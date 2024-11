El Gobierno redobla sus ataques a Mazón como presión al PP para que levante el veto a Teresa Ribera en la UE

El Gobierno ha redoblado durante todo el fin de semana sus ataques al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en una estrategia que busca doblegar a Alberto Núñez Feijóo para que retire el veto al nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea.

Sin embargo, los de Feijóo no están dispuestos a ceder en este pulso: "Con Ribera no". El Partido Popular votará en contra de la vicepresidenta española, para que "no sea ascendida" a vicepresidenta europea. Y está dispuesto incluso a votar en contra del gobierno de Ursula von der Leyen.

En su doble condición de ministra y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant exigió el viernes al PP que "destituya" a Carlos Mazón, promueva a un nuevo presidente de la Generalitat de perfil técnico, para lo que contaría con el apoyo de los socialistas, y convoque elecciones anticipadas en 2025 en la Comunidad Valenciana, una vez recuperada la normalidad.