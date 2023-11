Protestas masivas contra la amnistía en toda España: "Esta mayoría ya no es silenciosa"

El PP ha movilizado este domingo a cientos de miles de personas en las 50 capitales de provincia para protestar contra el pacto de investidura firmado por el PSOE con Junts y ERC, que incluye la amnistía para cientos de independentistas procesados ante la Justicia y un trato fiscal privilegiado para Cataluña.

Fuentes oficiales del PP estiman que estas manifestaciones han logrado congregar a cerca de dos millones de personas en toda España.

La manifestación más masiva ha sido la celebrada en la Puerta del Sol de Madrid, en la que Alberto Núñez Feijóo ha denunciado que Pedro Sánchez "ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios".

[Feijóo, ante una gran multitud: "No nos callarán hasta que podamos volver a votar con toda la verdad"]

"No nos van a intimidar, ni con sus desprecios ni con sus descalificaciones", ha advertido Feijóo, "esta mayoría de españoles ya no es silenciosa. No vamos a renunciar a ninguna conquista democrática, no nos callaremos hasta hablar en unas elecciones".

El PP estima que la concentración de Madrid ha reunido a cerca de un millón de manifestantes, que han colapsado todas las calles que confluyen en el kilómetro cero de la capital, mientras que la Delegación de Gobierno rebaja esta cifra hasta los 80.000.

También han sido especialmente numerosas las manifestaciones en las capitales andaluzas. El PP calcula que han reunido a 52.000 personas en Málaga y 50.000 en Sevilla.

Las fuentes oficiales del Gobierno reducen sensiblemente estas cifras y hablan de 40.000 personas en Málaga, 30.000 personas en Sevilla, 30.000 en Granada, 15.000 en Córdoba, 12.500 en Almería, 10.000 en Jaén, 5.000 en Huelva y 3.800 en Cádiz.

Varios miembros de la cúpula del PP se han repartido por distintos puntos de la geografía española. La secretaria general, Cuca Gamarra, ha asistido a la concentración de Logroño. Por su parte, el coordinador general, Elías Bendodo, ha participado en Málaga; y el vicesecretario de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, en Valencia (donde la alcaldesa María José Catalá ha encabezado la protesta).

Durante su intervención en la Puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso ha denunciado que el proyecto de Pedro Sánchez es "el totalitarismo. Ha decidido dinamitar las reglas del juego, someter a las instituciones y los poderes del Estado". Numerosos asistentes han coreado entonces "¡Sánchez a prisión! y "¡Queremos votar!".

La concentración de la Puerta del Sol ha contado con la presencia del expresidente José María Aznar, Santiago Abascal junto a una nutrida presencia de dirigentes de Vox y los eurodiputados de Ciudadanos (Cs) Adrián Vázquez y José Ramón Bauzá.

Las concentraciones convocadas por el PP en toda España cuentan además con el apoyo de Vox, que ha llamado a sus seguidores a trasladar luego la protesta a las sedes del PSOE, una vez concluya la manifestación.

Las 52 manifestaciones distribuidas por toda la geografía española se han iniciado con la lectura del comunicado en el que el PP denuncia que, para "perpetuarse en el poder", Pedro Sánchez "se ha puesto al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado, buscando romper la igualdad entre los españoles, amordazando a jueces y fiscales y humillando a nuestro país".

El manifiesto del PP acusa además al candidato socialista a la investidura de vender "la libertad y la igualdad de los españoles como suelen hacerlo los delincuentes: a escondidas, ocultándose, engañando. La gobernabilidad de nuestro país se ha decidido fuera de nuestro país. Se han ido fuera de España en su intento de destruir la democracia española".

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo anuncia su intención de dar "la batalla contra la impunidad", señala: "Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y también en las calles, de forma pacífica, cívica y legítima".

