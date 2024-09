Albiol: "Regularizar a 500.000 'sin papeles' está bien si miramos uno a uno sus antecedentes penales"

Xavier García Albiol (Badalona, 1967) es acusado de populista por los más suaves; sus rivales más enconados, directamente, le llaman xenófobo y fascista. A él le da igual, sobre todo desde que ganó, por fin, con mayoría absoluta para gobernar su ciudad natal, en las últimas elecciones municipales.

No lo dice él, evidentemente, pero más allá de etiquetas lo que parece evidente es su olfato para elegir los mensajes y el momento adecuado para lanzarlos. Así azuza los debates que le interesan.

Hoy, la España de Pedro Sánchez, la Cataluña de Salvador Illa y el área metropolitana de Barcelona concentran varios de los asuntos que más le van a su personaje: la seguridad, la inmigración, la okupación y los estertores del procés, en forma de ruptura de la caja común de la financiación autonómica.

VÍDEO | Albiol: "La inmigración que España necesita es aquella que viene de manera ordenada" Foto: Èric Cayuelas Edición: Sara Fernández

No huye de este tema, pero trata de no pisar el terreno de su jefe de filas regional, Alejandro Fernández, ni del nacional, Alberto Núñez Feijóo. Sentado en una butaca de su despacho del Ayuntamiento, Albiol recibe a EL ESPAÑOL un miércoles a mediodía.

Acaba de ser utilizado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska como ejemplo del "ese PP fagocitado por la ultraderecha" y está -él mismo lo admite- "muy caliente".

Porque de ese ministro que fue juez, dice, depende que él no pueda cumplir adecuadamente su promesa electoral más potente: Badalona será una ciudad segura e "incómoda" para los que vengan a "deteriorar el civismo y la convivencia". Hablamos con el tipo que ha logrado el 56% de los votos en una ciudad que es una isla popular rodeada de municipios indepes y socialistas.

Aquí no hay Vox.

Bueno, no hay Vox, el Partido Socialista está en mínimos, Junts per Catalunya tampoco está... en Badalona hemos tenido la habilidad de representar, bajo un proyecto político transversal, una propuesta que ha tenido la virtud de atraer a personas que votan desde Vox hasta Junts, ERC o el mismo PSC.

Pero tres calles más allá, en Barcelona, Vox les quita a ustedes un tercio de los votos, si es que vale hacer esa suma. Además, ¡están ustedes rodeados! Todos los ayuntamientos limítrofes son del PSC y alguno de Junts.

Es que éste es un proyecto de ciudad. Es un proyecto de Badalona, que se centra exclusivamente en dar proyección a la ciudad y resolver los problemas el día a día de los ciudadanos. Todos los vecinos de Badalona saben que yo soy del Partido Popular, y lo que pienso en política nacional. Pero el hecho de que yo no comparta el independentismo de un vecino, no quiere decir que no nos podamos poner de acuerdo en que se tiene que mejorar la limpieza o asfaltar todas las calles.

Hemos sabido trasladar ese mensaje de transversalidad... de badalonismo. Y eso está por encima de partidos políticos y de siglas. Es lo que lo que quiere la mayoría de los vecinos.

Corríjame si me equivoco, pero aquí ocurre que hay calles en las que una acera es Badalona y otra Sant Adrià, o Barcelona...

Santa Coloma y San Adrián del Besòs. Además de Montgat y Tiana.

No hay más ayuntamientos del PP por aquí. ¿Cómo se lleva eso? Porque usted no es PP, usted es García Albiol.

Yo lo llevo con naturalidad, estoy muy centrado en mi ciudad. Tengo una relación muy correcta con los alcaldes del entorno, aunque sean de Junts y del PSC. Hemos trabajado de manera conjunta en este mandato. Mire, la que era alcaldesa de Santa Coloma ahora es la consejera de Interior. Y la cosa parece ir muy bien...

Saber entenderte con el de enfrente sobre los problemas comunes es inteligencia política, aunque pienses de manera distinta.

De la 'consellera' de Interior hablaremos después, porque la seguridad va a ocupar un tramo de esta entrevista y es una de las banderas de la extrema derecha. Dice usted que una parte de su crecimiento tiene que ver con la incapacidad de los partidos tradicionales para gestionar la inmigración.

