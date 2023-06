Caminar con Xavier García Albiol (1967) por las calles de Badalona (Barcelona) es una misión casi imposible. En apenas 13 minutos de paseo al salir de su oficina en la plaza del Ayuntamiento, este periódico contó al menos 19 interrupciones de vecinos que le pararon para darle la enhorabuena y expresarle sus mejores deseos tras obtener, el pasado 28 de mayo, los mejores resultados históricos del PP en la ciudad y en toda Cataluña. Las veces que tuvo que cortar la entrevista, fueron muchas más.

Albiol ganó por una abrumadora mayoría absoluta que le dio, el pasado domingo, 18 de los 27 concejales de esta ciudad de 220.000 habitantes contigua a Barcelona. El 55% de los votos —50.185 sufragios de los 90.805 que fueron validados en las urnas— fueron para él. “Hemos sido la primera fuerza política en 251 mesas electorales, de un total de 256. Tenemos el doble que toda la oposición junta”, dice.

Después de dos elecciones municipales (2015 y 2019) en las que ganó, pero el bloque de izquierdas se conjuró para impedir que gobernara, Albiol saborea de nuevo el éxito y atiende a EL ESPAÑOL | Porfolio para valorar un resultado fuera de cualquier previsión y, con la mira más allá, el futuro de un PP que parece que resurge de las cenizas en Cataluña, después de años en el ostracismo.

Albiol en la Plaza de la Vila de Badalona. Daniel Ochoa de Olza

“Estoy tranquilo. Hasta el 17 de junio, que es cuando tomaré posesión de la alcaldía, no podré realmente medir el alcance de lo que significan estos resultados”, dice mientras baja del ascensor a la calle para darse un baño de masas involuntario. El distrito de Casagemes, en el centro de Badalona, donde se ubica su despacho, el 70% del electorado no ha votado por él. De hecho, aunque ha sido la primera fuerza política por primera vez, el voto soberanista sigue siendo mayoritario. Pero esto no impide que “el fenómeno fan”, como describe su jefa de prensa, Rosa del Amo, sea imparable, incluso aquí.

“Sóc independentista i t’he votat, eh?”. “Soy independentista y te he votado, ¿eh?”, le dice una mujer de mediana edad en la Plaza de la Vila, mientras le sujeta la mano. Cuando Albiol enfila la ajetreada Calle del Mar al mediodía, los “¡enhorabuena!” se repiten indistintamente en castellano y en catalán: “Ya era hora, ya era hora de que ganaras”; “Yo dije que ganabas, ¿eh?”; “Ahora, ¡a por todas!”; “¡Albiol, a tope! No te vamos a dejar”; “Felicidades, ¡de parte también de mi hijo!”; “Ahora vas a tener mucho que hacer, ¿eh, amigo mío?”; “No nos dejes de la mano de Dios en el barrio… Yo sé que tú lo tienes claro”; “Enhorabuena, Xavi. Pórtate bien, ¿eh?”... Albiol responde a esta incesante atención con numerosos “Gracias”, estrecha manos, se hace fotos y promete que trabajará duro…

El paseo parece, en realidad, un besamanos. Y entre interrupción e interrupción, hasta encontrar cobijo en un bar donde también todo el mundo le saluda, logra entablar conversación con este periódico. Albiol pide un agua con gas.

—Pregunta: La izquierda ha boicoteado que fuese alcalde las dos anteriores legislaturas aun siendo la lista más votada. Ha pasado una larga travesía en el desierto… ¿Qué siente ahora, que por fin tiene una mayoría absoluta?

—Respuesta: Que pueda llevar a cabo las acciones sin que me las estén bloqueando es una satisfacción muy grande. Y que gente que nunca te ha votado, que gente que es independentista y socialista haya confiado, esto es lo más bonito que puede haber…

Cerca del bar, en la misma Plaza de la Vila, cuelga una enorme lona en la que se puede leer, en catalán: “Badalonismo. 50.185 gracias”, en referencia a los votos que el PP de Albiol ha cosechado en la ciudad. La clave de la campaña de Albiol para obtener los votos de independentistas y socialistas se ha basado, precisamente, en eso: en el badalonismo y en poner los intereses de la ciudad por delante de las siglas.

