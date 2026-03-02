El PSOE también se hunde en CyL: Mañueco se mantiene al alza y Vox supera por primera vez el 20% en una autonomía

UPL crecería hasta 4-5 escaños y Soria Ya! se desinfla; Podemos podría quedarse fuera de las Cortes de Castilla y León.

Vox superaría por primera vez el 20% del voto en la región y podría alcanzar 18-21 procuradores, absorbiendo buena parte del desgaste socialista.

El PP de Mañueco se mantiene como fuerza más votada, con una ligera subida al 31,6% y entre 30 y 33 escaños.

El PSOE podría obtener su peor resultado histórico en Castilla y León, cayendo de 28 a 23-26 escaños y perdiendo casi 3 puntos de voto.

El hombre de Pedro Sánchez en Castilla y León también se asoma a abismo. Como ya le ocurriera a la exministra Pilar Alegría en Aragón, Carlos Martínez está al borde de llevar al PSOE a su peor resultado de la democracia en los comicios del próximo 15 de marzo, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Según el sondeo, el popular Alfonso Fernández Mañueco volverá a ganar los comicios, con el 31,6% del voto y una horquilla de 30 a 33 escaños. Actualmente tiene 31 procuradores (31,4%).

Por su parte, el socialista Carlos Martínez hundiría el resultado del PSOE desde sus 28 escaños actuales (30,1%) a una horquilla de entre 23-26 (27,3%).

El PSOE perdería casi 3 puntos de voto y hasta cinco escaños, respecto a su representación actual en la Cámara autonómica.

Hasta ahora, el peor resultado obtenido por el PSOE en la región fue en las autonómicas de 2015, cuando se quedó con sólo 25 escaños. Carlos Martínez empeorará esta marca, si finalmente se queda en la parte baja de la horquilla que le otorga el sondeo de SocioMétrica.

Arte EE

En cuanto a Vox, mantiene su tendencia al alza que inició en las recientes elecciones de Extremadura y Aragón. Con una novedad: por primera vez en unos comicios generales o autonómicos, superaría la barrera del 20% del voto.

Alcanzaría el 20,8%, que le otorgaría entre 18 y 21 procuradores. Muy por encima de los 13 (17,6%) que tiene en la actualidad.

Castilla y León elige en 2026 un total de 82 procuradores, uno más que en la legislatura anterior por el aumento de población en Segovia.

En un hemiciclo donde la mayoría está en 42 procuradores, PP y Vox sumarían 38, en su escenario más desfavorable.

El sondeo dibuja por tanto un mapa similar al de los comicios de Aragón y Extremadura: Mañueco se vería abocado a entenderse con Vox, como les ocurrió antes a María Guardiola y Jorge Azcón.

En este tablero, parece descartado que los partidos regionalistas y localistas, como el caso de UPL, Soria YA! y Por Ávila pudieran jugar un papel importante en la composición de un nuevo gobierno en Castilla y León.

Aunque todo parece indicar que los leonesistas conservarán, e incluso incrementarán su representación en el hemiciclo.

Unión del Pueblo leonés (UPL) subiría de 3 a 4-5; Soria Ya! bajaría de 3 a 1-2; y Por Ávila conservaría el asiento de Pedro Pascual.

En el alambre está Podemos, que se arriesga a perder el único escaño que conserva.

Pablo Fernández, portavoz nacional de Podemos, perdería el escaño morado, que podría acabar en manos de IU-Sumar (0-1 procuradores).

España Vaciada y SALF (Se Acabó La Fiesta) se quedarían fuera del hemiciclo: el partido de Alvise Pérez caería del 4,5% al 2,1%.

Los votos que pierde el PSOE alimentan sobre todo a Vox.

Más allá del reparto de escaños, el sondeo señala una tendencia transversal: el PSOE cae en todas las provincias salvo Soria. Pasaría del 30,1% al 27,3% (2,8 puntos menos).

La pérdida de apoyos se reparte así: Ávila (24,2% a 21,9%), Burgos (32,6% a 30,6%), León (28,5% a 24%), Palencia (34% a 31,2%), Salamanca (29,5% a 27,4%), Segovia (31,5% a 29,4%), Soria (18,1% a 22,3%), Valladolid (31,4% a 28,7%) y Zamora (32,6% a 28,4%).

Ese desgaste iría a parar, en parte, al PP —que subiría un 0,2%, del 31,4% al 31,6%—, pero sobre todo a Vox, que crecería del 17,6% al 20,8%: 3,2 puntos más.