Todo en la vida tiene matices. Pero es cierto que para colocar un mensaje has de intentar que todo el mundo lo entienda bien con pocas palabras. La inmigración es una realidad que España necesita, pero la que necesitamos y es positiva es la que viene de manera ordenada. La de hombres y mujeres que quieren venir a España a trabajar para tirar hacia delante su familia. Y a ser uno más.

¿Respetar sus costumbres y sus valores? Siempre que sean compatibles con los que tenemos en Occidente.

Oiga, eso es muy bonito. Pero de ahí no veo yo al Albiol que sale en Twitter diciendo que si hay inmigrantes ilegales que vienen a delinquir...

Esa realidad migratoria que le decía, que es la inmensa mayoría de las personas que vienen de fuera, no nos tiene que hacer obviar que hay una parte de personas que vienen con otras intencionalidades y que, en la mayoría de casos, entran de una manera ilegal a nuestro país. Lo cual no quiere decir que todos los que entran de manera ilegal lo hagan para delinquir. Pero sí hay una parte que quiere aprovechar las circunstancias que se dan en España.

Y lo que yo estoy trasladando es lo siguiente: vamos a ver, hay partidos que pretenden poner a todo el mundo en el mismo saco del buenismo, de que todo es fantástico y la inmigración es positiva. Pero también hemos de ocuparnos de esa parte de personas que han venido de fuera para crear problemas y dar respuesta a los problemas que están causando.

Hay partidos que pretenden poner a todo el mundo en el mismo saco del buenismo. Pero también hay personas que han venido de fuera para crear problemas y dar respuesta a los problemas que están causando. Xavier García Albiol, Alcalde de Badalona

Usted sí lo gestiona bien, entonces. Porque gana en su ciudad con ese discurso, digo...

Si los partidos tradicionales no son capaces de dar respuesta a esos problemas concretos que provocan esas personas puede ocurrir que los ciudadanos trasladen su confianza a partidos radicales que lo que pretenden es dar respuestas sencillas a un asunto complejo. Eso es lo que nos está pasando en muchos países de Europa y es de lo que yo estoy alertando.

La inmigración no es el factor único, pero es un factor importante. Es decir, a la ultraderecha no se le combate con insultos, sino con políticas efectivas que atiendan a los problemas reales de los ciudadanos. España no es una sociedad ultra, racista o xenófoba. Es una sociedad que quiere respuestas, y el Gobierno que tenemos es incapaz.

Precisamente, el pasado miércoles en el Congreso el ministro Marlaska le ha utilizado a usted como ejemplo de ultraderecha y discurso xenófobo. Y mientras, los menores no acompañados siguen llegando a Canarias y Ceuta, donde se hacinan durmiendo en el suelo porque el Estado no asume su parte... ¿Es eso lo que lo que provoca el crecimiento de la ultraderecha, un Gobierno que dice que todo está bien y que quien diga lo contrario es un facha?

Lo que provoca es desazón en la población. Ver que en estas circunstancias que se sufren en Ceuta, Canarias, Baleares, Alicante... el ministro del Interior, en lugar de dedicar su tiempo a resolver esos problemas, se dedica a criticar a un alcalde que lo que intenta es dar a dar respuesta a los problemas, eso harta a la gente.

Mientras Marlaska me estaba criticando en el Congreso, la Policía Local de Badalona, que depende de mí, estaba deteniendo a un delincuente que acababa de reventar 19 coches en las últimas 48 horas. ¡Después de haber sido detenido en 65 ocasiones! Aparte de criticarme a mí, que está muy bien, el ministro debería explicarme qué le tengo que decir a mis vecinos, a los propietarios de los coches, para que entiendan que ese individuo esté en la calle.

La multirreincidencia.

¡Eso es lo que quiero que explique el ministro! Cuando no se prioriza, cuando no se pone el foco en los problemas reales, se acaba provocando la desconexión de una parte de la sociedad. Y, por otro lado, es fácil que aparezca algún iluminado que venda la solución fácil a un problema difícil.

El alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Pau Venteo

Hablemos de esa multirreincidencia. Estaba tomando café en el bar de abajo del Ayuntamiento. Allí había un grupo de delegados sindicales de la contrata de basuras, que venían de reunirse aquí, y me han encargado dos preguntas para usted.

Vamos allá.