“Si yo estuviera en minoría, no me gustaría que viniera un compañero de Extremadura a decirme con quién tengo que pactar”

“En esa lona, que era de color amarillo [no azul] nosotros, en el mes de enero, colgamos un mensaje que decía lo siguiente, en catalán: ‘No vull canviar la teva ideología, vull canviar Badalona’ [no quiero cambiar tu ideología, quiero cambiar Badalona]. Esa lona provocó que mucha gente abriese los ojos… Que mucha gente independentista cambiase de chip. Dijeron: ‘Soy independentista, pero Albiol es el que tiene que cambiar Badalona’”, explica el alcalde electo. “Al final, nuestro éxito está en que hemos sabido borrar las fronteras ideológicas y que personas de ideas distintas nos han dado su confianza”.

Xavier García Albiol en un momento de su entrevista con El Español | Porfolio por las calles de Badalona. Daniel Ochoa de Olza

El regreso del ‘sheriff’

Uno de los temas centrales que ha arrastrado esta marea de votos ha sido la contundencia contra la ‘okupación’ ilegal. En sólo un año, según datos de la Consejería de Interior catalana de agosto de 2022, Badalona registró 577 ocupaciones ilegales: fue el segundo municipio de Cataluña donde se produjeron más hechos de este tipo, por detrás de Barcelona, cuya estadística ascendió a las 1.252 ocupaciones. Badalona también ostentó la segunda posición en número de ocupaciones por habitante, por detrás de Salt (Girona).

—P: La 'okupación' ha sido uno de los temas de la campaña, al menos en Cataluña, con el tema de Barcelona, de la Bonanova... También aquí. Usted ha sido un gran azote de la ‘okupación’ ilegal, ¿cómo piensa afrontar este tema?

—R: El fenómeno de la ocupación ilegal conflictiva es uno de los principales problemas que tiene esta ciudad. Es cierto que se tiene que producir un cambio legislativo en las Cortes, pero en los ayuntamientos tenemos margen para poder actuar. Voy a crear una concejalía contra la ocupación ilegal, que va a permitir a los vecinos recibir atención las 24 horas y servirá de asesoramiento. A la vez, en aquellas situaciones que sean muy conflictivas, el Ayuntamiento también presentará denuncia. Además, la Guardia Urbana tendrá un protocolo de actuación frente a las ocupaciones para evitar situaciones que se viven en este momento, y es que, en la mayoría de los casos, por falta de apoyo técnico o asesoramiento jurídico, la Policía se limita a levantar un acta del incidente o de la ‘okupación’. A partir de ahora, la Policía me tendrá a mí y al Gobierno contra la ‘okupación’.

Albiol paseando por Badalona. Daniel Ochoa de Olza

—P: Sus adversarios políticos, sobre todo al principio, intentaron colgarle el sambenito de xenófobo, de anti-inmigrante… ¿Se siente cómodo con el sobrenombre de ‘sheriff’?

—R: A mí lo que me importa es lo que opinen los vecinos de Badalona, no lo que los medios de comunicación podáis titular. Ellos saben que, más allá de la seguridad, hay un proyecto de ciudad y así se va a demostrar. Lo demostré en el primer mandato y lo haré en este.

“No me gustaría estar en el pellejo de Sirera, pero el PP tiene que hacer lo mejor para Barcelona, que es poner punto y final a la etapa de Colau”

—P: Tiene un apoyo en la calle que, al mismo tiempo, es una responsabilidad enorme, porque todo el mundo le pide cosas. ¿No está muy estresado? Va a ser imposible satisfacer todas estas demandas…

—R: Estoy abrumado, y estoy encantado, a la vez, por el cariño de la gente. Para todo el mundo, su problema es el problema prioritario. Lo que intento trasladar es que el primer día no estará todo resuelto pero sí que, durante la legislatura, va a haber un cambio profundo y, a los principales problemas de esta ciudad, les vamos a dar la vuelta.

—P: No habrá sido fácil llegar hasta aquí…

—R: Lo que la gente agradece es que yo siempre estoy, en las duras y en las maduras. He estado como alcalde; he ganado, pero no me han dejado gobernar, y he seguido estando. Alguien se tendría que haber preguntado cómo es posible que yo, estando en la oposición, cuando había un problema de ‘okupación’, muchos vecinos, en lugar de llamar al Gobierno Municipal o al alcalde, me llamaban a mí. ¿Por qué? Porque tengo capacidad para resolver los problemas y, como mínimo, voluntad. Esto es un trabajo de mucho tiempo. Creo que hemos sabido ilusionar.

