Sánchez anuncia que el Gobierno desclasificará mañana documentos sobre el 23-F para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía"

El anuncio ha sido criticado por la portavoz del PP, Ester Muñoz, que lo califica de "cortina de humo".

Entre los documentos a desclasificar figuran el sumario judicial del caso, grabaciones, comunicaciones y archivos del antiguo Cesid, ahora CNI.

El Consejo de Ministros aprobará la medida y los documentos estarán disponibles para consulta pública en la web de La Moncloa desde el 25 de febrero.

Pedro Sánchez anuncia la desclasificación de documentos oficiales sobre el 23-F coincidiendo con el 45º aniversario del intento de golpe de Estado.

Coincidiendo con el 45º aniversario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo desclasificará los documentos oficiales relacionados con el 23-F.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el jefe del Ejecutivo ha afirmado: “La memoria no puede estar bajo llave. Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía". Aunque no ha querido aclarar de qué se trata.

La memoria no puede estar bajo llave.



Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía.



Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre.



— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2026

Según fuentes del Gobierno, el Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de los documentos vinculados al intento de golpe de Estado liderado por el teniente coronel Antonio Tejero, que irrumpió armado en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo en 1981.

La desclasificación se hará efectiva el próximo miércoles 25 de febrero, con la publicación de los documentos en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese momento, toda la documentación estará disponible para consulta pública en la página web oficial de La Moncloa.

Desde el PP, su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha tildado de "cortina de humo" el anuncio de Sánchez.

Vamos a cortina de humo al día.



— ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) February 23, 2026

Entre la documentación que todavía sigue clasificada se encuentra el sumario judicial completo del caso. Consta de 89 legajos custodiados en el Tribunal Supremo e incluye grabaciones y conversaciones telefónicas registradas durante la noche del 23 de febrero de 1981. También permanecen bajo secreto los archivos del antiguo Cesid, hoy CNI, o las escuchas y comunicaciones interceptadas entre Zarzuela, La Moncloa y las capitanías generales durante aquellas horas críticas. El Gobierno desclasificará los documentos del franquismo y la Transición tras reformar la Ley de Secretos Oficiales Hace unos meses, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Información Clasificada que ha sido remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria y que establece la desclasificación de documentos de alto secreto a los 45 años pero también sanciones a los periodistas que tengan acceso a estos archivos antes de esa fecha. Se trata de una norma reclamada, en especial, por el PNV pero también por ERC o Bildu que quieren desclasificar los documentos relativos al franquismo.

El anuncio llega en una fecha especialmente simbólica para la democracia española. El 23 de febrero de 1981 marcó uno de los momentos más críticos de la Transición, cuando un grupo de guardias civiles tomó el hemiciclo del Congreso en un intento fallido de frenar el proceso democrático.

El juicio celebrado más tarde condenó al coronel Antonio Tejero y al comandante de Valencia, Jaime Milans del Bosch, a 30 años de prisión para cada uno. Otros cómplices civiles y militares fueron condenados por delitos como conspiración y tenencia ilegal de armas.