Última hora de la actualidad política, en directo | Podemos no cargará contra el PSOE por Aldama aunque remarca que el 'caso Koldo' es grave

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado que los relevos acometidos por el presidente valenciano, Carlos Mazón, con la salida de tres consejeras, suponen una "demostración de asunción de responsabilidades" y ha retado al Gobierno de Pedro Sánchez a hacer su autocrítica.

"Mazón ha llevado adelante una remodelación de su Gobierno, que es una demostración de una asunción de responsabilidades de su propio equipo. Ojalá el Gobierno de España hubiese sido capaz de hacer la más mínima autocrítica, porque yo no he visto a nadie, absolutamente nadie, del Gobierno de España haciendo autocrítica sobre lo que hicieron o lo que no hicieron en las catástrofes de Valencia", ha concluido.