Un hombre le pide a Albiol hacerse una foto en la calle. Daniel Ochoa de Olza

La resurrección del PP

Con los problemas de los ciudadanos como prioridad, la marca PP ha pasado casi desapercibida en la campaña de Badalona. Pero no por ello Albiol dice desentenderse de la vuelta de su partido a Cataluña en las últimas municipales. Es más, al nuevo alcalde, el de Badalona le parece el camino a seguir si el partido quiere recuperar la relevancia que un día tuvo en la comunidad. Tras la desaparición de Ciudadanos, y con el respaldo en las urnas —el PP ha pasado de 60 concejales a 195 en los municipios catalanes y ha entrado en los plenos de las principales ciudades— la formación que dirige Núñez Feijóo comienza a vislumbrar un renacimiento.

—P: Si el resurgir del PP en Cataluña se produce de alguna forma, se producirá a través de municipios como Badalona o Castelldefels. Lo que pasa es que luego, en las autonómicas, en las generales, el PP baja muchísimo… ¿Es posible levantar al PP en Cataluña?

—R: Estoy totalmente convencido. La responsabilidad que yo tengo, primero y exclusivamente, es con mis vecinos de Badalona, de una buena gestión, que estén satisfechos; pero, a la vez, lo que ocurre en Badalona creo que es un espejo donde se pueden reflejar lo que somos capaces de hacer la gente del PP si nos dan la confianza para gobernar. A mí me parece que es un muy buen ejemplo para el resto de compañeros. El PP en Cataluña ha conseguido algo muy importante en estas elecciones, y es volver a tener implantación territorial. Esto nos permite tener una estructura territorial donde poder empezar a trabajar y demostrar hasta dónde somos capaces, y permitir construir partido en Cataluña. Si tú no tienes estructura local, si tú no tienes concejales, es imposible poder construir un proyecto político ni local, ni autonómico, ni ayudar en las elecciones generales. Creo que ahora hemos dado el primer paso.

Albiol por la Calle del Mar de Badalona. Daniel Ochoa de Olza

—P: El primer acto de Feijóo tras la victoria electoral fue en Barcelona, en el Círculo de Economía. Allí dijo que el PP había cometido errores en Cataluña…

—R: Si no hubiéramos cometido errores, posiblemente estaríamos en una situación distinta. Pero creo que se han cometido muchos más aciertos. En el pasado se tomaron decisiones que una parte de la población catalana no entendió, o no supimos explicar bien. Vamos a tener la oportunidad, convencido como estoy de que Feijóo va a ser presidente del Gobierno, de demostrar que somos capaces de gobernar para quienes nos votan, pero también para quienes no nos votan.

—P: ¿Cómo valora los gestos de la nueva dirección del PP nacional hacia Cataluña? Porque parece que ha cambiado el tono del discurso…

—R: No creo que haya cambiado el discurso. Quizás haya cambiado el tono, pero el discurso, no. Nosotros seguimos firmes en nuestras convicciones, en nuestra visión de lo que tiene que ser Cataluña dentro de un proyecto que es España. Al final, los tonos, las formas… Pues cada uno tiene el suyo, y Feijóo viene de una comunidad autónoma histórica: tiene su tono y su singularidad, pero en el fondo, [el PP] sigue siendo el mismo.

“El discurso del PP en Cataluña no ha cambiado. El tono, quizás sí. Se han cometido errores, pero los aciertos son más”

23-J

Con la convocatoria de elecciones generales en el horizonte, el gran reto de Albiol es traspasar ahora el masivo apoyo que ha obtenido a Alberto Núñez Feijóo. “Mi prioridad es Badalona, pero cuando el partido me pida ayuda en cualquier cuestión, yo estaré al lado de la dirección de partido, hacia la que solo puedo tener palabras de agradecimiento porque me han apoyado, han entendido la filosofía que yo quería trasladar en Badalona, de hacer una campaña absolutamente municipal y, por tanto, echaré una mano en todo lo que me pidan. Eso sí, cada convocatoria es distinta”, asegura.

