El insólito viaje de Begoña Gómez: de la cátedra que no exigía ser catedrática al juzgado como investigada

Cuando en 2020 se creó en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, nada parecía aventurar que, apenas cinco años después, Begoña Gómez acabaría siendo interrogada por un juez. Pero así sucederá. Si nada extraño ocurre, será la primera vez que esto pasa en la Historia reciente de España.

El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha citado a declarar como investigada a la mujer de Pedro Sánchez por los supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.

En respuesta, tanto el PSOE como el propio presidente del Gobierno han atacado al juez por tomar esta decisión a escasos días de que se celebren las elecciones europeas del 9 de junio (9-J). En efecto, éste será ahora el tema central en la campaña.

¿Cuándo se vinculó Gómez a la Universidad? La citada cátedra fue creada en 2020 mediante un convenio entre la Complutense, Reale Seguros y la Fundación La Caixa. El máster asociado a ella, llamado Máster en Transformación Social Competitiva (TSC), no arrancaría hasta el curso 2021-2022.

Uno de los miembros del claustro de profesores es el empresario Carlos Barrabés, al que la mujer de Sánchez recomendó a través de dos cartas durante la tramitación de un contrato público, que le fue, finalmente, concedido a la UTE (unión temporal de empresas) de la que éste formaba parte.

Y ahí está, precisamente, el principal motivo por el que se la investiga judicialmente.

¿Es, por tanto, catedrática? No, Begoña Gómez no lo es, pese a ser directora de una cátedra que, no obstante, es de tipo extraordinario; es decir, basada en una colaboración entre la universidad y entidades externas. Por ello no se le exigió dicha condición a Gómez.

La esposa de Pedro Sánchez tiene un título en Marketing por la universidad privada ESIC y es experta en captación de fondos para causas solidarias, lo que se conoce en el sector como fundraising. Y, en efecto, ahora encabeza la cátedra bajo la cual se imparte el máster propio y homónimo dedicado a la TSC.

¿Cobra Begoña Gómez de la Universidad Complutense? Un expediente del departamento de transparencia del propio centro universitario, consultado por EL ESPAÑOL, revela que la UCM no paga directamente a Begoña Gómez:

"María Begoña Gómez Fernández no percibe salario alguno por el ejercicio de su responsabilidad como directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, tal como ocurre con todas las demás Cátedras extraordinarias. No existe relación contractual de la UCM con Begoña Gómez Fernández, que ejerce sus labores docentes y de codirección como personal no vinculado a la Complutense", reza dicho expediente de transparencia.

Antes, Gómez había ejercido como docente en un curso de la Fundación General de la UCM: impartió técnicas de fundraising y se desconocen sus emolumentos por ello. Dicha materia se convirtió después en un máster, del que la esposa de Sánchez primero fue codirectora y, ya a partir de 2020, encabezando la recién creada cátedra.

Begoña Gómez en la presentación del libro de Pedro Sánchez, 'Tierra firme'. Efe

¿Cómo se financia dicho máster? "Los títulos ofertados por el Centro de Formación Permanente, como es el caso del Máster propio que ahora interesa, se autofinancian con los ingresos previstos [...]: precios satisfechos en concepto de inscripción y matrícula, subvenciones públicas y privadas, patrocinios, mecenazgos o donaciones u otras fuentes", recoge el citado expediente.

La financiación de Reale y Fundación La Caixa finaliza este año. Han aportado 120.000 euros en conjunto a la cátedra durante estos últimos cuatro años (2020-2024). A ello hay que sumar el dinero de matrícula que abonan las empresas que envían a sus directivos a formarse, y las matrículas directas de los alumnos que —se estiman— en 7.000 euros por persona. EL ESPAÑOL tiene constancia de que, en el caso de algunas empresas, esa cantidad es de 5.000 euros.

Por otro lado, tal y como publicó El Confidencial, Begoña Gómez negoció que Indra, Telefónica y Google hicieran gratis un 'software' para su Máster. Según el citado medio, la colaboración de estas tres empresas con la mujer del presidente del Gobierno se articuló como un proyecto altruista al tratarse de una entidad "sin ánimo de lucro" y de carácter educativo.

