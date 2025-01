Bronca entre María Jesús Montero, Sordo y Pepe Álvarez por la reducción de jornada, con amenaza de movilizaciones

La bronca por la reducción de jornada laboral no sólo afecta al funcionamiento interno del Gobierno, sino que ha alcanzado a las relaciones entre el Ejecutivo y los sindicatos, que hasta ahora han sido casi siempre apacibles.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el lunes, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, mantuvo una acalorada discusión con los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

La bronca, que no trascendió a los medios, se produjo ante testigos y tuvo lugar al término del acto sobre vivienda que presidió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Museo del Ferrocarril de Madrid, según algunos de los asistentes.

Los dirigentes sindicales apremiaron a Montero para que se apruebe ya la propuesta de reforma legal en el Consejo de Ministros, para su posterior trámite parlamentario. Y le pidieron que se respete la literalidad del acuerdo que firmaron el pasado mes de diciembre con la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Sin embargo, la parte socialista del Gobierno, encabezada por Montero y Carlos Cuerpo, sostiene que es necesario asegurarse de que habrá acuerdo en el Congreso antes de aprobarlo en el Consejo de Ministros. Y, si es necesario, incluir modificaciones para facilitar esa aprobación.

De hecho, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que deberían incluirse en el acuerdo del Consejo de Ministros medidas para facilitar su aprobación en el Congreso, como ayudas a pequeñas y medianas empresas y un calendario flexible de aplicación.

Aprobación inmediata

En la discusión, los líderes sindicales llegaron a advertir a Montero de que si no se respeta el acuerdo y se tramita ya, podrían iniciar movilizaciones para exigir la aprobación inmediata.

Los dos sindicatos mayoritarios ya barajaron la posibilidad de movilizaciones contra la patronal antes de firmar el acuerdo con Yolanda Díaz, pero las frenaron por la dana del pasado 29 de octubre.

Retomaron esa posibilidad para acompañar la tramitación parlamentaria de la reforma legal y evitar que se descafeine el acuerdo firmado con la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo. Admiten, no obstante, que con seguridad habrá modificaciones en el Congreso para lograr pactos con todos los socios parlamentarios.

El lunes, además, advirtieron a Montero de la posibilidad de activar ya esas protestas si se demora la aprobación de la reducción de jornada o si se modifica el acuerdo en el Consejo de Ministros.

La parte socialista del Gobierno explica estos días que no tienen garantías de que PNV y Junts, los socios parlamentarios no de izquierdas, vayan a apoyar esa reforma. Entienden, además, que no es momento para abrir más frentes de negociación con el partido de Carles Puigdemont cuando está en el aire la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025.

Montero y Cuerpo

Fuentes de Moncloa aseguran que tras la posición de Cuerpo está Montero y, por eso, la agria discusión con los líderes sindicales.

Y la parte de Sumar que encabeza Yolanda Díaz argumenta que el resto de normas salen del Consejo de Ministros sin garantías de aprobación y se deja la negociación para el trámite parlamentario. Por ello, entienden que el Consejo debe aprobar tal cual el texto suscrito con los sindicatos.

Yolanda Díaz ha contactado con Puigdemont para intentar tener su apoyo, según desveló ella misma en Telecinco. La responsable de Trabajo mantiene contactos con el líder de Junts desde que en 2023 se negociaba la investidura de Sánchez, y hace unas semanas volvió a hablar con él en varias ocasiones sobre la reducción de jornada.

Puigdemont emplazó a la vicepresidenta a dialogar sobre el contenido concreto durante el trámite parlamentario.

Díaz y Cuerpo se reunieron el lunes por la tarde, sin que haya aún acuerdo sobre la tramitación de la norma.