Feijóo pide que la Abogacía estudie cómo impedir que haya asesinos en las listas y Ayuso "ilegalizar" a Bildu

El revuelo generado por las listas de Bildu en el País Vasco se ha convertido en el eje central del arranque de campaña para las municipales y autonómicas del 28-M. Este lunes, tras un primer fin de semana de mítines, Feijóo y Ayuso han vuelto a cargar duramente contra el Gobierno y el PSOE por este asunto.

El primero, ha pedido que la Abogacía del Estado estudie cómo impedir que vayan asesinos en las listas; mientras que la segunda, directamente, ha planteado la posibilidad de a la formación abertzale aplicando la Ley de Partidos.

Durante una visita a Bilbao, el líder de los populares ha emplazado al presidente del Gobierno a que haga dos cosas: "Romper de forma solemne y pública con Bildu" e "instar a la Abogacía del Estado a que estudie, en el ámbito de la LOREG (ley electoral), cómo impedir que personas condenadas por asesinato puedan estar en las listas".

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha ido más allá. En el acto institucional por el día de San Isidro, en el Ayuntamiento de Madrid, la presidenta de la Comunidad y candidata a la reelección ha planteado la ilegalización de la formación abertzale.

Para empezar, ha criticado duramente la "anomalía democrática" de que "un partido político que ha viciado los censos en el País Vasco a través del terror y la expulsión" presente a exetarras como candidatos. Después, ha proclamado: "Desde luego, hay que volver a plantearse su posible ilegalización".

Feijóo emplaza a Sánchez

El presidente del PP, parafraseando al propio Pedro Sánchez, ha insistido este lunes en que "la inmensa mayoría de ciudadanos y vascos consideran absolutamente indecente que, si estamos intentando la reconciliación y olvidar los casi 1.000 asesinatos de ETA, nos volvamos a encontrar en las listas con gente que ha asesinado".

Pero, al respecto, ha pedido pasar de las palabras a los hechos: "Hay que actuar". Porque tan "indecente" le parecen las listas con condenados como que Bildu se haya convertido en "socio estructural" del Gobierno, hasta el punto de que sea el partido que "protagonice la legislación de vivienda en España".

"Llevamos casi 100 horas desde que nos hemos enterado de esta indignidad y he visto que el Gobierno no ha hecho absolutamente nada. Sánchez sigue utilizando a Bildu para mantener su poder y sus leyes en el Parlamento y en las Cortes. Y no podemos seguir en esta situación", ha subrayado desde la capital vasca.

Para Feijóo, "lo mínimo" que podía hacer el presidente del Gobierno, "claramente", es poner punto final al pacto con Bildu. O utilizar los instrumentos de los que dispone el Estado para que, al menos, los condenados por delitos de sangre no puedan concurrir como candidatos a los próximos comicios.

En cuanto a las numerosas manifestaciones públicas de los barones del PSOE expresando su rechazo a Bildu, como la de Vara en EL ESPAÑOL, Feijóo ha criticado que "intentan lavar sus conciencias haciendo declaraciones". Por ello, ha apostillado: "Las declaraciones se hacen en el Comité Federal del PSOE y a través de los diputados y senadores votando en contra de este pacto de Sánchez con Bildu".

Las críticas de Ayuso

Mientras tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha planteado este lunes la "ilegalización" de EH Bildu por incluir en sus listas para las elecciones del 28-M a 44 candidatos que fueron condenados por sus vínculos con la banda terrorista ETA.

En la celebración en el Palacio de Cibeles por el día de San Isidro, patrón de la capital, la dirigente regional ha calificado de "inmoral" e "impropio de una democracia el hecho de que Bildu pueda estar en las instituciones".

La baronesa popular considera que se trata de una "anomalía democrática" y cree que, el hecho de que Bildu incluya a condenados por terrorismo en sus candidaturas, no debería cumplir con la Ley de Partidos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una misa en la que se clausura el Año Santo Jubilar de San Isidro, este lunes. Europa Press

Por su parte, el alcalde de la capital y candidato a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha enfatizado que "quien no rompe con Bildu, es cómplice de Bildu" y contribuye a blanquear a "filoetarras herederos de ETA".

"Cualquier partido que tenga pactos con Bildu, y especialmente el PSOE, tendría que romperlos si tuviera un mínimo de dignidad y respeto a las víctimas del terrorismo", ha manifestado el primer edil a su llegada a la Colegiata de San Isidro para asistir a la misa en honor al patrón de los madrileños.

Estas declaraciones no han sentado bien a su rival socialista el 28-M, la exministra de Industria Reyes Maroto. "Me parece impresentable que, en la Real Colegiata de San Isidro, donde hay que hablar de la fiesta de todos los madrileños y las madrileñas, el actual alcalde haya hecho referencia a ETA y a Bildu", ha reprochado Maroto.

