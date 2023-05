Vara: "La presencia de quien haya tenido que ver con ETA en la vida pública me produce repugnancia"

Guillermo Fernández Vara (Olivenza, 1958) pertenece a una especie política heterogénea e indeterminada que copa titulares y crónicas políticas desde hace muchos años, la de los llamados “barones socialistas”. De hecho, es actualmente el decano de ese grupo que se examina el 28 de mayo.

Lleva al frente de la Junta de Extremadura desde junio de 2007, con un periodo intermedio en el que gobernó el PP (2011-2015) de José Antonio Monago. Vara afronta sus últimas elecciones como cabeza de lista y asegura que se hubiera retirado antes si no hubiera sido por la pandemia.

Las encuestas ponen en duda su actual mayoría absoluta y apuntan a la necesidad de un acuerdo con Podemos para gobernar. Hace dos legislaturas ya presidió en minoría, pactando dos años los Presupuestos con el PP y otros dos con Podemos. Y antes aún perdió la Presidencia de la Junta porque Izquierda Unida no le apoyó y facilitó que el PP se hiciera durante cuatro años con uno de los más destacados feudos socialistas.

El presidente y candidato intenta que las del 28-M no sean elecciones primarias de las generales de diciembre y trata de situar en el centro del debate los asuntos extremeños, aunque el líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya opacado con sus ofertas y decisiones la posición y los mensajes de los “barones socialistas”. Esa es la gran contradicción de la campaña electoral del PSOE.

Fernández Vara, médico forense de profesión, considera que Extremadura está en un momento especial porque se ha convertido en centro de inversiones que pueden servir para modernizar la Comunidad. Su gran espina es la de las comunicaciones por tren y admite que fue un error aquella inauguración de un supuesto AVE que, en realidad, nunca lo fue.

¿Son sólo unas elecciones autonómicas y municipales o también primarias de las generales?

Hace veinte años, le hubiera respondido: son unas primarias a las generales. Pero hoy no. Ahora, la gente diferencia mucho más el voto y hay muchos españoles capaces de votar una cosa en unas elecciones autonómicas y otra en las generales. Hoy se miran mucho más los candidatos. Y no solo el cabeza de lista, sino también los demás. Sobre todo en las listas de las municipales.

¿Hasta qué punto se juegan el futuro en estas elecciones Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo?

Yo creo que ninguno de los dos se juega su futuro. Estas elecciones no van a tener un resultado necesariamente igual que el que tendrían si fueran generales. Falta medio mundo para diciembre. De aquí a las autonómicas y municipales falta un mes, pero de aquí a final de año falta un montón de tiempo. Siete meses son media vida.

Desde Moncloa hay interés en desgastar la imagen de Feijóo. Usted, que le conoció como presidente de Galicia, ¿qué respondería al lema que plantea Sánchez? ¿Feijóo actúa "por insolvencia o por mala fe"?

Eso viene definido por los límites de la M-30. Los que estamos fuera de ese ecosistema no nos sentimos identificados. Yo no entiendo esa manera que hay en Madrid de ejercer la política desde lo personal. No es que lo haga Pedro Sánchez, porque con él lo hacen igual o peor. Tanto que el PP ha llegado a decir que su programa político consiste en "echar a Pedro Sánchez". Si la única idea de un partido es echar a otro, tiene poco que ofrecer a la ciudadanía.

¿Y qué opinión tiene de Feijóo como líder político?

A mí me cuesta mucho hablar de él porque lo conozco hace muchos años y le tengo bastante aprecio y respeto. Lo que le ha pasado, probablemente nos habría pasado a muchos de los que dejáramos nuestro territorio. Probablemente, no se acaba de encontrar cómodo y eso se aprecia en algunas de sus manifestaciones, en algunos de sus planteamientos.

Usted fue elegido presidente de Extremadura por primera vez en 2007, hace 16 años, aunque hubo una legislatura en la que estuvo en la oposición. ¿Son estas sus últimas elecciones? ¿Se irá pase lo que pase?

