José Antonio Monago deja la dirección del PP de Extremadura: no optará a la reelección tras 14 años

El presidente el PP de Extremadura, José Antonio Monago, da un paso atrás y no optará a la reelección en el XIII Congreso Regional del PP extremeño se celebrará el próximo 16 de julio en Badajoz. Tras 14 años al frente del partido, Monago ha decidido no ser cabeza de lista para las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2023

"Cedo el testigo... la vida sigue... y quien venga lo hará infinitamente mejor que yo. Estoy seguro", ha afirmado Monago en una rueda de prensa ofrecida este viernes en Mérida.

El expresidente de la Junta de Extremadura entre 2011 y 2015 ha expuesto que la decisión de no presentarse a la reelección la tomó "hace ocho o nueve meses", pero prefirió no anunciarla entonces para que no fuera contraproducente para el partido y esperar al anuncio del congreso regional de los populares extremeños.

Cuca Gamarra

Tras su decisión, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, le ha agradecido su "entrega, trabajo y servicio". "Sin duda, tu gran capital político seguirá siendo fundamental para todos nosotros", ha escrito este viernes en redes sociales.

Gracias presidente Monago por tu trabajo, entrega y servicio a nuestra organización y a los extremeños durante los últimos 14 años al frente @ppextremadura.



Sin duda, tu gran capital político seguirá siendo fundamental para todos nosotros. https://t.co/EwlOvKzg50 — Cuca Gamarra (@cucagamarra) June 3, 2022

Monago, natural de Quintana de la Serena (Badajoz), ha dado las gracias al conjunto de su formación política y a la sociedad extremeña, "tanto a quienes me han votado como a los que no", pues "siempre he sentido el cariño y el afecto” de todos los extremeños.

Asimismo, ha agradecido la relación que durante este tiempo ha mantenido con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, una relación “basada en la lealtad y sinceridad con un objetivo común: el interés general de Extremadura y de los extremeños”.

Este ha sido, según ha remarcado su 'leitmotiv' en política, desde sus inicios como concejal del Ayuntamiento de Badajoz (1991-2008), como diputado autonómico de la Cámara legislativa extremeña desde 2003 y como senador (2008-2011 y nuevamente desde 2019).

Ha tenido palabras de agradecimiento por la confianza depositada en él por parte del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al encargarle altas responsabilidades tanto en la dirección nacional del partido como en el Grupo Parlamentario del Senado.

"Espero devolverlas con la dedicación y energía que su proyecto para España necesita”, ha añadido.

