La Generalitat afea a Robles su falta de "empatía y solidaridad" tras protagonizar un rifirrafe con vecinos de Paiporta

La Generalitat Valenciana ha calificado de "falta de empatía, solidaridad y comprensión" la actitud de la ministra de Defensa, Margarita Robles, hacia los vecinos de Paiporta durante la visita que realizó este viernes a esta localidad de la zona cero de la dana de Valencia.

Robles, cuya visita no estaba incluida en su agenda, tuvo un enfrentamiento con unos vecinos afectados de esta localidad valenciana, que le increparon y le pidieron más ayuda del Ejército.

Según se puede ver en un vídeo difundido en redes sociales, uno de los momentos más tensos se produjo en el interior de uno de los garajes todavía inundado parcialmente, donde varios afectados afearon a Robles que los militares no estuvieran ayudando en la limpieza de los aparcamientos privados.

Primero fue el abandono y ahora el maltrato de la Ministra Robles a los valencianos afectados. pic.twitter.com/4ngZKlOYrs — José Morgan García (@Josepepemorgan) November 22, 2024

La titular de Defensa les respondió en tono de enfado que ella no da las instruccionesy atribuyó la responsabilidad a las administraciones locales. "Los militares están trabajando. Y te digo, quien tiene que dar las instrucciones, que no somos nosotros, ha dicho que los garajes privados son secundarios. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa", les dice Robles a los vecinos.

Durante su recorrido por una de las calles más afectadas de Paiporta, los vecinos le reprocharon si "había venido a hacerse la foto" y le gritaron : "¡Coge una pala! ¡Sois una vergüenza!".

Las fuentes de la Generalitat consideran que esta actitud "puede ahondar más en el distanciamiento entre las instituciones y la ciudadanía y más cuando esta actitud reprobable la muestra la propia ministra de Defensa, responsable política del Ejército español, que es un elemento clave y fundamental en el proceso de reconstrucción de las comarcas valencianas afectadas por la riada".

Desde la Generalitat instan a la ministra de Defensa a rectificar esta actitud "insolidaria e intransigente" con este grupo de afectados por la riada en Paiporta y "a trabajar por las personas afectadas sin excusas, desde la solidaridad, la empatía y la responsabilidad".

"Los ciudadanos no necesitan que les abronque una ministra ni quieren ni necesitan broncas precisamente de una ministra; ahora mismo sobre todo necesitan empatía, que les comprendan, que se pongan en su situación", han concluido.