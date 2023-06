Quién es María Guardiola y por qué está marcando la precampaña del PP a las elecciones generales

María Guardiola se convirtió hace menos de un mes en uno de los nombres más importantes de la actualidad política en España. La candidata del Partido Popular a la presidencia de Extremadura consiguió dar un vuelco absoluto al rumbo de la comunidad. La formación azul pasó de tener 20 escaños en 2019 a los 28 obtenidos en los comicios celebrados a finales de mayo.

El Partido Popular se quedó a un puñado de papeletas de ser la fuerza más votada, pero este resultado le abrió, contra todo pronóstico, la puerta de la gobernabilidad. Todos vislumbraron en el horizonte un pacto con VOX para llegar a la mayoría absoluta de 33 escaños y con ello la caída de uno de los grandes feudos históricos del PSOE y de uno de sus barones más influyentes, Guillermo Fernández Vara.

Sin embargo, María Guardiola ha enarbolado un discurso personalista desde que se celebraron las elecciones con el que pretendía llegar hasta el gobierno de la comunidad en solitario, rechazando en un primer momento un pacto con VOX. Una postura que le ha provocado enfrentamientos de todo tipo. Primero, con su propio partido, ya que en el PP no han entendido la visceral deriva tomada por la líder de los populares en Extremadura mientras tratan de alcanzar pactos en toda España.

La intención de VOX es entrar en la Asamblea extremeña tras el resultado obtenido en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, pero han chocado de lleno con ella. Tras cruzar duras declaraciones con Santiago Abascal y con otros miembros de la formación verde, María Guardiola parece haber dado marcha atrás en su postura inicial abriéndose a la posibilidad de encontrar un pacto con un partido que ahora sí considera "consistitucional".

Por ello, la líder del PP de Extremadura ha pedido "tiempo" a la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, para intentar fraguar un pacto con VOX que la convierta en la nueva lideresa de la comunidad. El objetivo pasa ahora por crear un bloque de "centro-derecha" al frente de una región en la que el PP lleva sin gobernar desde el año 2015, cuando se produjo la salida de José Antonio Monago.

¿Qué decisión ha tomado María Guardiola?

Ha sido un mes muy convulso para María Guardiola y para la política en Extremadura en general. El resultado que arrojaron las urnas el pasado 28 de mayo parecía poner al Partido Popular al frente de la comunidad. Eso sí, esa condición solo se cumpliría previo pacto de gobierno con VOX, una situación que la líder rechazó en un primer momento al considerar que la formación de Santiago Abascal no era un partido con el que estrechar lazos.

Sin embargo, esta postura chocaba frontalmente con la intención de la dirección general del partido, quien instó a la lideresa a alcanzar un pacto con VOX. Por ello, tras muchos días de batalla, Guardiola parece haber reculado ahora al pedir un "tiempo" para poder negociar: "Le hemos pedido a la presidenta de la Asamblea que nos dé unos días esta semana para poder retomar ese contacto con la formación VOX, porque somos el único bloque, el de centroderecha, el que puede obtener los apoyos".

El reto ahora de PP y VOX será impedir que el intento de investidura de Guillermo Fernández Vara tenga éxito, hecho que, con la calculadora en la mano, parece bastante probable. "Le he transmitido a la presidenta de la Asamblea que quiero ser candidata a la investidura, pero me gustaría presentarme con los apoyos de VOX y para eso tenemos que sentarnos. Lo que le he pedido es que mantenga en stand by la intención de Guillermo Fernández Vara de presentarse a una investidura que sabe que será fallida y que no deja de ser el último servicio al sanchismo".

Por último, María Guardiola ha confirmado que la mano hacia VOX sigue tendida para encontrar un acuerdo, pero mirando siempre por "Extremadura y por los extremeños". La líder del PP en la comunidad quiere dejar atrás la "crispación y la polarización" que se ha vivido en las últimas semanas, cuando su deriva amenazaba con afectar incluso a las posibilidades de Núñez Feijóo de cara a las elecciones generales del 23-J.

El cambio de rumbo de María Guardiola abre la puerta a un "acuerdo programático" con VOX. Sin embargo, la presidenta del PP de Extremadura no ha querido mojarse respecto a la posibilidad de que miembros del equipo de Ángel Pelayo puedan formar parte de su gobierno si finalmente se llega a la concreción de ese famoso pacto.

¿Qué ha pasado entre María Guardiola y el PP en las últimas semanas?

María Guardiola ha sido protagonista en la actualidad política del Partido Popular, de Extremadura y de España. Sin embargo, no ha sido el único gran nombre que ha participado en esta batalla con varios flancos. Figuras como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso e incluso Esperanza Aguirre han tenido protagonismo en una sucesión de hechos que terminó con el cambio de discurso de Guardiola.