La primera: 'Pregúntele al alcalde por qué me vende seguridad para ganar las elecciones y luego pasa lo que pasa, que anoche pegaron a una compañera mía dos calles más allá y el tipo era un delincuente tan conocido, que los guardias ni preguntaron, fueron directamente a su casa a recogerlo.

Un alcalde, a lo máximo que puede llegar en temas de seguridad es a que la Policía Local detenga a los delincuentes. Mire, en las últimas 48 horas, la policía de Badalona ha detenido a tres que, juntos, suman 150 detenciones. Una vez la Policía Local hace su trabajo, ni el alcalde ni la policía pueden hacer nada más.

Ahí, ya corresponde a otros estamentos del Estado decidir qué ocurre con estas personas. Pero yo estoy muy satisfecho del trabajo que está haciendo la Policía Local porque está cumpliendo el 100% de los encargos, lo que quieren los ciudadanos, que es que se les arreste. A partir de ahí, ningún alcalde de España puede decidir si ese delincuente reincidente entra o no en prisión.

Ya me está empezando a torear... usted ha sido también líder regional del PP. ¿Qué asunto es más importante: solucionar la financiación local o que no se rompa la caja común de las autonomías con el concierto catalán?

Ambas financiaciones son importantísimas. La local, porque es la más próxima, resolvemos los problemas del día a día. Pero evidentemente, hay que replentear el modelo de la financiación autonómica.

¿En qué sentido?

Es cierto que las CCAA están mal financiadas, nada se parece a cuando se firmó el último acuerdo [en 2009]. Pero no vale lo que proponen, ese replanteamiento tiene que basarse en criterios de igualdad y respeto a la Constitución.

Es una auténtica temeridad lo que está haciendo Pedro Sánchez, y vamos a pagar las consecuencias en un futuro inmediato y a medio plazo. ¡No es admisible que por interés político y por su supervivencia en la Moncloa se esté generando esta esta situación! Pero mire, está consiguiendo algo que era muy difícil: poner de acuerdo a casi todos los presidentes autonómicos, más allá de que sean del PP o del PSOE. Todos juntos diciéndole que no es admisible cómo está jugando con la financiación de los servicios de las autonomías.

¿A los ayuntamientos les afectaría la salida de Cataluña del régimen común?

Falta ver cómo queda, pero evidentemente tendría sus consecuencias. Una parte de los servicios que ofrecemos las corporaciones locales no son competencias propias, sino de las Comunidades Autónomas. Y esa parte de la financiación nuestra está condicionada por la situación financiera de las autonomías.

Por tanto, sin lugar a dudas, si se acaba materializando esa propuesta, que lo que provoca es la desigualdad regional, es evidente que muchos ayuntamientos acabarán sufriendo las consecuencias.



En cuanto a la financiación autonómica, es una auténtica temeridad la Pedro Sánchez. ¡No es admisible que por interés político y por su supervivencia en la Moncloa se esté generando esta esta situación!

Llevamos al menos 10 años con partidos radicales instalados en la representación a nivel nacional. Primero, Podemos y sus confluencias; y luego, Vox. Además de derivadas regionales, como Aliança Catalana... ¿esa polarización cómo afecta a nivel local?

Teóricamente, no tendría que afectar. Cuando uno está en política municipal, su única prioridad tendría que ser resolver los problemas de su municipio. Pero especialmente los partidos independentistas y los partidos de izquierdas han jugado estos años a intentar trasladar el debate partidista nacional al ámbito local. ¡Y así ha quedado la ciudad en estos ocho años de inestabilidad!

Aquí en Badalona, gracias a nuestra mayoría absoluta, ahora podemos gobernar con coherencia. Yo sé las prioridades que tiene Badalona y al final del mandato se verá un cambio radical en positivo. Pero sí que hay algunos concejales de algunos partidos que actúan con una carga ideológica fuerte.

Hablando de actuar sin 'carga ideológica'. El otro día, un 'indepe' me contó una anécdota suya, con cierta admiración... Corríjame si me equivoco, ¿usted le regaló una estelada nuevecita a una señora que tenía la bandera independentista raída en su balcón? Me cuentan que le dijo: 'Señora, no estoy de acuerdo con eso que opina, pero ya que va a decorar la calle, al menos que haga bonito'.

Sí, algo así, pero es al revés.

Acláreme.

