de un dron contra una de sus bases, Robles explicó que si la Unión Europea o países del bloque comunitario, en "defensa de la paz", envían efectivos "pues evidentemente España, como hace muchísimas ocasiones en otras muchas misiones, pues lo tendrá en cuenta y lo valorará".
-
España estudia prestar apoyo militar a Chipre en una misión de la UE en "defensa de la paz" en plena guerra en Irán
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este jueves que el Gobierno "valora" prestar apoyo militar a Chipre en el marco de la defensa europea y en plena guerra de Irán.
Al ser preguntada en la Ser si España va a facilitar apoyo militar a Chipre, tras el ataque de un dron contra una de sus bases, ha explicado que si la Unión Europea o países del bloque comunitario, en "defensa de la paz", envían efectivos "pues evidentemente España, como hace muchísimas ocasiones en otras muchas misiones, pues lo tendrá en cuenta y lo valorará".
El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha confirmado que el dron Shahed que atacó la base militar británica Akrotiri en Chipre, el pasado 2 de marzo, no fue lanzado desde Irán sino desde Líbano.
En este contexto, Robles ha dejado claro que España es un "aliado firmemente comprometido" con el marco de las Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea.
Por tanto, ha insistido en que España siempre va a estar con la UE defendiendo los "principios básicos de convivencia y la paz" y que si la "UE o algunos de sus miembros para proteger a Chipre deciden algunas misiones" España lo tendrá en cuenta y se hará público siempre dentro "del marco del derecho internacional".
Eso sí, ha remarcado que "una cosa son misiones de ataque y otra de defensa" y ha resaltado en este punto que no es una "anécdota menor" que el Ministerio en España se llame de Defensa y el de Estados Unidos se haya convertido en el Departamento de la Guerra.
-
España descarta convocar al embajador de EEUU en España tras las amenazas de Trump
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha descartado este jueves que vaya a convocar al embajador de Estados Unidos en España tras la escalada diplomática entre ambos países como consecuencia de la guerra en Irán, a la que España se opone, y las amenazas de Trump.
En declaraciones a Catalunya Ràdio, Albares ha asegurado que la relación con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, es "fluida" pese a que no han hablado en las últimas horas.
Ayer, Albares desmintió "tajantemente" que España haya acordado cooperar con el Ejército estadounidense, como había asegurado minutos antes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Y es que, previamente, Leavitt aseguró que España había acordado "cooperar con el Ejército estadounidense" después de que el presidente Donald Trump amenazara con un embargo comercial por su negativa a que el Pentágono emplee sus instalaciones en bases españolas para las operaciones contra Irán.
"La decisión es soberana del Gobierno de España y no tengo que hablar con nadie", ha dejado claro Albares, que ha dicho que la actual situación no merece "en absoluto" que convoque al embajador.
-
Zapatero respalda el "acierto permanente" de Sánchez en política internacional tras su choque con Estados Unidos
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha apoyado firmemente la posición de Pedro Sánchez tras su enfrentamiento con Estados Unidos por la guerra en Irán y enarbolar el 'No a la guerra', al tiempo que ha calificado de "acierto permanente" la política internacional del presidente.
En declaraciones a los medios a su llegada al desayuno informativo de Nueva Economía Fórum con la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, Zapatero ha vaticinado que Sánchez "va a acertar" con sus críticas a la guerra en Oriente Medio, tras haberlo hecho "liderando los fondos europeos", con "la posición en Ucrania" y de "una manera evidente" en Gaza.
Sánchez se ha negado a permitir que el ejército norteamericano utilice las bases militares de Rota y Morón para sus operaciones militares en Irán, y ha criticado el ataque de EEUU e Israel rescatando el lema de "no a la guerra" que se empleó para rechazar la invasión de Irak en 2003.
Zapatero ha asegurado que "estamos en una era más de violencia que de paz", "más de uso de la fuerza que de extensión de la diplomacia", y ha añadido que lo que más le preocupa es que "no se discute de la legalidad internacional", mientras Naciones Unidas está siendo "preterida por grandes potencias como Rusia o Estados Unidos".
-
Carlos Cuerpo afea al PP que ignore que las amenazas de EEUU pueden perjudicar a las empresas españolas
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha lamentado que los partidos de la oposición, en clara referencia al PP, no hagan alusión a las amenazas de Estados Unidos que se han realizado en materia económica y comercial y que podrían perjudicar a las empresas españolas.