La presidenta del PP de Extremadura comunicó a través de una carta en la noche del pasado domingo que se abría a un pacto con VOX y a retomar las conversaciones con el partido de Ángel Pelayo. Una conclusión a la que había llegado tras unos días de máxima tensión e intensidad.

Esa carrera comenzó el pasado viernes, cuando la presidenta del PP en Extremadura estuvo presente en Madrid en la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como líder regional. Allí, en plena Puerta del Sol, Guardiola fue a buscar a Esperanza Aguirre para que la histórica figura de los populares le transmitiera su parecer sobre las últimas decisiones que había tomado. Ahí, Aguirre le confesó que su gran error había sido su declaración frontal contra VOX, ya que el partido de Abascal era su única vía para acceder a la presidencia de la región.

La líder del PP extremeño, María Guardiola, durante la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura. EFE

Además, Esperanza Aguirre le hizo ver a María Guardiola que esto podría abrir una grieta entre PP y VOX de cara a las generales. Y por último, que permitir la investidura de Vara podría suponer un impulso para el PSOE de Pedro Sánchez y que esta opacara el programa que debía llevar a la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo.

Tras sentir la presión de los militantes del Partido Popular en Extremadura, el fervor en su contra incluso en las redes sociales y las miradas de la dirección nacional del partido, Guardiola ha modificado su guion.

Y las cosas han cambiado de lleno para el Partido Popular de Extremadura, que recientemente llegó a cancelar un encuentro con casi 300 militantes previsto para este martes en Mérida. Aquella visita a Madrid, previa reunión con varios líderes de la formación, terminó fraguando un cambio que ahora debería llevar a Guardiola a pasar por encima de sus propias palabras para pactar con VOX y proponer su investidura como nueva presidenta de Extremadura.

Unos días antes de ese encuentro, María Guardiola había lanzado su enésimo órdago a VOX con la intención de dilatar la posibilidad de pacto incluso más allá de las elecciones generales del 23 de julio. La propia Guardiola le hizo saber a Feijóo las dificultades de pacto que veía en la región con un partido como VOX, postura que había manifestado durante semanas tras la celebración de los comicios autonómicos. En aquel momento, llegó a afirmar que Extremadura no se gobierna desde Madrid. Sin embargo, en poco más de 72 horas, todo cambió, dando paso a esta semana, la conocida como la del principio del acuerdo.

La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, junto a Feijóo durante la campaña. Andrés Rodríguez Europa Press

Guardiola se ha visto obligada en los últimos días y horas a explicar a su propio partido, y a sus militantes, cómo se llevarán a cabo las negociaciones con VOX para las cuales se ha abierto ahora, después de asegurar que se trataba de una formación que no reconocía la violencia de género o que tiraba a la basura LGTBI entre otras duras descalificaciones. No obstante, esos ataques se producían mientras el PP pactaba con este mismo partido en otras comunidades. Esta confrontación de corrientes provocó un pequeño cisma interno en el partido que ahora va camino de sofocarse tras el giro experimentado en Extremadura.

Por el camino, el PP de Extremadura ha tenido que hacer frente a la renuncia de Santiago Martínez-Vares, asesor de Guardiola que ha tenido que abandonar su cargo tras la publicación de unos audios en los que criticaba, precisamente, a VOX. Este hecho se produjo el domingo, solo unas horas antes de que la líder del Partido Popular empezase a comunicar su cambio de paso y antes de que se abriera una semana que ha cambiado por completo la situación política de Extremadura con vistas, sobre todo, a no perjudicar el posible resultado de las generales del 23-J. De pensar en la dimisión si era obligada a pactar con VOX a abrir una nueva puerta al acuerdo de par en par.

¿Quién es María Guardiola, la líder del PP en Extremadura?

María Guardiola Martín, más conocida conocida simplemente como María Guardiola, es una política y funcionara española que ha dado el salto a la primera plana tras convertirse en la alternativa popular al gobierno de Fernández Vara en Extremadura. Nació en Cáceres el 5 de diciembre de 1978 y ahora está ante el gran momento de su carrera.

La líder de la formación azul es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y también diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Extremadura. Antes de afrontar su carrera en la política fue funcionaria de carrera en la Junta extremeña. En el año 2022 dio su gran salto al convertirse en la única candidata que fue capaz de reunir los avales necesarios para presentarse a las primeras del Partido Popular extremeño para sustituir a José Antonio Monago, quien había sido el líder desde el año 2008 y quien fue presidente de la comunidad de 2011 a 2015.

Previamente había sido concejala del Ayuntamiento de Cáceres y dentro del Partido Popular ha contado con el apoyo primero de Pablo Casado y después de Alberto Núñez Feijóo hasta su conflicto actual. A lo largo de su breve trayectoria ha sido comparada con otros grandes rostros femeninos de la política como Isabel Díaz Ayuso, aunque todavía está por ver si llegará a ser presidenta regional.

