El ex nº2 de Interior dice que "jamás existió" la 'Operación Cataluña' y niega maniobras ilegales contra Podemos

—¿Existió una trama parapolicial, organizada desde el Ministerio del Interior y avalada por el Gobierno, para perseguir a personas en Cataluña por razones de ideología o razones políticas?

—No. No existió nada de eso.

La concisa pregunta lleva la firma de Rafael Hernando, actual diputado del PP. La tajante respuesta, la de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

El exnúmero dos del Ministerio del Interior ha sido la primera persona en declarar en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la llamada Operación Cataluña, nombre que reciben las supuestas maniobras ilegales orquestadas en la era Rajoy para boicotear las aspiraciones del independentismo catalán.

Ahora bien, aunque ha esquivado gran parte de las preguntas, al versar sobre asuntos judicializados, Martínez ha subrayado en la Cámara Baja que "jamás existió" existió tal cosa. De hecho, ha negado la participación del Ministerio del Interior en algunas de las acciones que se incardinan en este presunto operativo parapolicial.

Martínez, este lunes, en el Congreso. Europa Press

A preguntas del representante de Junts, Josep Pagès, el exsecretario de Estado ha señalado que el Ministerio del Interior "no tiene competencias, ni por aproximación, en la intervención de un banco o en su eventual disolución".

A lo que Martínez se refería es a la extinción de la Banca Privada de Andorra (BPA). Según una querella que se investiga en un juzgado andorrano, varios miembros de la Policía habrían "extorsionado" a su dueño, Higini Cierco, con la disolución de la entidad si el BPA no colaboraba con la supuesta trama aportando documentación bancaria que perjudicase a dirigentes independentistas catalanes. Finalmente, la banca acabó liquidándose en 2015.

Martínez se ha desvinculado de este asunto. "Si por cada cosa que hace un policía tiene que responder el secretario de Estado, no creo que encuentren ustedes a nadie para que sea secretario de Estado", ha advertido a los diputados de la comisión de investigación.

Debido a que los hechos narrados en la querella andorrana están siendo investigados, el ex número dos de Interior ha rechazado responder a algunas preguntas sobre este asunto, a fin de salvaguardar su derecho de defensa.

No obstante, sí ha insistido en que, ya en un informe de 2015, la UIFAND (Unidad de Inteligencia Financiera del Principado de Andorra) ya detectó riesgo de blanqueo de capitales asociado a algunas cuentas de ese banco. Por ejemplo, entre otros clientes de la entidad figuraban dirigentes venezolanos o empresarios vinculados a la red de Gao Ping.

Ante la insistencia del representante de Junts, Martínez ha explicado que si el Ministerio del Interior detecta "un riesgo que comprometa el orden constitucional y, desde el punto de vista de la seguridad pública, que pueda suponer delitos, el Estado actúa".

Ahora bien, ha negado conocer una estrategia coordinada y planificada, para boicotear el independentismo catalán. Pese a ello, el portavoz del PSOE en la comisión, David Serrada, ha criticado que la Operación Cataluña sí supuso "que hubiera policías jugando a ser políticos y políticos jugando a ser policías", en una actuación destinada "no a defender España, sino a defender al PP".

¿Espionaje a Podemos?

Por su parte, la exministra y actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha brindado al compareciente "la oportunidad de contar quién le daba las órdenes". Y, de nuevo, le ha acusado de coordinar un rastreo masivo en las bases de datos policiales contra los primeros 55 diputados que su formación tuvo en el Congreso de los Diputados.

En efecto, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga estos hechos. El magistrado ha recibido 55 hojas de Excel que recogen todas las búsquedas efectuadas en bases de datos policiales que coincidan con los nombres de aquellos primeros parlamentarios de Podemos.

No obstante, Martínez ha recordado que, tal y como destapó EL ESPAÑOL, muchas de estos accesos corresponden a gestiones ordinarias, como la interposición de denuncias, el registro en un hotel o en el mostrador del aeropuerto o la mera renovación de un DNI. Asimismo, otras de estas búsquedas corresponden a personas cuyos apellidos son coincidentes con los de aquellos diputados.

No obstante, Martínez, más allá de negar las maniobras ilegales de las que le ha acusado Podemos, ha señalado que existe un "proceso judicial abierto por estos hechos" y no ha respondido al resto de las preguntas de Belarra sobre este asunto.

Sin embargo, cuando la diputada ha mencionado supuestas filtraciones efectuadas a la prensa desde el Ministerio del Interior de la era Rajoy para perjudicar a Podemos, el compareciente le ha reprochado que Podemos facilitase a sus medios afines decenas de chats de Martínez incluidos en otro sumario judicial.

"Cinco años de conversaciones con mi esposa, hablando de salud, de hijos... Conversaciones con mi padre... Todo eso lo han sacado ustedes", ha reprochado. En efecto, Podemos ejerce la acusación popular en el llamado caso Kitchen, por el que otro juez de la Audiencia Nacional investigó a Martínez y a otros cargos de Interior, como el ministro Jorge Fernández Díaz. Podemos, además, ejerce la acusación en la causa sobre el supuesto rastreo masivo a sus diputados en 2015.

"Usted misma es acusación particular y, al mismo tiempo, ejerce de interrogadora (...), parapetada con sus prerrogativas parlamentarias", ha reprochado el interrogado, antes de criticar "cierta confusión de los roles". "Me defiendo en el juzgado, no en el juzgado y en el Parlamento", ha señalado Martínez.

Por su parte, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha preguntado a Martínez si él cree "que se sabrá la verdad algún día" sobre la Operación Cataluña. "Aunque sean mis herederos", ha matizado. El representante de Vox, Ignacio Gil Lázaro, le ha planteado si, a su juicio, esta comisión "sirve para lo que tiene que servir o es, por el contrario, un circo, un ajuste de cuentas, un pago a terceros".

"Yo soy respetuoso hacia el trabajo que esta comisión realice. Quiero pensar que no va a estar sesgada hacia determinadas cuestiones. Me gustaría que no se inmiscuya en asuntos que están siendo objeto de procedimientos judiciales", ha respondido Martínez.

En la misma línea, Rafael Hernando (PP), ha criticado que, de forma cada vez más frecuente, comisiones como ésta pretenden "establecer un relato de victimización según el cual personas, por pensar como pensaban, han sido perseguidas por un tenebroso aparato policial". "Y que eso habría justificado un golpe de Estado", ha reprochado, en alusión al referéndum independentista ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017.