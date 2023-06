Prohens, la "moderna" del PP con tatuajes que lidia con la esclerosis múltiple desde los 19 años

Marga Prohens sabe perfectamente qué es ganar y qué es perder. En una balanza, quizá tenga más valor el aprendizaje que aporta una pérdida que el júbilo sin fisuras de quien gana siempre. El pasado 28 de mayo, Margalida Prohens (Campos, Mallorca) logró arrebatarle al PSOE el control autonómico en Baleares tras 8 años de desierto para el Partido Popular.

A cuatro escaños de la mayoría absoluta, gobernará en solitario, aunque pactando con Vox -sin excesivo ruido- un acuerdo programático y la cesión de la Presidencia del Parlamento a cambio de sus 8 votos para la investidura.

La futura presidenta del Gobierno balear cumplió 41 años en plena campaña electoral. Nació el 24 de mayo de 1982 en una pequeña localidad de 10.000 habitantes del interior de la isla mallorquina y con un ayuntamiento históricamente teñido de azul. Allí vivió una niñez feliz yendo a la playa, jugando en el campo y dando paseos en bicicleta.

En cuanto a su vida personal, se ha casado dos veces. De su primer matrimonio tiene un hijo. En diciembre de 2022 se casó por lo civil con Javier Bonet, secretario general del PP de Palma, diputado autonómico estos últimos dos años y desde hace unos días, miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma.

Marga Prohens, con su marido, Javier Bonet.

Su relación sentimental comenzó en 2018. La boda, celebrada el pasado mes diciembre, tuvo una invitada de excepción: la hija de ambos, Blanca, nacida el 12 de mayo. Al enlace, concebido para ser un encuentro muy íntimo, acudieron, entre otros dirigentes populares, Cuca Gamarra.

Sus inicios

Su primer contacto con la política tiene lugar con 23, cuando se convierte en la presidenta de NNGG de su pueblo. Cuatro años antes comenzó a librar una batalla que, lejos de amilanarla, la hizo crecerse: fue diagnosticada de esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa de la que no habla, a excepción de la confesión que realizó en un periódico mallorquín. "No quiero utilizarla, gracias a los avances médicos puedo llevar una vida normal".

Es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universitat Pompeu Fabra. Su especialidad es la traducción jurídica y económica, además de traductora jurada por el Ministerio de Asuntos Exteriores. También tiene un máster en dirección de comunicación y relaciones públicas por la EAE Business School y la Universitat de Barcelona.

Luego trabajó para el Club Nàutic Sa Ràpita, para Intermón Oxfam en Barcelona, para Abogados Ripoll y para el extinto Instituto Municipal de Formación, Ocupación y Trabajo del Ayuntamiento de Palma. El primer gran saltó llegó en 2010 de la mano del entonces presidente regional del partido, Miquel Vidal, que le ofreció la presidencia adjunta de Nuevas Generaciones.

De aquella época en NNGG la recuerdan con mucho cariño dirigentes populares en activo. "Es una mujer comprometidísima. Tenía una serie de características que la hacían sobresalir, tanto por su forma de hablar como por su inteligencia", cuenta una fuente 'popular' a EL ESPAÑOL. "Y cuando venía a Madrid, era una gran embajadora de Baleares. Si estabas en una comida o cena, siempre acababa hablando de su tierra y haciendo que la conociéramos mejor. Por eso me alegro tanto de cómo le ha ido".

Marga Prohens, de niña, en una imagen de su cuenta de Instagram.

Marga es "muy familiar y muy cariñosa", cuenta una persona que la conoce. De hecho, la próxima presidenta del Gobierno balear afirma que su momento favorito del día es "de madrugada, cuando los niños salen de sus camas para meterse en la mía. Ojalá no acabe nunca esa época", contó al periódico Última Hora.

Es también "una mujer de espacios pequeños. No solo de saraos, sino porque es muy íntegra. No es de las que quieren quedar bien por quedar bien", cuanta la misma fuente popular. Otra fuente del partido consultada por este periódico subraya que es "muy moderna. Tiene hasta tatuajes". En concreto, tres pirámides en un antebrazo. "Y es cosmopolita, como es Mallorca. Además, estudió fuera. Es una mujer muy libre".

En el Parlament

Su primer cargo electo fue en el parlamento balear en 2011, cuando José Ramón Bauzá la pone de número 12 y logran la mayoría absoluta. En las elecciones de 2015, Bauzá vuelve a ganar pero pierde la absoluta y con ella, el gobierno, tras el pacto entre PSOE, Podemos y Més per Mallorca. José Ramón, todavía presidente del PP balear, anuncia que no se presentará a la reelección a la presidencia del partido y es nombrado senador por designación autonómica.

Es entonces cuando Marga, como portavoz del PP en el Parlament, comienza a brillar como oradora enfrentándose a Francina Armengol, la presidenta socialista a la que ha acabado venciendo en las urnas 8 años después.

Ya en clave balear, otra fuente indica que "no es del sector más conservador del PP en Mallorca, en el sentido de que encarna una parte muy balear, que no catalanista. Es una mujer inteligente, y de pocas palabras, a priori, pero sabe perfectamente donde situarse. Y digamos, es libre, que no es de nadie".

Aquí se abre un capítulo definitivo sobre vencedores y vencidos que ha marcado la carrera política de la mallorquina. Porque en 2017 José Ramón Bauzá anuncia que se concurrirá a la presidencia del PP balear. Biel Company, quien había sido su consejero de Agricultura, se le enfrenta con otra candidatura. "Marga apoya a Company, y éste gana el Congreso". Pero al llegar las elecciones autonómicas de 2019, Biel Company no sólo no recuerda el apoyo que le prestó Prohens, sino que la condena y no cuenta con ella en las listas: la coloca de reserva. "No le da ninguna posibilidad de ser elegida".

-¿Fue quizá porque Biel Company veía que ella le hacía sombra en el Parlamento?

-Sin duda alguna.

Es entonces cuando Teodoro Garcia Egea la rescata, al considerar su valía: la pone de número 1 por Mallorca al Congreso de los Diputados."Fue una apuesta personal de Teodoro", relata una fuente popular. En la Cámara Baja fue "muy buena parlamentaria, se le notaba que había sido portavoz en el Parlament balear tras la caída de Bauzá. Tenía tablas".

Azote de Montero

Desde 2019, como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en materia de Igualdad, ha cargado en numerosas ocasiones contra la ministra Irene Montero. Prohens le ha reprochado en numerosas ocasiones su silencio por los casos de las menores tuteladas en Baleares, y ha vertido dardos como que es "una estrella viral con una gestión estrellada".

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, en una imagen reciente. EP

Especialmente dura ha sido en su última etapa, por las rebajas de las penas a agresores sexuales y libertades concedidas al amparo de la Ley del Sí es Sí. Le ha pedido en incontables ocasiones que dimitiese. Especialmente recordado fue el enfrentamiento dialéctico en el que la ministra Montero se acogió a las inversiones realizadas para defender su gestión, "frente a la debilidad de sus mentiras, de su promoción del terror sexual para crear inseguridad a las mujeres, especialmente a las víctimas de violencias machistas". ¿La respuesta de Marga Prohens? "Alarma social es que usted siga legislando".

"Ha sido una portavoz excepcional", cuenta una compañera de bancada a EL ESPAÑOL. Especializada en Igualdad y Conciliación, "además ha trabajado con su propio ejemplo y ha hecho que se visibilice: una mujer joven, con hijos pequeños y que es capaz de triunfar por sí misma".

