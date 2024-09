Actualidad política, en directo | ERC arremete contra Junts por alinearse con PP y Vox en temas económicos y a la vez aparecer como "salvadores de Cataluña"

Edmundo González denunció "horas muy tensas" de "coacciones y amenazas" del régimen antes de firmar el documento en el que "acató" la victoria del dictador, Nicolás Maduro, en las elecciones de las que hasta entonces él se proclamaba vencedor legítimo.

Pero Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea chavista lo niega, y pone al embajador español como "testigo de excepción". Según el alto cargo de Maduro, el líder opositor firmó el papel porque lo estaba deseando. "Fue una capitulación" y "una rendición", dijo este viernes.

Pero ¿claudicó "sin coacción", como asegura el chavismo?

El Gobierno español dice que no revelará nada que González Urrutia no quiera explicar. Que es su derecho y responsabilidad para, "libre como es en España", decir o no lo que considere.