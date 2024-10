Belarra acusa al Gobierno de "usar discursos de la extrema derecha" para atacarles con el chalet de Galapagar

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que este miércoles la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "perdiera los papeles" y recurriera a "discursos propios de la extrema derecha" cuando, tras llamarla "rentista", les atacó diciendo que con sus tres pisos no podría pagar ni la mitad del chalet que Pablo Iglesias e Irene Montero tienen en Galapagar.

Para Belarra esto demuestra el "nerviosismo" del Gobierno en lo que respecta a la aprobación de los Presupuestos y su incapacidad para mantener aislado a Podemos, cuyos cuatro diputados son "imprescindibles" para las cuentas públicas.

"Pensaban que habían acabado con la forma de hacer política de Podemos, de ahí la Operación Sumar, pero se equivocan. No vamos a dejar de hacer política", ha advertido la líder de la formación morada, que asegura que dejarán caer los Presupuestos si el Gobierno no cumple con sus exigencias, entre ellas romper relaciones con Israel e intervenir el mercado de la vivienda para bajar un 40% los alquileres.

"Lo mínimo exigible es que el Gobierno no nos haga cómplices de un genocidio y eso implica un embargo formal de armas", apunta Belarra, que le recuerda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que Podemos le dio "gratis" la investidura y que en esta ocasión no será así.

En una entrevista en Radiocable, Belarra lamenta que el PSOE haya virado a la derecha y que Sumar haya sido incapaz de contener esa deriva. Un rumbo, según ha lamentado, "muy difícil de cambiar" porque el PSOE está "muy cómodo" con un Gobierno "en el que sólo mandan ellos".

Ante esto, alerta de que "la derecha ya manda aunque no gobierne" gracias a la políticas del PSOE y que con ello lo único que los socialistas conseguirán "es que la gente no les vote".

"Con este Gobierno ganarán PP y Vox. El PSOE ya no tiene motivos para que les voten porque esos motivos eran las medidas que Podemos peleaba en el Gobierno y esas ya no están", deja claro, convencida de la necesidad de que haya una "izquierda fuerte" capaz de "hacer presión al PSOE y obligarles a hacer cosas que no quieren".

"No hay negociación" en los PGE

En lo que respecta a los Presupuestos Generales del Estado, Belarra confirma que "no hay negociación" y niega las palabras de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que este miércoles aseguraba en los pasillos del Congreso que las conversaciones ya estaban en marcha.

"Decir esto es una falta de respeto a la ciudadanía y a los votantes. No hay conversación sobre esto", ha señalado, convencida de que el PSOE "no acepta que haya una izquierda a su izquierda que les plante cara y vaya más allá de los límites del PSOE y responda a los intereses de sus votantes y no a las presiones del PSOE".

En este sentido advierte al Gobierno de que son ellos quienes tienen "la obligación" de lograr sus cuatro votos para las cuentas públicas y pide dejar a un lado el "discurso victimista de 'ay, que no me apoyan'".

Preguntada si la legislatura tiene recorrido cuando cumple su primer año, Belarra ya la da por enterrada. "La legislatura se enterró en julio cuando el PSOE pactó con el PP el CGPJ", ha dicho.

Critica, además, que con este movimiento Sánchez pretendía "comprar la paz" entregando el Poder Judicial a una derecha que "frena los avances ya no con tanques en las calles sino con una judicatura reaccionaria que pone tope a los derechos sociales y de las mujeres".

Vivienda

En materia de vivienda, la diputada morada en el Grupo Mixto ha proclamado que Isabel Rodríguez "está fuera de la realidad" y no es consciente del "tsunami social" que se gesta ante las dificultades de acceso a la vivienda, así como a la inacción para combatir la "especulación".

A su juicio, la ministra parece más preocupada en ser la próxima presidenta de la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), una entidad que define como "puerta giratoria" del PSOE, en vez de hacer una apuesta decidida por intervenir el mercado inmobiliario.