El vídeo de la confesión de Aldama ante el juez: "Sánchez me dice, palabras textuales, gracias por lo que haces"

El empresario Víctor de Aldama, considerado el comisionista del caso Koldo, ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional, a petición propia.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a las dos horas de vídeo de su declaración judicial. Las imágenes muestran a Aldama manifestar, al inicio de su comparecencia, que su primer encuentro con Pedro Sánchez, en un acto del PSOE madrileño en 2019, se produjo a propuesta del presidente del Gobierno. Ambos se vieron en un acto oficial del PSOE y se hicieron una foto juntos.

"El presidente me dice, palabras textuales: 'Gracias por lo que estás haciendo'", ha manifestado Aldama a preguntas de su abogado. Su defensor, José Antonio Choclán, le había preguntado si la foto fue "subrepticia" o "fortuita".

El empresario lo ha negado tajantemente y ha insistido en el interés que tenía Pedro Sánchez en saludarle. "Sé lo que estás haciendo y te lo agradezco", le dijo el presidente del Gobierno.

Guiado por su letrado, Aldama ha comenzado su declaración voluntaria ante el juez Ismael Moreno relatando su intención de "colaborar" con la Justicia. Y narrando, instantes después, que su relación con el exministro José Luis Ábalos surge a través de su hermano, Rubén de Aldama, que trabajaba de escolta del exministro.

Según su relato, el asesor de más confianza del político, Koldo García, quien da nombre a esta causa judicial, le habría comunicado que el Ministerio "se les había hecho grande" y le planteó si les podía echar una mano. "Durante estos dos primeros meses todo era con Koldo", ha precisado el empresario. "[Fueron] tres o cuatro semanas hablando con Koldo muy intensamente, casi a diario", ha detallado sobre el origen de esa relación.

Contacto con Ábalos

Su primer contacto con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue, "más o menos", en agosto de 2018. "Me llega que había un contrato muy importante en México, la Línea Verde Maya, con empresas españolas interesadas", ha explicado en la Audiencia Nacional. Y como Koldo sabía de sus contactos en México, pues era agregado en Oaxaca, le habría "pedido ayuda".

Aldama, según su relato, le planteó hablar con el embajador y Koldo le dijo que el diplomático no les iba a ayudar. "Que no era de los nuestros", ha señalado el empresario ante el juez. "Se prescinde del embajador, de Exteriores y yo me encargo", ha narrado el empresario.

En su declaración voluntaria también se ha referido al viaje que Ábalos hizo a México en 2019. "Era oficial, pero lo organicé yo; se prescinde del cauce oficial (...) Y fue un éxito", ha asegurado.

El día anterior al viaje, el 3 de febrero, ha asegurado que le hacen ir a un acto del PSOE, porque el presidente del Gobierno quería conocerle y hablar con él. De acuerdo con su relato, fueron Koldo y Ábalos los que se lo indicaron.

"La foto se hizo no de modo subrepticio. No fue fortuita. Sánchez me dijo: 'Sé lo que estás haciendo y te lo agradezco. Me tienen informado'", ha relatado Aldama sobre la imagen que se tomó con el presidente del Gobierno en el acto del Partido Socialista, celebrado en un teatro de La Latina (Madrid). De acuerdo con su versión, una vez tomada la instantánea, se despidió del presidente del Gobierno, quien se quedó hablando brevemente con Koldo García. Tras hacerse la foto, Aldama le habría dicho a Sánchez: "No tienes que darme las gracias".

Salir de prisión

Aldama, actualmente en prisión por una causa judicial distinta al caso Koldo, solicitó al juez Moreno declarar voluntariamente. Lo hizo a través de su abogado. Y el magistrado le citó para este jueves. Habilitó una sala a la que sólo han tenido acceso su letrado, el fiscal anticorrupción Luis Pastor Mota y el propio instructor.

El comisionista ha sido trasladado desde el centro penitenciario a la Audiencia Nacional, a la que ha llegado unos minutos después de la nueve de la mañana.

Su intención no es otra que la de, gracias a su declaración, poder salir de la prisión de Soto del Real, a la que le envió otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por la llamada trama del fuel, un entramado de empresas de hidrocarburos que habría defraudado 182 millones de euros en concepto de IVA.

El llamado caso Koldo toma su nombre de Koldo García, el principal asesor y hombre de confianza de Ábalos cuando el político era ministro de Transportes. Fue este departamento el que pagó, por el suministro de millones de mascarillas sanitarias, más de 32 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión SL, considerada el epicentro de la trama investigada.

De hecho, según ha relatado este jueves, el empresario ofreció a Ábalos sus "contactos en China" para traer a España artículos sanitarios. "Puedo moverlo", le habría dicho, ya en 2020, al entonces ministro cuando Transportes fue designado para la contratación de material antiCovid.

Koldo García, al igual que Aldama, también está investigado por esta causa. Por su parte, el Supremo acordó recientemente abrir una causa penal contra el exministro, que está aforado ante el Alto Tribunal al seguir siendo diputado. Y sólo la Sala Segunda, por tanto, podría investigarle y citarle a declarar.