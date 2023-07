González Pons defiende a Ábalos en un debate de las "insidias sin pruebas" de Vox, mientras Morant calla

Ocurrió en un debate electoral de los 'cabeza de lista' a las elecciones generales por la provincia de Valencia, organizado por Cadena Ser. Carlos Flores, candidato de Vox, atacó a la socialista Diana Morant con "la oscura doble vida" de José Luis Ábalos, número dos de la candidatura. La ministra calló. Y fue el popular Esteban González Pons quien salió en defensa de su adversario. "No puedes lanzar una insidia sin poner una prueba", le dijo.

Fue el pasaje más trepidante de un debate al que Morant acudió con una premisa: no contestar a Flores, desautorizándolo por su condena por maltrato físico a su exmujer de hace dos décadas. "Lamento que la señora Morant no quiera debatir conmigo durante esta mesa redonda. Si es así, yo le sugeriría que al próximo debate que tenemos la semana que viene mandara a su número 2, al señor Ábalos", le replicó el dirigente de Voz, al que el PP vetó en el Gobierno valenciano.

"Seguramente -continuó Flores- daría mucho juego debatiendo sobre mujeres, hombres, feminismo, trato a las mujeres... y además nos podría explicar algunas cosas sobre esa oscura doble vida de la que hablaban algunos medios de comunicación hace un año y medio, cuando fue cesado sin previo aviso ni explicación posterior del presidente del Gobierno".

En su siguiente intervención, Diana Morant cometió el error de continuar en su estrategia del silencio, y tal circunstancia la aprovechó González Pons con habilidad. "Diana, creo que te equivocas no contestando a Carlos, porque dejas en muy mala situación al propio Ábalos. Voy a responder yo por ti", comenzó.

Su intervención fue sorpresiva, elegante y contundente a partes iguales. "Creo, Carlos, que has hecho muy mal, porque no puedes lanzar una insidia sin poner una prueba, ni tachar el nombre de una persona en este debate que no está aquí para defenderse. Y cuya defensora, además, ha dicho que no lo va a defender. Por lo tanto, por mi parte te censuro esa afirmación que has hecho sobre José Luis Ábalos, a la espera de que lo haga también Diana Morant", dijo.

En el siguiente vídeo se puede visionar su respuesta completa.

La candidata socialista sí reprochó al candidato del PP que acudiera al debate "con guante de seda" y que luego el PP acepte "todo el ideario del odio" de Vox. "Tiene usted la misma palabra que María Guardiola", le dijo en referencia a la candidata del PP en Extremadura, que descartó gobernar con Vox para sí hacerlo finalmente.

"Aquí se sentaron seis señores en una mesa a repartirse las sillas, uno de ellos condenado por violencia machista que ustedes presumen de haber apartado y mírelo, aquí lo tenemos", le espetó Morant a González Pons. "¿Si dan los números no aceptará el PP el voto de Vox? Le digo yo que sí. Hemos visto cómo ustedes han pasado de ponerles líneas rojas a extenderles una gran alfombra roja", agregó.

La ministra auguró que "Feijóo se teñirá de verde Vox". "El acuerdo de la vergüenza de la Comunitat Valenciana es el mismo que el de Extremadura, de Aragón, de Baleares", aseveró. Morant tampoco respondió a las acusaciones que le lanzó Flores personalmente.

El candidato de Vox le reprochó que encabezara una manifestación en Nàquera la semana pasada para "protestar contra no sé qué derechos que han perdido los homosexuales" en aquel municipio, y reveló que la pasada noche apareció en llamas el coche de un militante de su formación, con la palabra "Facha" escrita en una de las lunas. "Las palabras tienen consecuencias", denunció Flores.

