La Comisión de Justicia del Congreso se parte en dos para aprobar la amnistía de Sánchez y Puigdemont

La Comisión de Justicia del Congreso ha dado este jueves luz verde al nuevo texto de la ley de amnistía, que -esta vez sí- será aprobado la próxima semana por el pleno de la Cámara.

Lo ha hecho partida en dos: por 20 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu y Podemos) frente a 17 en contra (PP y Vox).

El acuerdo alcanzado ayer por el PSOE y Junts per Catalunya, la formación del prófugo Carles Puigdemont, garantiza que no se repetirá lo sucecido el pasado 30 de enero, cuando la primera ponencia aprobada por la Comisión de Justicia no salió adelante porque el expresidente catalán puso el pulgar hacia abajo.

Pese a que el PSOE negó que fuera a aceptar cambios, ha acabado introduciéndolos.

Las modificaciones afectan, en particular, a los delitos de terrorismo y malversación y han sido presentados como un triunfo por Junts, aunque están firmadas también por otros cinco grupos: ERC, Sumar, PNV, Bildu y Podemos (Grupo Mixto).

Josep María Cervera, portavoz de Junts, presumió de haber hecho caer la ley en enero. "Cuando votamos 'no' es porque teníamos motivos de peso para hacerlo. Hoy es evidente que nuestra actitud, nuestra exigencia fue acertada", ha dicho durante el debate en la Comisión, en el que cada portavoz ha tenido escasamente 12 minutos para intervenir.

Según el representante de Junts, "ahora es una amnistía integral, de aplicación inmediata y que no deje a nadie fuera. Una ley, ahora si, ajustada al Derecho internacional".

'No surrender'

Cervera ha parafraseado a Puigdemont al decir que "hemos asumido el coste de nuestro 'no' para poder repartir entre todos los beneficios de la mejor ley de amnistía posible. Hoy el 'no surrender', el resistir nos permiten enviar un mensaje de esperanza a todas las personas absolutamente todas, injustamente represaliadas".

La portavoz de ERC, Pilar Vallugera, no ha tardado en replicar a Junts. "Esta ley afecta a todos, la anterior también", ha defendido.

Y, con una pulla directa al estómago de Puigdemont, ha añadido: "nosotros no estamos en politica por intereses personales, sino por los intereses del pueblo catalán".

"Este es un primer paso, pero no será el último", ha dicho Vallugera haciendo una expresa mención al referéndum de autodeterminación.

El portavoz socialista, Francisco Aranda, no hizo mención a las alusiones a los próximos pasos anunciados por los independentistas.

"Esta ley la apoyan siete de nueve grupos, el 80 por cuento de los diputados catalanes", enfatizó Aranda, que subrayó el "compromiso de este Gobierno para la desjudicialziación de la política y abrir una nueva etapa en Cataluña".

"La ley de amnistía entró impecable y saldrá impecable. El Estado de derecho está más fuerte que nunca", aseguró.

Cuca Gamarra, en nombre del PP, tuvo una durante intervención contra la amnistía.

“'Ahora sí, ahora vamos a por la autodeterminación', se nos dice. Es decir, se vuelve al punto de partida, pero con un socialismo que ha puesto una alfombra a la impunidad, tras haber desprotegido al Estado de derecho".

La portavoz del PP afirmó que se está dando luz vere a una ley "injusta, inconstitucional e inmoral".

"Pedro Sánchez amnistía los delitos más graves en democracia -la traición, el terrorismo y la corrupción- para que le sigan manteniendo en el poder", dijo Gamara, que no perdió la ocasión de sacar a colación el 'caso Koldo', la presunta trama de amaño de contratos de material anti-Covid cuyo epicento es el antiguo asesor del exministro José Luis Abalos.

"El mismo que introdujo a Koldo en los pasillos del Congreso es el que ha negociado la impunidad de la corrupción, Santos Cerdá", ha señalado la portavoz del PP.

"Estamos ante una ley corrupta por la ambición de un hombre que se quiere mantener en el poder a cualquier precio. Es una transaccion corrupta", ha añadido.

El portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, advirtió de que "esta ley puede que deje abiertas a la interpretación de jueces con vocación prevaricadora aprovechar lo que interprete como una laguna para continuar en la vía de la represión y el castigo de lo que sn comoriotamientis políticos".