La acusación de cohecho contra Cerdán y el jefe de gabinete de Montero, piedra de toque de la credibilidad de Aldama

Dos elementos constituyen algo así como la piedra de toque de la credibilidad de Víctor de Aldama. Dos son los asuntos que permitirán determinar la pureza del testimonio del comisionista del caso Koldo.

Este jueves, en la Audiencia Nacional, el empresario detalló su relación con Pedro Sánchez y algunos de sus ministros y exministros. Pero fue más allá. Aldama aseguró haber pagado comisiones al actual número tres del organigrama del PSOE y al jefe de gabinete de la vicepresidenta primera del actual Gobierno, que también es la titular de Hacienda.

Según la declaración que prestó ante el juez instructor del caso Koldo, el asesor del exministro José Luis Ábalos que da nombre a la causa, Koldo García, entregó una comisión a Santos Cerdán, secretario de Organización del Partido Socialista. Lo habría hecho en un bar cercano a la sede nacional de la formación. De acuerdo con la versión del empresario, Koldo le dio un sobre con efectivo delante de sus ojos.

Pero no es ésta la única (supuesta) comisión a la que alude Aldama. Ante el juez Ismael Moreno y el fiscal anticorrupción Luis Pastor, también ha asegurado que pagó 25.000 euros a Carlos Moreno Medina, jefe de Gabinete de la ministra María Jesús Montero. Un pago que habría efectuado a través de Koldo García en una cafetería cercana al ministerio.

¿Con qué objetivo? Sería una contrapartida por un "favor" a la empresa Pilot Real Estate, que llegó a tener una deuda con el fisco superior a dos millones de euros. De hecho, es una de las compañías que aparecía en el listado de morosos de Hacienda del ejercicio de 2022.

Al parecer, y tal y como ha explicado ante el juez, la compañía estaba "negociando con Hacienda" y la Administración se negaba a conceder un aplazamiento de pago. Fundamentalmente, por la falta de existencia de un aval. Así que, según ha relatado Aldama, la supuesta entrega de dinero pretendía que Moreno, "de alguna manera", tratase de "intervenir" para lograr un aplazamiento.

Aldama aseguró en la Audiencia Nacional que el jefe de gabinete de Montero les trasladó que "tenía que hablar con su jefa y que, si se autoriza, se hace el movimiento". Y, según su relato, así fue: "Se nos concede el aplazamiento de Pilot".

Aldama, a Ábalos y Koldo: "Yo no soy el Banco de España y ya os estáis pasando"

Las alusiones a Santos Cerdán y a Carlos Moreno han levantado recelos en el Partido Socialista. En realidad, toda la declaración de Aldama en la Audiencia Nacional.

La postura oficial de Hacienda es taxativa: "Es mentira". Y también ha extrañado entre aquellos miembros del PSOE que conocen al jefe de gabinete, a quien definen como un "técnico gris" que siempre ha estado al lado de María Jesús Montero desde que ésta ejerció de consejera en la Junta de Andalucía.

Santos Cerdán, desde los pasillos del Congreso, trasladó a la prensa que son "falsas" las alusiones hacia él pronunciadas por Aldama. Y el PSOE no tardó en anunciar que iniciará, "de inmediato", acciones legales contra el comisionista.

Ahora bien, estos dos extremos, desconocidos hasta la fecha, serán cruciales para determinar la solidez del relato de Aldama, quien, además, con esa declaración reconoce haber cometido un posible delito de cohecho con el pago de mordidas.

Según precisan fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL, la jurisprudencia, para considerar relevante, como prueba de cargo, una confesión como ésta, por autoinculpatoria que sea, requiere que el relato sea corroborado por otros elementos. Es decir, datos o cualquier otra circunstancia externa que ayude a apuntalarlo.

Aldama, en libertad

Por el momento, la declaración del empresario en la Audiencia Nacional sí le ha valido para recuperar la libertad. Hasta hace unas horas, Aldama estaba interno en la prisión de Soto del Real (Madrid), por orden de otro juez, Santiago Pedraz, quien investiga la llamada trama del fuel, un entramado de empresas de hidrocarburos que defraudó, supuestamente, 182 millones de euros.

Sin prodigarse en detalles, al filo de la noche, el empresario, nada más abandonar la cárcel, lanzaba un aviso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Que no se preocupe, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho".

Para el fiscal, el "expreso reconocimiento" de los hechos en su comparecencia en el caso Koldo y la "confesión de los delitos" —algunos, nuevos— llevan a apoyar la petición de libertad.

Tras valorar, únicamente, estos extremos, Anticorrupción considera que su confesión "desvirtúa el riesgo de destrucción de pruebas" y "atenúa el peligro de fuga", que fueron determinantes para encarcelarle por la trama del fuel.

Moreno y el PSOE-A

No obstante, en el terreno político, de la alusión de Aldama a Moreno sorprende también que ni siquiera los críticos de Sánchez dentro del Partido Socialista andaluz hayan aprovechado la ocasión para rearmarse.

Insisten en que el jefe de gabinete de Montero es un "técnico" que nunca ha tenido perfil propio ni, tampoco, ambiciones políticas. Incluso, quitan hierro a la cuestión: "Es un técnico de Montero, no un secretario".

"No le veo haciendo nada de eso. Si me dicen de otro, igual tengo dudas. ¿Pero ese? Es discreto, no ha roto un plato nunca, no tiene aspiraciones políticas, está encantado de la vida de estar donde está. Está en los entresijos de todo sin poner la cara. No me cuadra", zanja alguien que ha tratado mucho a Montero en Andalucía.

Carlos Moreno, licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, es además experto en gestión sanitaria por la Universidad de Granada. También tiene un máster en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarios, al igual por la Universidad de Granada.