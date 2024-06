Sánchez acusa al juez del caso Begoña de no respetar el "desarrollo normal de una campaña electoral"

El presidente del Gobierno ha publicado este martes una nueva "carta a la ciudadanía", como reacción a la noticia de la citación a su mujer, Begoña Gómez, a declarar como investigada el próximo 5 de julio.

Pedro Sánchez acusa al juez que conoce de la denuncia presentada por Manos Limpias de no respetar el "desarrollo normal de una campaña electoral". Según Sánchez, existía una "regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar" unos comicios.

Después de sugerir que el juez Juan Carlos Peinado está cometiendo lawfare, al menos en las formas, Sánchez atribuye todo el llamado caso Begoña a un "montaje" de la "coalición ultraderechista".

Como ocurrió el 24 de abril, el día en el que se supo que el juez titular del 41 de Instrucción de Madrid, había iniciado diligencias previas en la denuncia contra la esposa del presidente, Sánchez ha optado por dirigirse directamente a los votantes mediante una carta publicada en su cuenta de X (Twitter): "En los próximos días", advierte el líder socialista, "serán testigos de una coreografía ultraderechista para condicionar las elecciones".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.