Sumar tacha de "propaganda" que Podemos exija bajar un 40% el alquiler y condiciona la legislatura a la vivienda

Sumar busca recuperar la influencia perdida dentro del Gobierno y en la izquierda más a la izquierda del PSOE. Su portavoz adjunto en el Congreso, Enrique Santiago, ha cargado con dureza contra Podemos y califica de "propagandista" y "poco seria" la exigencia de lo morados de bajar por decreto un 40% los alquileres en toda España.

Santiago, del ala de Izquierda Unida, afirma que la coalición a la que pertenece "es más de medidas serias", como condicionar la bajada a factores como el empleo y los salarios por territorio y rechaza las exigencias de los de Ione Belarra como condición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

También desde Sumar, Aina Vidal, de los Comuns, ha puesto ya sobre la mesa la advertencia de que la continuidad de la legislatura dependerá de dar respuesta al problema de la vivienda.

De hecho, la formación liderada por Yolanda Díaz ya no descarta pedir la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez, como ya deslizó ayer el diputado Alberto Ibáñez desde la tribuna de oradores y ante la titular de vivienda.

Así, Sumar reivindica su posición como pieza clave en el engranaje del Gobierno de coalición y busca arrinconar a Podemos, que reivindica sus cuatro diputados como clave para sacar adelante las cuentas públicas y copa cada vez más titulares.

¿Caerá Sánchez por la vivienda?

Precisamente este jueves la portavoz de Comuns en el Congreso y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha advertido, sin rodeos, de que "la legislatura depende de dar una respuesta adecuada al problema de la vivienda".

Considera, además, que Sumar no encuentra esa respuesta en la ministra Isabel Rodríguez y califica de "decepcionante" su posicionamiento sobre esta cuestión en el debate de este miércoles en el Congreso.



"No hay que pedir la solidaridad de los bancos o de los fondos buitre -ha advertido-, se trata de regular de forma adecuada" cuestiones como el alquiler de temporada y de habitaciones".



"Los fondos buitre compran nuestras ciudades y esto se tiene que regular e impedir porque la vivienda es un derecho" de la ciudadanía, ha puntualizado en una entrevista en TV3.

Gabriel Luengas Europa Press UGT demanda a España ante el Consejo de Europa: exige que el acceso a la vivienda sea considerado un derecho

Sumar contra Podemos

Mientras vuelven los llamamientos de unir a la izquierda, Enrique Santiago no duda en señal a Podemos como "propagandista" tras su exigencia de de bajar por ley un 40% los alquileres en España así como la intervención del mercado de la vivienda.

"Es que no hay soluciones blancas o negras. ¿Un 40% dónde? Pues en Madrid probablemente los precios de la vivienda sí están un 40% encima de lo que es normal. Probablemente en una localidad como Mieres pues no están por encima de lo normal. Entonces, claro, nosotros no somos tanto de medidas propagandistas, nosotros somos más de medidas serias", ha opinado este jueves en RNE.

Santiago ha proseguido argumentando que "es evidente" que tiene que haber una intervención del precio de los alquileres pero que tendrá que ver con el empleo en cada territorio, los salarios o si las viviendas se encuentras en zonas tensionadas. Por ello, no cree que la solución sea bajar "un 10, 15, 20 o 50% igual en toda España", porque eso es "propaganda pura".

Repreguntado sobre si ha denominado al partido dirigido por Ione Belarra como "poco serio" y "propagandista", el político de Sumar lo ha negado y ha enmarcado sus palabras a la necesidad de "tener una coherencia entre lo que se hace cuando se gobierna y lo que dice cuando no se gobierna". "Son posiciones distintas, pero sí conviene mantener una cierta coherencia, porque tampoco hay que insultar a la inteligencia", ha zanjado.