La campaña electoral de Castilla y León ha llegado cargada de incógnitas, aunque la duda de fondo es si, de aquí al 15M, Alfonso Fernández Mañueco (PP) será capaz de frenar el avance de Vox.

Alberto Núñez Feijóo y otras figuras con tirón en el partido, como Isabel Díaz Ayuso, se han volcado para apuntalar la reelección de Mañueco.

El presidente autonómico ha planteado la campaña en términos de “certezas” frente a la incertidumbre de un Vox que hace dos años rompió la coalición para reforzarse en las urnas y esquivar el desgaste de gobernar.

Abascal, por su parte, afronta este nuevo round a plena intensidad. En la precampaña ha intentado capturar el voto indeciso —el que, según las encuestas, se cocina justo antes de que arranque la contienda— y mantiene una gira de mítines por capitales y núcleos rurales con el objetivo sencillo de arañar hasta el último voto.

El líder de Vox concentra el protagonismo y deja en un segundo plano a su candidato, Carlos Pollán, un perfil más institucional y bastante menos conocido.

El presidente Pedro Sánchez ya ha pasado por la comunidad para respaldar a Carlos Martínez, alcalde de Soria, que aspira a proyectarse como una suerte de “alcalde de Castilla y León”.

Reivindica su gestión municipal y las victorias electorales en la capital soriana, pero sigue siendo un dirigente con escaso grado de conocimiento en el conjunto de la autonomía.

A partir de aquí, el mapa provincial dibuja un relato con matices.

Ávila: un escaño en disputa entre PSOE y Vox

Ávila reparte 7 escaños. Ahora mismo: PP 3, PSOE 2, Vox 1 y Por Ávila 1. La única variación que contempla el sondeo es un escaño que podría perder el PSOE y pasar a Vox. Por Ávila mantendría su procurador, con Pedro Pascual como figura centrada en trasladar a las Cortes las demandas de la provincia.

Burgos: el PSOE acusa el fin del “efecto Tudanca”

En Burgos se reparten 11 escaños: PP 4, PSOE 5, Vox 2. El PP repetiría con 4; el PSOE perdería uno (bajaría a 4) y Vox lo ganaría (subiría a 3). En clave socialista, pesa un antecedente: el último candidato a la Junta y secretario autonómico, Luis Tudanca, era burgalés, lo que ayuda a explicar el rendimiento del partido en la provincia.

Ese empuje no lo retendría con la misma facilidad Daniel de la Rosa, cabeza de lista, secretario de Organización del PSOECyL y mano derecha de Carlos Martínez, además de exalcalde de Burgos.

León: UPL, con opciones de ser primera fuerza

Uno de los grandes golpes de efecto que se insinúan es el de UPL, que podría convertirse en la fuerza más votada en León el 15 de marzo, con un aumento cercano a dos puntos. El sondeo le atribuye 4-5 escaños (ahora 3) y un 27,8% de los votos, por delante del PP (23,3%), el PSOE (24%) y Vox (15,9%).

Esa subida saldría de PP y PSOE: los populares podrían conservar 4, pero con riesgo de perder uno. Los socialistas, hoy con 4, podrían perder un procurador. Vox mantendría sus 2 escaños.

Aquí entra la política con cicatrices: el malestar tras la gestión de los incendios del pasado verano en la provincia, con Juan Carlos Suárez-Quiñones al frente de la Consejería de Medio Ambiente (y ya fuera de la candidatura), explicaría parte del desgaste del PP.

Ese voto de protesta no lo capitalizaría el PSOE, sino el leonesismo de Luis Mariano Santos, en la candidatura encabezada por Alicia Gallego.

Y el propio PSOE alimenta esa tensión interna: el alcalde de León, José Antonio Diez, con un discurso marcadamente leonesista y promotor de las mociones por la autonomía leonesa, es enemigo declarado del sanchismo y está enfrentado con el aparato provincial que encarna Javier Alfonso Cendón, promotor de la candidatura encabezada por Nuria Rubio, ligada a ese mismo engranaje.

Palencia: un escaño del PSOE a Vox

En Palencia (7 escaños), el PP repetiría 3 procuradores y superaría al PSOE en número de votos. Al contrario que en 2022, cuando quedó un punto por debajo. El PSOE podría perder 1 de los 3 escaños que tiene hoy, y Vox pasar de 1 a 2, en un trasvase que el sondeo retrata con bastante nitidez.

