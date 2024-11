El PP europeo defiende el pacto con los socialistas pero si Ribera no prueba que actuó bien en la DANA, "Sánchez debe relevarla"

Manfred Weber, líder del PP Europeo, sabe lo que se juega. Sigue defendiendo el pacto con los socialistas para formar la Comisión Europea. Comprende la "necesidad" de Ursula von der Leyen, con la que ha hablado todos los días de esta semana convulsa en Bruselas, de tener su gobierno comunitario en marcha "el 1 de diciembre". Y es consciente de que el bloqueo de su partido a Teresa Ribera pone en el precipicio todo eso.

Pero también defiende los principios y valores de los populares, según destacan fuentes de su entorno. Y no quiere darle el aval a Ribera como vicepresidenta europea saltándose una de las máximas de la Unión Europea: la dación de cuentas.

¿Y qué es, si no, la audiencia a la que se someten todos los candidatos a comisario ante el Parlamento Europeo? ¿Y cómo va a aceptar cualquier europeísta como fit for the job (adecuada para el cargo) a alguien que no ha asumido sus responsabilidades en una catástrofe como la de la DANA en Valencia, "una de las más graves del siglo en Europa"?