¿Cuántas ediciones y alumnos han hecho el Máster? Es una de las grandes incógnitas. La Universidad Complutense no detalla el número de alumnos que ha pasado por la Cátedra de Begoña Gómez. Sí se conoce que se han celebrado tres ediciones, ya que una se canceló por la Covid-19. Tampoco se conocen los ingresos totales obtenidos por la Universidad.

Hay grandes empresas que han optado por cerrar acuerdos globales de mecenazgo a cambio de formar a sus trabajadores. Otras, en cambio, pagan por persona enviada al Máster que lidera Begoña Gómez.

¿Qué empresas colaboran? Según la web de la UCM, Quironsalud, CaixaBank, Iberdrola, Cepsa, Correos, Santander, Wallbox, Acciona, ONCE, Reale y Redeia han participado con el Máster. EL ESPAÑOL tiene constancia de que son más empresas en esta lista.

El IE y Transforma TSC

Pero su curriculum vitae no acaba ahí. Previamente, desde agosto de 2018 hasta febrero de 2022, Gómez encabezaba el IE Africa Center, adscrito al Instituto de Empresa (IE University). Al anunciarse su fichaje, se le atribuyeron las funciones de dirigir este organismo destinado a "impulsar la innovación en el continente africano".

Se ignora por qué se interrumpió su relación con el IE, que nunca lo ha aclarado.

Por otro lado, el pasado mes de noviembre, Begoña Gómez constituyó, con un capital de 3.000 euros, la sociedad Transforma TSC. Lleva el mismo nombre que su máster y el objeto social es el de "impulsar y promover la estrategia de transformación social competitiva en las organizaciones" con el fin de integrarlas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Se desconoce el objetivo por el cual la mujer del presidente del Gobierno crea esta sociedad o si ya tiene actividad.

Ahora bien, Gómez controla, según publicó El Confidencial, el 100% de las acciones de una empresa que ofrece el citado software que Indra, Telefónica y Google desarrollaron gratuitamente para el Master de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense.

Carlos Barrabés

Si no hay novedad, Begoña Gómez acudirá al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el próximo 5 de julio acompañada de su abogado Antonio Camacho, antiguo fiscal y ministro del Interior con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno.

La mayor parte de la causa gira en torno a los nexos de la primera dama con Carlos Barrabés, asunto que será el que, previsiblemente, centre el interrogatorio a la investigada.

En efecto, en 2020, en pleno estado de alarma por la Covid-19, la mujer de Sánchez firmó una carta avalando a una UTE en la que participaba este empresario Barrabés y que se presentaba a una licitación de Red.es, una entidad dependiente entonces del Ministerio de Economía y Transformación Digital, por valor de 7,7 millones de euros y que finalmente obtuvo.

Barrabés, además, fue contratado como profesor del máster de Begoña. La web del mismo, en su apartado Claustro de Profesores, le incluye, al igual a que a otro directivo de su empresa Barrabes.biz, dedicada a la "innovación" y la digitalización en los negocios.

Al menos existen dos cartas firmadas por Gómez como avales (impresos de tipos proforma) para la UTE entre la empresa de Barrabés y The Valley. Una de las adjudicaciones se concedió, por centésimas, a esta alianza empresarial. La fase subjetiva fue en la que obtuvo mayor puntuación. En total, la UTE se llevó, finalmente, tres contratos del organismo público Red.es. En conjunto, suman 10 millones de euros.

Barrabés y Pedro Sánchez se habían reunido en 2020 en Moncloa para agilizar el proceso de concesión de fondos europeos destinados a la digitalización.

Unas horas después de conocer que el juez Juan Carlos Peinado había abierto una investigación secreta contra Begoña Gómez basada en la denuncia de Manos Limpias, la Fiscalía presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid con el que trató de archivar la causa.

No tuvo éxito: este tribunal avaló, en parte, la investigación del magistrado. "Con la denuncia se proporcionan indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación", resolvió la Audiencia Provincial de Madrid sobre sus nexos con Carlos Barrabés.

El tribunal enmarcó la investigación contra Begoña en "el ámbito de la moderna delincuencia socioeconómica o relacionada con el concepto amplio de corrupción pública".