La realidad es que uno de los últimos días de campaña de las municipales yo fui haciendo mítines en plena calle, en todos los barrios. Cuando fui a un barrio muy concreto, donde hay una parte importante de votantes independentistas, había unos 200 o 300 vecinos. Y cuando acabé la intervención, entre bloques de pisos, miré hacia arriba y había una señora escuchándome, que tenía una bandera estelada colgada en su balcón.

Para hacer la gracia, le dije 'vecina, para ti también tengo un proyecto'. Y la señora me contestó: 'pues te voy a votar en las elecciones municipales; soy independentista, pero te voy a votar'.

Esa es la anécdota, pero lo cierto es que para obtener el 56% del voto en Badalona, hemos tenido la confianza de miles y miles de votantes independentistas, y miles y miles de votantes del PSC. De eso me siento muy orgulloso, y espero no decepcionarles.

Xavier García Albiol atiende a EL ESPAÑOL en su despacho de alcalde de Badalona. Pau Venteo

Tras una entrevista a Isabel Díaz Ayuso, ella me contó que estaba segura de que tenía mucho 'voto prestado', así le llamó. Y añadió algo parecido a 'espero no decepcionarles'... Supongo que pensando en asumir esos votos para el PP. ¿Hay alguna manera de que eso se haga verdad, consolidarlos, convencerlos, para que lo hagan también a nivel nacional?

Bueno, si lo hago yo a nivel local y Ayuso a nivel regional, quiere decir que se puede trasladar a todos los niveles.

La madrileña y el catalán han sabido hacerlo. ¿El gallego puede?

Sí que es cierto que, a medida que vas saliendo del ámbito estrictamente local, el debate es más partidista e ideológico. Pedro Sánchez ha tensado de una manera inaceptable la sociedad: entre los buenos, que son los que les votan a él; y los malos, que son el resto. Así que no es fácil. Pero en una situación de estabilidad, yo creo que es que es factible. Es más, estoy convencido de que en las próximas elecciones generales mucho votante del Partido Socialista va a votar a Feijóo, ¡estoy convencido!

Porque la mayoría de la sociedad española no se sitúa en la extrema izquierda en la que él se ha instalado, ni en la extrema derecha. El PSOE se está yendo a la izquierda más extrema para robar voto de Sumar. De momento, les va saliendo... pero yo creo que con el posicionamiento del PP, que es el espacio de derecha y de centro, Feijóo está en condiciones de atraer a muchos que votaron a Sánchez en anteriores elecciones.

Pedro Sánchez ha tensado de una manera inaceptable la sociedad: entre los buenos, que son los que les votan a él; y los malos, que son el resto.

¿Y eso será sólo por voto prestado o porque el PP de Feijóo les convence? Es decir, ¿votarán al PP, como usted dice, para evitar que 'se rompa España' o porque las ideas populares se han abierto al voto más social?

A nivel nacional, no va a ser por lo que está provocando Pedro Sánchez, sino basándose en un convencimiento. Cada vez cuaja en más ciudadanos el mensaje de que cuando gobierna el Partido Popular hay estabilidad económica, se intenta que haya estabilidad institucional.

Feijóo está siendo capaz de lanzar un mensaje que le resulta atractivo a una parte del votante socialista que no se basa sólo en la reacción frente a las mentiras, el cupo, las cesiones... sino que tiene una base sólida. En las próximas elecciones, francamente lo digo, el PP va a tener un resultado muy bueno.

Dice usted que Badalona lleva ocho años ingobernada e instalada en el caos. La otra pregunta que me han transmitido los sindicalistas es la siguiente: ¿Qué pasa con la contrata de basuras, que el Ayuntamiento lleva cuatro años sin renovarla? Que trabajan con camiones viejísimos y peligrosos, que ellos cobran una miseria.

Lo que pasa es que lleva cuatro años sin renovarse esa contrata. Pero la mayoría absoluta nos ha permitido, por fin, elaborar una nueva. Fue lo primero que hice al tomar posesión y a finales de este mes va a adjudicarse este concurso. Por fin, los trabajadores y, sobre todo, la ciudadanía, van a tener otro contrato de limpieza, porque el que hay es muy mejorable, y esta licitación es la más importante de la legislatura, con una inversión de 500 millones de euros.

