La agenda de Koldo revela citas con el jefe de gabinete de María Jesús Montero coincidentes con la confesión de Aldama

La agenda de Koldo García requisada por la Guardia Civil revela citas con Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero, coincidentes con la confesión realizada por Víctor de Aldama en su declaración.

El empresario reconoció un posible delito de cohecho ante el juez al asegurar que pagó 25.000 euros a Carlos Moreno por aplazar el pago de los impuestos a la Agencia Tributaria de su empresa Pilot Real Estate.

García, mano derecha de José Luis Ábalos, se reunió con Carlos Moreno cinco veces en año y medio fuera de sus ministerios, según la agenda de Koldo incautada, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Europa Press La acusación de cohecho contra Cerdán y el jefe de gabinete de Montero, piedra de toque de la credibilidad de Aldama

El primero de los contactos apuntados por Koldo García es del 18 de diciembre de 2019 y el último una comida que tiene con Carlos Moreno el 6 de mayo de 2021, dos meses antes de que dejara su puesto tras la destitución de Ábalos.

El 1 de septiembre de 2020 anotó que quedaba para "tomar algo" con "Carlos de Hacienda" a las 13:30 y el 14 de septiembre de 2020, sólo trece días después, para tratar "temas varios" a las 08:30.

El 22 de octubre de 2020, cuando ha pasado poco más de un mes de la anterior cita, el asesor de Ábalos vuelve a quedar con Carlos Moreno para "tomar algo". En esta ocasión es en La Latina, en el barrio que está situada la casa propiedad de José Luis Ábalos en la que vivía Koldo.

Varias de las citas son coincidentes con los hechos confesados por Víctor de Aldama ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional.

El empresario afirmó el jueves que Koldo, durante una comida, le dice: "Oye, tendrías que tener un detalle con Carlos, que está buscando un piso". Finalmente, a Aldama le piden 25.000 euros y él acepta.

La fecha y el modo de entrega se concretan después, según relata Aldama: "Se lo voy a dar a Koldo, a lo que me dice que no, que lo entregue yo. A lo que le digo que no. Entonces se organiza una reunión debajo del Ministerio, que hay un bar. Quedamos a tomar un café y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno".

Aldama aseguró que el jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda les trasladó, cuando le plantearon el problema de Pilot Real Estate, que ante "tenía que hablar con su jefa y que, si se autoriza, se hace el movimiento". Y, según su relato, así fue: "Se nos concede el aplazamiento".

Las varias reuniones privadas de Koldo García con Carlos Moreno demuestran que entre ambos existía una relación de confianza.

Móviles de Koldo y Aldama

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene también en su poder los wasaps entre el asesor de Ábalos y el jefe de Gabinete de María Jesús Montero, los cuales serán detallados en próximos informes de los investigadores.

Koldo tenía guardado el teléfono del hombre fuerte de la ministra Montero con el contacto "Carlos Moreno Jef. Gab. Hacienda PSOE".

También se revisará de nuevo los dispositivos electrónicos que fueron incautados a Víctor de Aldama durante su detención el pasado 21 de febrero.

Aldama se ha comprometido a seguir colaborando con la Justicia, tanto en el caso Koldo como en la trama del fuel por la que entró en la prisión de Soto del Real tras su detención el 7 de octubre por haber presuntamente defraudo 182 millones de euros a Hacienda.

Carlos Moreno es uno de los miembros del PSOE que ha presentado una demanda de conciliación contra Víctor de Aldama, como paso previo a interponer una querella.

El PSOE defiende que todas las manifestaciones de Aldama "son rotundamente falsas". Y no sólo eso, sino "difamatorias, injuriosas y calumniosas" y "atentan gravemente contra el honor" del propio Partido Socialista, de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, de Santos Cerdán (número tres de la formación), del ministro Ángel Víctor Torres, del exministro Salvador Illa, de la ministra y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y del ya mencionado anteriormente jefe de gabinete de ésta, Carlos Moreno.

El empresario cargó contra el presidente del Gobierno a su salida de la cárcel de Soto del Real después de que Sánchez le llamara "presunto delincuente" y "personaje".

"Que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas", dijo nada más salir del centro penitenciario.

"Este señor tiene que saber que él es mitómano y tiene alzhéimer, porque cuando le preguntaron dos veces, una en el congreso y otra en Portugal, por si me conocía, no contestó", afirmó sobre el presidente del Gobierno.