Salamanca: el “factor Mañueco”

Que Mañueco sea salmantino —y que fuera presidente de la Diputación y alcalde— pesa en el pronóstico. Se espera el mismo reparto que hace cuatro años, revalidando la hegemonía de los populares: PP 5, PSOE 3, Vox 2. En porcentaje, sería la victoria más contundente del PP en la comunidad: un 39,4% del voto en Salamanca.

Segovia: Vox se lleva el escaño extra

Segovia es la única provincia que gana un procurador: pasa de 6 a 7. El PP mantendría 3, el PSOE repetiría con 2 y Vox se quedaría el nuevo escaño, subiendo de 1 a 2.

Soria: Soria Ya! se desinfla

A diferencia de Salamanca, Carlos Martínez no logra arrastrar tanto voto como cabría suponer en su propio feudo. El PSOE subiría más de cuatro puntos (del 18,1% al 22,3%), pero no sería suficiente para subir del escaño que tiene actualmente.

Mientras, el PP podría pasar de 1 a 2 y Vox lograría su primer procurador soriano. La gran damnificada sería Soria YA!: de 3 escaños pasaría a 2 o incluso 1 (y del 42,6% de voto en 2022 al 27,9%). Si se confirma en las urnas, sería una derrota severa para una de las siglas más emblemáticas de la España Vaciada, junto a Teruel Existe.

Valladolid: el fin de Podemos

Valladolid reparte 15 escaños, el mayor botín. El PP podría aumentar su representación, con pronóstico en representantes de 5-6 (tiene 5); los socialistas—con Patricia Gómez Urbán como candidata del PSOE de Óscar Puente— mantendría 5; y Vox pegaría el estirón, pasando de 3 a 4-5.

Además, sería aquí donde Vox lograría su mayor porcentaje de votos: 25% frente al 20% de 2022. Eel único escaño de Podemos en Castilla y León —en manos del leonés Pablo Fernández, que en 2022 se presentó por Valladolid para amarrar la plaza— desaparecería, con opciones de trasladarse a IU-Sumar (0-1).

Zamora: trasvase del PSOE a Vox

En Zamora, el PP repetiría con 3 escaños, garantizando la entrada de Isabel Blanco Llamas, vicepresidenta de la Junta, que va como número 3 en la lista. El PSOE bajaría de 3 a 2, y ese asiento lo recogería Vox, que subiría de 1 a 2.

Los futuros pactos

Vox abandonó el Ejecutivo de Mañueco en julio de 2024 (como en otras cuatro regiones) usando como pretexto la acogida de menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias.

El 27,7% de los encuestados por SocioMétrica dice que preferiría ahora un gobierno del PP con mayoría absoluta, que dé estabilidad a la región. Verían bien esta fórmula incluso el 13,5% de antiguos votantes de Vox y el 22,2% de UPL.

Una cifra similar, el 27,6%, dice que preferiría "un cambio liderado por el PSOE", según el sondeo. Pero los números no dan para que Carlos Martínez pueda consumar este propósito.

Por último, uno de cada cinco encuestados (21%) preferiría un gobierno del PP con Vox. Una fórmula que ve aceptable el 23,4% de los votantes del PP.

Los candidatos

El popular Alfonso Fernández Mañueco es el preferido de los castellanos y leonenes para presidir la Junta: recibe el apoyo del 23,7%. El socialista Carlos Martínez obtiene el apoyo del 19,5%.

Y un dato significativo que muestra que Vox sigue en la cresta de la ola: su candidato, Carlos Pollán, recibe el apoyo del 14,1%, a pesar de que el partido ha basado su campaña, de nuevo, en la presencia constante y personalista del líder nacional, Santiago Abascal.

Muy a larga distancia se sitúan los candidatos de UPL, Alicia Gallego (6,9%); IU-Sumar, Juan Gascón (3,1%); Podemos, Miguel Ángel Llamas (2,3%) y Por Ávila, Pedro Pascual (2,2%).

Ficha técnica

Se han realizado 1.500 encuestas a castellanos y leoneses con derecho a voto en cualquiera de las provincias que integran la Comunidad. Sistema CAWI-Panel cruzado entre los días 12 a 14 de febrero de 2026. El desajuste muestral se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, censo provincial, ruralidad, nivel de estudios y recuerdo de voto.

La convergencia por interacción para el total nacional es del 97%. No procede error muestral ni nivel de confianza por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error máximo de +-3%. El error histórico de SocioMétrica en voto publicado es MAE<+-1%).

El estudio ha sido realizado por SocioMétrica (Instituto de Estudios Sociales S.L), miembro de Insight Analytics y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.