He mirado el porcentaje de población migrante de su ciudad y no es ni mayor ni menor a la media en Cataluña. Vuelvo al bar de abajo, que lo regentan unos ciudadanos de origen chino, que hablan un catalán estupendo, y a lo que le decía de su relación con la nueva 'consellera' de Interior.

A ver.

Usted ha llegado a vincular, en las mismas frases, el problema de la migración irregular con el de la seguridad. ¿El problema principal de una ciudad como Badalona es la inmigración, los migrantes que se dedican a delinquir, o la delincuencia en sí, la ejerzan unos u otros? ¿Tiene sentido mezclar los temas?

En Badalona no hay un problema con la inmigración. La gente lo que quiere es respuestas a sus inquietudes con la inseguridad que provocan los nacionales, como el que hemos detenido esta noche, que tenía 65 antecedentes delictivos, o algunos que han venido de fuera, como el de la semana pasada, que tenía 58 arrestos. Ese es el problema.

Aquellas personas que han venido a trabajar, sean de la nacionalidad que sean, están perfectamente integradas y son felices en Badalona. Pero sí es cierto que tenemos que llevar a cabo las acciones que sean necesarias para que los que se dedican a provocar problemas de civismo y convivencia no estén a gusto en nuestra ciudad.

¿Y hay que tratarlos diferente? ¿Al nacional reincidente, a la cárcel; y al extranjero reincidente, deportación?

Yo lo plantearía de manera distinta. El reincidente, si es nacional, tiene que ser juzgado y entrar un tiempo considerable en prisión. Y el reincidente de fuera, que lo juzguen, que cumpla su pena, y después tiene que ser expulsado.

Me parece que es lo que piensa la mayoría, sean de derechas o de izquiedas. ¡Esto no es un tema ideológico ni partidista! No. Yo lo que reclamo es lo que ocurre en casi todos los países de Europa. Los inmigrantes que crean problemas, son expulsados. Y los nacionales, que se tiren años en prisión.

Si el PP cubre, como usted ha dicho, un espectro ideológico desde el centro a la derecha, ¿usted está entre los populares que abogan por regularizar a los 500.000 'sin papeles' que ya viven y trabajan en España o entre los que piden sacar las fragatas de la Armada para que no llegue ni uno más?

Aquí tienen que venir las personas que quieran trabajar, y hacerlo de manera regular.

Vale, vaya a lo concreto. La pregunta.

A eso voy, no voy a huir de la respuesta. Primero, el Partido Popular aún no se ha pronunciado, lo que ha hecho es dar su 'ok' a la tramitación. Y segundo, ¿yo soy partidario de regularizarlos con controles sobre cada una de esas personas? Me parece bien, porque nos falta gente. ¿Sin controles y que se regularice a mansalva a todo el mundo sin saber quién es cada uno? Eso sería un error.

Si vamos a regularizarlos, miremos quiénes son: si son personas que quieren trabajar, si no tienen antecedentes penales, si no han creado problemas... me parece positivo.

Oiga, desde Sumar hasta el PP, e incluso Vox a veces, todos ustedes dicen que en España nos falta mano de obra. Y al mismo tiempo, hay tres millones de parados.

Si yo lo supiera seguramente sería ministro de Trabajo en estos momentos... aunque con Pedro Sánchez, no, seguro que no [risas]. Pero en todos los países hay un paro técnico, que es muy difícil de superar.

Sí, pero en España es muy alto. Bajar del 12% aquí es casi imposible.

En España es muy alto, sí. Y obedecerá a distintas circunstancias que yo no tengo, en estos momentos, la capacidad de valorar.

Como corolario de esto, esos 500.000 trabajan en economía sumergida, es evidente. Más o menos legal, pero en negro. ¿Tiene usted detectado hasta donde llega la 'economía B' en Badalona?

Yo creo que cada vez menos. Toda la economía en Badalona no debe de tener un porcentaje distinto de la que pueda haber en Móstoles o en Sevilla. En España ha existido, durante mucho tiempo, una cierta tradición del pago sin factura y eso... pero cada vez existen más instrumentos de control.

Pero si se regularizara a esta gente, gran parte de ellos que ya está trabajando tendría sus condiciones laborales y pagarían impuestos. Sería mejor para todos.