Estas son mis últimas elecciones. Ya lo he dicho públicamente.

El hecho de que sean sus últimas elecciones le convierten en lo que en Estados Unidos llaman “un pato cojo”. ¿Eso le puede perjudicar para gobernar esta legislatura en caso de ganar?

No, en absoluto. Porque, además, habrá proceso congresual en la segunda mitad de la legislatura. Ahí se producirán los relevos de manera natural por el método que nos hemos dado en el partido, que es el sistema de primarias. Yo, si no hubiera ocurrido la pandemia, probablemente ni siquiera me hubiese presentado en esta ocasión.

Lo que ocurre es que, en esa tesitura, era muy complicado hacer un relevo institucional y orgánico tranquilo. Es fundamental poderlo hacer. Se lo debo al partido y se lo debo también a Extremadura.

¿Y tiene sucesor o sucesora?

Hay varios que perfectamente me pueden sustituir. Más difícil era sustituir a Juan Carlos [Rodríguez Ibarra] y pudimos hacerlo con cierta normalidad y seguir ganando elecciones. A mí no es nada complicado sustituirme porque hay muchos compañeros y compañeras que tienen perfecta capacidad para poderlo hacer.

Después de tantos años, ¿qué es lo más nuevo que tiene que proponer para Extremadura?

Nos encontramos en un momento complejo, pero lleno de oportunidades. Extremadura nunca había tenido delante de sí el abanico de posibilidades que se ha abierto a partir de la pandemia y a partir de la guerra. Los procesos de cambio se han acelerado y eso tiene mucho que ver con la relocalización de la cadena de valor, fundamentalmente del sector industrial.

Europa ha recuperado una decisión, que es la de tener autonomía industrial, que la había cedido plenamente al sudeste asiático. También se ha decidido recuperar la autonomía energética, que se había cedido en parte a Rusia.

Y en este recuperar soberanía industrial y energética, las miradas se han vuelto hacia el sur, porque es donde se puede producir más energía como consecuencia de las horas de sol y de la potencia de la radiación solar.

¿Consecuencia?

Esto ha producido dos cosas: primero, que estemos a la vanguardia de la producción energética renovable. El 27% de todo lo que se produce hoy en España se produce aquí. La fabricación de componentes para ese tipo de producción energética ya se está produciendo aquí también.

En paralelo, todo lo que tiene que ver con el coche eléctrico, las baterías, los semiconductores y los condensadores también se va a producir aquí. Con lo cual, para nosotros, eso supone estar a la vanguardia de la revolución industrial verde sin haber participado en la revolución industrial anterior. Tiene mucha importancia.

Se le ha escuchado pedir más ayudas para los agricultores. ¿Qué política habría que hacer desde Madrid? A veces, da la impresión de que se actúa de manera muy urbanita.

Sí, y eso que durante la pandemia, la España urbana descubrió a la España que le da de comer. Pero parece como si se estuviera olvidando ya. Ahora mismo, hay una situación que es de suma gravedad: no llueve desde hace cinco meses en gran parte de España.

Esta sequía, a diferencia de otras anteriores, no es sólo del sur, sino de todo el país y muchas zonas de Europa. Con lo cual, no es sólo política española, tiene que ser también política europea. Además de las medidas que se están tomando, habrá que poner encima de la mesa ayudas directas. Hay mucha gente en nuestro país que lo está pasando muy mal.

Si el mundo del campo no ve una salida, no va a haber relevo generacional. Y si no hay relevo generacional, el problema ya no lo tiene la gente del campo solamente, lo tenemos todos. Si no hay producción, no hay alimentos. Si no hay alimento, el mundo tiene un problema.

Uno de los temas que está ahora sobre la agenda de campaña es el de la vivienda. ¿Cuántas viviendas públicas se han hecho en Extremadura durante su mandato?