"Ni siquiera se alude a estas amenazas que se han realizado en materia económica y comercial y que podrían perjudicar, en caso de producirse y de llevarse a cabo, a nuestras empresas y ciudadanía", dijo anoche en RNE.
Frente a esto, defendió el apoyo y las reacciones procedentes de la Comisión Europea, del presidente del Consejo, António Costa, y de otros líderes europeos.
"Una posición en defensa de la unidad europea para proteger los intereses y la soberanía de los Estados miembros. Esta es la línea por la que tenemos que ir y lo que cuesta entender es por qué desde fuera de España, en este caso nuestros socios, están dispuestos a promover y a proteger esa unidad, soberanía e intereses y desde dentro no", señaló.
-
El Gobierno desmiente "tajantemente" que haya acordado cooperar con el Ejército de EEUU
Ayer por la tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en rueda de prensa que España había "acordado cooperar con el Ejército estadounidense" después de que Trump amenazara con un embargo comercial por su negativa a que el Pentágono emplee las bases españolas para las operaciones contra Irán.
Ante esta afirmación, el Gobierno se apresuró en desmentirlo.
"Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares en la SER.
"No tengo la menor idea a qué se puede referir o de dónde puede venir eso", advirtió Albares, que insistió en que la posición de España "no ha cambiado en absoluto" y, por tanto, "sigue absolutamente invariable".
Y recalcó que no tiene "ninguna gana" ni "casi tiempo" para especular sobre a qué responde lo dicho por la portavoz de la Casa Blanca.
-
Yolanda Díaz se reúne hoy con los agentes sociales para abordar medidas por el conflicto en Oriente Próximo
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantendrá este jueves un maratón de reuniones con agentes sociales y organizaciones de autónomos para abordar la adopción de medidas inmediatas con las que amortiguar el impacto económico y social del conflicto en Oriente Próximo.
En concreto, Díaz se reunirá con los máximos dirigentes de CCOO y UGT y de las patronales a las 10:30 horas en el Ministerio de Trabajo y a las 16:00 horas lo hará con las principales organizaciones de autónomos.
"Al tejido económico y social lo hemos convocado con carácter inmediato para prevenir escenarios que deseamos que no se produzcan, paro tener todo debatido y listo para en el caso de ser necesario que actuemos, actuar", explicó ayer la ministra.
"Vamos a volver a estar a la altura", dijo este miércoles la ministra, quien aseguró que el Gobierno volverá a proteger a las empresas y trabajadores españoles. "Ya lo hemos hecho en el año 2020, con los ERTEs, y lo vamos a volver a hacer", añadió.
-
Llega a Torrejón un avión militar con 171 españoles repatriados de Omán por la guerra en Irán
El avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio que ha repatriado a 171 españoles atrapados en Omán por la guerra contra Irán ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a las 06:50 horas, han indicado a Efe fuentes de Defensa.
El vuelo forma parte de la operación de evacuación -en la que han participado el Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire y del Espacio- de los españoles que se han visto atrapados por el cierre del espacio aéreo tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán y no se descarta enviar más aviones a la zona de Oriente Medio.
El martes llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.
-
Óscar Puente, contra EEUU: "Son ellos los que exponen a los suyos a la muerte, no el Gobierno de España"
El Gobierno ha respondido este miércoles al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que quien pone en riesgo la vida de los estadounidenses es quien les lleva a una guerra injustificada y, por tanto, es el Gobierno de EEUU, no el de España.
Así lo recalcó ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista en TVE al ser preguntado por las afirmaciones de Bessent sobre que la negativa de España a que sus bases sean utilizadas para la operación militar contra Irán es algo "inaceptable" y que esa postura pone "vidas estadounidenses en riesgo".
Puente ha incidido en que ya hay norteamericanos que han perdido la vida en la guerra de Irán en unos pocos días, por lo que ha considerado que no hay correlación con la decisión "libre y soberana" de España de no participar y "no brindar" su territorio.
"Es una decisión soberana que no causa ni evita muertes de los ciudadanos americanos que se vayan a ver envueltos en este conflicto", que, ha insistido, España no comparte ni cree justificado.
En su opinión, lo que habría que hacer es "desescalar, sentarse, negociar y buscar una salida". "Sustituir las bombas y las armas por el diálogo, la concertación y sentar en la mesa, incluso, a la comunidad internacional", ha subrayado.
"Eso es lo lógico", ha añadido, tras lo que ha reiterado que "quien utiliza armas y expone a sus propios ciudadanos a la muerte no es el Gobierno de España, es el Gobierno de Estados Unidos".