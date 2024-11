Podemos amenaza al PSOE con tumbarle los Presupuestos Generales dos días después de salvar su reforma fiscal

Apenas dos días después de demostrar su peso en el Congreso salvando la reforma fiscal del Gobierno, Podemos se siente libre de cargas y ya mira a 2025. En concreto, a la negociación de unos Presupuestos Generales del Estado en los que volverán a ser imprescindibles y para los que, dicen, ningún voto está regalado.

La secretaria general de los morados, Ione Belarra, ha insistido este sábado en que los cuatro escaños de Podemos en el Congreso "son tan necesarios para la mayoría como los [siete] de Junts", en referencia a que los posconvergentes suelen usarse de chivo expiatorio para justificar la falta de mayoría entre los socios de Gobierno.

En este sentido, Belarra cree que la inminente negociación de los Presupuestos será un reflejo de la vivida esta semana con la reforma fiscal. Dicho de otro modo, que el PSOE "preferirá buscar primero los votos de la derecha" y que sean luego los socios de izquierdas (Podemos, ERC, Bildu y BNG) los que se adhieran al pacto.

El problema aquí es que hace aproximadamente un mes la militancia de los morados puso precio a sus cuatro diputados y pidió condicionar el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a varios requisitos: bajar por ley los alquileres un 40%; romper relaciones con Israel y prohibir la venta de viviendas a quienes no vayan a vivir en ellas. Y ninguna de ellas ha cambiado.

La última vez que este tema salió a colación, fuentes de la dirección socialista pusieron el foco en que con condiciones tan tajantes sería imposible articular una mayoría de votos en el Congreso. Básicamente, porque Junts nunca las aceptaría.

Sánchez salva el 'match ball' de la reforma fiscal prometiendo a Podemos una tasa energética que sigue rechazando Junts

Para Podemos, el mantra de que Junts "no se mueve" es falso, según revelaban este jueves fuentes de la dirección morada. "Lo usa el PSOE para justificar cosas que ellos no quieren hacer, pero no son inmunes a la presión".

