El PP emplaza a Sánchez a que pruebe que los jueces le persiguen por razones políticas o rectifique

El grueso de la segunda carta de Pedo Sánchez a la ciudadanía, para el Partido Popular, es más de lo mismo: "Sus salidas de tono son constantes y permanentes". Pero las acusaciones directas que el presidente del Gobierno ha vertido esta vez sobre el juez que investiga a su esposa, "no tienen un pase", advierten en Génova 13.

"Acusar a los jueces de perseguirle por motivos políticos es de una gravedad extrema, que exige pruebas o una rectificación inmediata", es la principal denuncia que ha transmitido el equipo de Alberto Núñez Feijóo, a través de una nota a los medios, sobre la nueva misiva de Sánchez, que los populares resumen como "pamplinas".

En la dirección del PP instan al jefe del Ejecutivo a cesar el ataque a los jueces. También le recomiendan que se deje de "cartas enlatadas por redes sociales" y se someta "de una vez" al escrutinio de la prensa, con una "rueda de prensa" en la que haya "preguntas ilimitadas" por parte de los periodistas.

Si Begoña Gómez "tendrá que dar explicaciones ante el juez para saber si sus negocios fueron con arreglo a la ley o no", en la cúpula popular consideran que el presidente del Gobierno no puede quedarse atrás: "Debe dar explicaciones ante los españoles por unos hechos que no son ni éticos ni estéticos".

Como avanzó EL ESPAÑOL hace un mes, la decisión del PP de llamar a Sánchez a la comisión de investigación del Senado está tomada. A raíz de la citación de su esposa para el próximo 5 de julio, el PP lo tiene claro: la declaración del presidente en la Cámara Alta se producirá de manera inmediata, justo después de las europeas.

Además, este miércoles el grupo popular en el Senado abrirá en la comisión del 'caso Koldo' una investigación sobre Begoña Gómez. Lo hará con la comparecencia de Leticia Lauffer, directora de Wakalula, la filial que creó Globalia para patrocinar "con 40.000 euros al África Cénter" dirigido por la mujer de Sánchez.

Todo esto se suma a otra información que adelantó este periódico y que ha trascendido hoy: el PP ha registrado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid una denuncia contra Sánchez por un presunto delito de conflicto de intereses, por no inhibirse en los Consejos de Ministros que dieron luz verde al rescate de Air Europa, cuya matriz, Globalia, tenía vínculos comerciales con su mujer.

Lejos de amedrentarse por la segunda carta de Sánchez, el PP insiste con pedirle responsabilidades por la investigación judicial de su mujer: "Pensar que lo puede despachar con una nueva misiva arremetiendo contra todo el que ose criticarle es subestimar la inteligencia de los españoles".

"Si con la primera carta pretendió ocultar la imputación, con esta pretende pasar por alto acusaciones gravísimas sobre las que no ha dicho ni media. Comprendemos el bochorno de sus votantes. Ante escándalos sin precedentes como éste, en democracia no se escriben cartas sino que se da la cara", apostillan en Génova 13.