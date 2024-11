Pedro Sánchez a Víctor de Aldama, en su primer encuentro en 2019: "Sé lo que estás haciendo y te lo agradezco"

El comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama ha manifestado este jueves en la Audiencia Nacional que tuvo un primer encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2019, y que el jefe del Ejecutivo le dijo "sé lo que estás haciendo y te lo agradezco".

Aldama ha comenzado su declaración voluntaria ante el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, relatando que su relación con Ábalos surge a través de su hermano Rubén, que trabajaba con el anterior ministro y cuando entra Ábalos".

Koldo le dijo que el ministerio "se les había hecho grande" y que si les podía echar una mano. "Durante estos dos primeros meses todo era con Koldo", ha añadido.

El primer contacto con el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, fue en agosto de 2018. "Había un contrato muy importante en México, la línea verde maya, y como Koldo sabía de sus contactos en México, pues era agregado en Oaxaca, le pide ayuda".

Aldama le respondió que por qué no hablaban con el embajador y Koldo le dijo que el embajador "no era de los nuestros" y que no les iba a ayudar.

En su declaración también se ha referido al viaje que Ábalos hizo a Mexico en 2019. "Era oficial, pero lo organicé yo", ha asegurado. "El día anterior al viaje, 3 de febrero, le hacen ir a un acto del PSOE, porque el presidente quería conocerle y hablar con él. Fueron Koldo y Ábalos los que se lo indicaron".

"La foto se hizo no de modo subrepticio. Sánchez le dijo 'sé lo que estás haciendo y te lo agradezco'".