Junts dice que Puigdemont será su candidato el 9-J y volverá en julio: 'Ahora, a por la autodeterminación'

El secretario general de Junts, Jordi Turull, se ha mostrado convencido este jueves de que Carles Puigdemont podrá regresar a España el próximo mes de julio, gracias al acuerdo alcanzado con el PSOE para desbloquear la ley de amnistía, y encabezará la candidatura de su partido a las elecciones europeas del 9-J.

En una entrevista concedida a RAC1, Jordi Turull ha celebrado el acuerdo y ha advertido: "Tenemos la amnistía, ahora vamos a por la autodeterminación". A continuación se ha reafirmado en el propósito de su partido: "Nuestro objetivo de conseguir la independencia sigue tan vivo como el mismo 1-O".

Turull ha dejado claro así que en ningún caso Junts se compromete a respetar los límites constitucionales, a cambio de beneficiarse de la amnistía. En similares términos se expresó el propio Carles Puigdemont el pasado fin de semana, cuando anunció su inminente "regreso del exilio" e insistió en que Junts va a seguir apostando por la vía "unilateral" para hacer efectiva la secesión.

[Así queda la amnistía: los 8 cambios para que 'afecte a todos los que participaron en el procés, sin excepción']

Durante la entrevista, Jordi Turull ha estimado que "si no hay ningún infortunio" tanto Puigdemont como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín podrán regresar a España a lo largo de los dos meses que tendrán los jueces para aplicar la ley.

Jordi Turull ha lanzado una nueva amenaza al Poder Judicial: "Aquel juez que quiera hacer imposible [la aplicación de la amnistía] estará prevaricando", ha dicho.

Una vez la Comisión de Justicia apruebe este jueves el nuevo dictamen de la proposición de ley, el texto pasará al Pleno del Congreso para su aprobación. Será enviado luego al Senado, donde el PP usará su mayoría absoluta para dilatar su tramitación durante dos meses, y luego para tumbar la norma. Tras su regreso al Congreso, la proposición de ley podría ser aprobada definitivamente a mediados del próximo mes de mayo.

Por otro lado, Turull ha recalcado que el acuerdo cerrado el miércoles con PSOE y ERC para desbloquear la ley de amnistía no incluye la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, en contra de lo que pretendía el Gobierno.

"Con los presupuestos, marcador a cero", ha dicho el secretario general de Junts, quien no obstante ha reconocido que el nuevo clima de entendimiento alcanzado entre los tres partidos facilitará el pacto que garantice la continuación de la legislatura.

Jordi Turull ha dejado claro que la medida de gracia no va a poner freno a los planes de los independentistas: "Junts no renuncia a la legitimidad del 1-O ni de la DIU, eso está en el acuerdo que Junts firmó con Santos Cerdán en Barcelona", ha señalado, "quiero que quede bien claro que nosotros no renunciamos a la independencia de Cataluña".

Y ha celebrado el acuerdo con el PSOE, como el primer paso para alcanzar la secesión: "La amnistía la tenemos, ahora vamos a por la autodeterminación. Con toda la determinación y con toda la discreción vamos a abordar este tema".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.