Una mujer de las que le para en la calle, la segunda que le declara abiertamente que es independentista y, aún así, le ha votado, responde sobre las generales: “Ahí ya no lo sé, yo he votado a la persona”, asegura a la pregunta de este periódico. Donde ahora el PP se juega mostrar la capacidad de transversalidad que defiende Albiol es en los pactos electorales que tienen lugar en varias ciudades y comunidades tras los comicios del pasado domingo.

—P: Estamos en un momento de pactos electorales donde el PP tiene mucho que decir. Aquí al lado, en Barcelona, entre Trías, independentista; y Collboni, socialista, ¿a quién debería apoyar el PP?

—R: Lo que tiene que hacer Dani Sirera, y se lo comenté personalmente el martes, en mi opinión, es que tiene que tomar la decisión que crea que es mejor para la ciudad de Barcelona. Es cierto que es ‘susto o muerte’, pero lo que sí que está claro es que se tiene que poner punto y final a la etapa de Colau. A partir de aquí, que tome las decisiones que sean menester. Tengo que decir que no me gustaría estar en su pellejo. Le aprecio mucho y, por tanto, seguro que sabrá resolverlo con mucha inteligencia.

—P: ¿Y en Extremadura?

—R: Pues igual que a mí no me gustaría, si yo estuviera en minoría, que viniera un compañero o una compañera de Extremadura a decirme con quién tengo que pactar en Badalona, yo no voy a cometer la osadía de decirle a María Guardiola lo que tiene que hacer. Lo que está claro es que los ciudadanos en Extremadura nos han dado la confianza y, a partir de ahí, si se llega a acuerdos, de acuerdo a nuestro programa; fantástico, y sin ningún tipo de complejo. Pero repito, ella tiene que tomar la decisión que crea, analizando única y exclusivamente el contexto extremeño.

—P: ¿Qué perspectivas tiene para el 23-J?

—R: Estoy deseando, como alcalde de Badalona, que Feijóo sea presidente, porque, aunque sea de manera egoísta, a los vecinos de Badalona les interesa que Feijóo sea presidente. Eso va a significar mucha capacidad de atraer inversión del Estado. Dicho esto, me parece que a la ciudadanía se le ha acabado la paciencia con Pedro Sánchez. Ya recibió el primer aviso contundente este pasado domingo, y espero, y estoy convencido, de que el próximo 23 de julio va a tener una respuesta contundente por parte de la población española.

Del básquet a la política Albiol posa para El Español | Porfolio en su despacho de Badalona. Daniel Ochoa de Olza Quedan lejos los años en los que Xavier García Albiol, gracias a sus imponentes 2,01 metros de altura, jugó como baloncestista en las categorías inferiores del Club Joventut de Badalona. Reconoce que, con las responsabilidades políticas, apenas hace deporte. “Voy al gimnasio”, dice, “pero mucho menos de lo que me gustaría”. A Albiol le gusta el cine también, pero tampoco acude a las películas, ni a las clases del Máster en Derecho de Familia a las que se apuntó por puro placer. “No lo voy a poder terminar, he tirado el dinero”, se resigna. Desde Semana Santa, Albiol no ha librado un sólo día completo. Su actividad ha sido incesante: levantarse a las 6:45, hacer trabajo de despacho toda la mañana desde las 9:15 en su despacho, al que siempre llega caminando; y, después de comer, atender los problemas de los vecinos, recorriendo las calles. El asalto al poder que se consumó el pasado 28 de mayo le ha dejado incluso sin una de sus aficiones favoritas: navegar en el azul Mediterráneo que baña las costas de su Badalona natal, donde vino al mundo y se crió, en el barrio de La Morera. “Me vendí el barco hace tres años. Todo es caro de mantener en función de la utilidad que tú le das. Si tú al final sólo sales 15 días en agosto, pues es muy caro. Lo alquilaré los 15 días que me vaya de vacaciones”, asegura. —P: Con todo el trabajo que tiene por delante, ¿se irá de vacaciones este año? —R: Me tengo que ir, aunque sean 10 días, seguro. En agosto intentaré irme los primeros días, si no pasa nada excepcional. Es bueno desconectar.

