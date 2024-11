Feijóo carga contra Teresa Ribera y salva a Mazón: "Los errores se pueden perdonar, pero la indolencia jamás"

Alberto Núñez Feijóo cree que "ya no caben más equivocaciones" de las administraciones para gestionar la crisis de la DANA, vengan por parte del Gobierno de Pedro Sánchez o del de la Generalitat de Carlos Mazón. La diferencia, dice el líder de la oposición, es que el primero se esconde allá donde el segundo da la cara.

"Los errores se pueden perdonar, pero la indolencia manifiesta jamás se exculpa", ha señalado el presidente del PP este lunes a la salida de la Junta Nacional del partido. En una intervención plagada de críticas al Gobierno, Feijóo ha centrado el tiro sobre todo en la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, quien aspira a un alto cargo en la Comisión Europea.

Hace una semana, los populares bloquearon en la Eurocámara el ascenso de Ribera como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, una decisión de la que no se arrepienten y con la que tirarán "hasta las últimas consecuencias". "No merece ser premiada", dice Feijóo, "ni mucho menos ser nombrada vicepresidenta de todos los europeos. Desde luego, no con nuestros votos".