Por eso le digo que soy partidario de regularizar a esa parte de los que están en una situación irregular. Pero insisto, siempre y cuando podamos controlar quién es quién, cuáles son los que de verdad han venido a trabajar y a integrarse.

Otro asunto en el que usted hace mucho hincapié es en el de la okupación. Es evidente que cada caso resulta un drama. Pero los datos dicen que proporcionalmente no es, digamos, una plaga. Le he leído a usted contando cómo ha ido personalmente a desalojar a okupas... ¿Es necesario o es populismo?

Esta misma noche [miércoles, 18 de septiembre], la Policía Local de Badalona ha evitado dos okupaciones ilegales. No es un problema distinto en Badalona que en el resto de ciudades del área metropolitana de Barcelona. Pero sí es muy superior al del resto de España. ¿Por qué? Porque el 50% de todas las okupaciones que se producen en España son en Cataluña, y especialmente, en las grandes ciudades.

El 50% de todas las okupaciones que se producen en España son en Cataluña, y especialmente, en las grandes ciudades. Nos hemos convertido en el paraíso de la okupación a nivel europeo

Es decir, esto no es 'como en Móstoles', como usted decía antes...

Es un problema muy grave, porque nos hemos convertido en el paraíso de la okupación a nivel europeo. Con toda seguridad, somos el único país de Europa donde uno puede okupar porque tiene más derechos que el propietario, y donde las consecuencias son casi nulas.

Somos una anomalía. Y este asunto se tiene que acometer, ya no diré desde la valentía, sino desde el sentido común. ¿Y qué dice el sentido común? Que si a uno le okupan una casa, en 24 o 48 horas después de poner la denuncia, tiene que ir la policía y echar a los culpables. Y en esa línea va la propuesta que va a presentar el Partido Popular en las próximas semanas.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, entrevistado por el periodista Alberto D. Prieto. Pau Venteo

Hábleme de eso, a ver si me da una primicia...

Hay que dar una respuesta. Lo que estamos viviendo en España, y concretamente en Cataluña, es una total indefensión por parte de los propietarios y de los vecinos que sufren los problemas de la okupación ilegal.

Y debemos diferenciar ese fenómeno de los problemas que tienen algunas familias que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca y se ven en la obligación de entrar en un piso.

¿Cómo lo hace usted?

Nosotros lo estamos haciendo desde los servicios sociales del Ayuntamiento, para separar esos dos tipos de okupación. Porque unas son familias que no crean problemas, pero la inmensa mayoría de las okupaciones son por parte de personas que lo han convertido en un negocio, que forman parte de una mafia y crean problemas de convivencia. Hay que atajar esta situación, que es absolutamente surrealista.

Me decía usted que su Guardia urbana esta noche ha evitado dos okupaciones. ¿Con qué instrumentos lo han hecho? Dígame la receta, porque en el resto de España no parece que se haga.

La Guardia Urbana tiene que tener las instrucciones muy claras, con un protocolo que presentamos nosotros, el Gobierno de la ciudad, y que aprobó el Pleno del Ayuntamiento casi por unanimidad. En base a ese protocolo, con las ideas muy claras, instrucciones muy precisas y el apoyo del Gobierno municipal y del alcalde, la Guardia Urbana se sienta protegida en sus actuaciones. Así, dentro de la legalidad, se consigue que okupaciones que se están produciendo en esos momentos, no puedan consolidarse.

Quiero cerrar con una pregunta que se sale de su ámbito local y hasta del regional. Quizás no me quiera contestar... ¿Está usted de acuerdo en el diagnóstico generalizado de su partido, que en España hay un cambio de régimen en marcha que va a ser imparable si no logran ustedes echar a Pedro Sánchez?

¿Y por qué le iba yo a torear esta pregunta? ¡Si es evidente que sí! Claro que existe una clara voluntad por parte del presidente del Gobierno de copar todas las instituciones que la tradición democrática había marcado que fueran consensuadas en base a perfiles independientes.

Pedro Sánchez está reventando el modelo constitucional de 1978. Y está intentando convertir las instituciones dependientes del Estado en apéndices suyos para poder controlarlos de manera directa. Estamos frente a un problema muy grave que, si se tarda mucho en reaccionar, va a ser muy complicado resolverlo. Sin lugar a dudas, éste es probablemente uno de los principales problemas de España hoy y, sobre todo, de cara al futuro.