Nosotros hemos hecho una variante a lo que era la vivienda pública tradicional o la de promoción pública. Dos programas: a uno lo llamábamos el "Programa de Vivienda 60.000": tú urbanizas un suelo rústico y se te permite construir allí a cambio de que topes el precio de la vivienda. Entonces, aquí se ha construido mucha vivienda de menos de 60.000 euros gracias a ese programa.

¿Y el segundo programa?

Lo estamos haciendo ahora y tiene mucho éxito. Consiste en la autopromoción de viviendas: tú, en vez de darle una subsidiación de puntos durante una serie de años al préstamo o la hipoteca, lo que hace es que todo eso se lo das de golpe al principio y le pagas el proyecto de la vivienda y además le das un dinero para poder ayudarle a construir.

Eso ha hecho que mucha gente en los pueblos se construya la casa encima de sus padres o en la parte de atrás de la casa de los padres, o en un solar que ha podido adquirir a un precio razonable. Y entonces es verdad que, aquí, la tradicional construcción de promoción de vivienda de protección social que se hizo en los años 80 y 90... ahora no se construye tanto, pero porque ahí está otra fórmula que está permitiendo que se lleven a cabo miles de viviendas.

De las casi 120.000 viviendas que está prometiendo estos días Pedro Sánchez, ¿cuántas corresponderían a Extremadura?

El dato que tenemos es el de la Sareb y de esas 48.000, alrededor de entre 300 y 400 viviendas son las que nos corresponderían. Aquí hay también mucho suelo del Ejército. Entiendo que parte de ese suelo de Defensa a construir puede estar aquí, porque aquí hay mucho suelo de antiguos cuarteles que se mudaron a las afueras de las ciudades.

Pero aún no sabe exactamente, ¿no?

No, no tengo el dato.

Visto desde fuera, uno de los aparentes fiascos de los últimos años en Extremadura es el tren de alta velocidad. ¿Cómo se puede explicar lo que pasa?

Desde fuera y desde dentro. Se ofertó en la cumbre de 2003 y hasta hace cinco años no se ha invertido un duro. Cuando se ha empezado a invertir ha sido ahora. Se han invertido 1.700 millones de euros, pero no ha sido suficiente. Faltan todavía otros 1.200 y por eso sólo está construida una parte de la plataforma, hasta Plasencia.

Estará electrificada este año y quedará pendiente el tramo Madrid-Talavera. Donde creo que estuvo el error fue en inaugurarlo como si estuviera terminado... cuando no lo estaba. Eso fue un error. Y cuando las cosas se producen en esos términos, lo que hay que hacer es reconocerlo.

¿Tiene idea de cuándo puede estar acabado?

El 80% del trayecto, desde Talavera a Extremadura, estará terminado en 2025, con lo cual deberán mejorar sustancialmente todos los parámetros. Además, esto tiene una variante y es que en su día se decidió que el tren de alta velocidad Madrid-Badajoz fuera también de mercancías.

Eso también tiene mucha importancia para nosotros porque nos sitúa con posibilidad de colocar nuestro producto en todos los puertos de la Península Ibérica. Y además se está construyendo también el Lisboa-Badajoz, con lo cual la primera conexión que va a haber Madrid-Lisboa va a ser por Extremadura. Esto nos dará mucho juego en el futuro.

¿Usted sabe lo que es el sanchismo?

Bueno, lo que fue el felipismo, lo que fue el zapaterismo... No está ocurriendo nada diferente. Siempre, a lo largo de la historia, cuando ha gobernado el PSOE, desde el minuto uno se ha intentado hacer de la batalla política un ataque personal. No es nuevo. Ya digo: existió con Felipe en los años 80, con Zapatero en los 2000 y ahora con Pedro Sánchez.

Bueno, también se hablaba de aznarismo y de marianismo.

Sí, claro, un poquito menos. Yo nunca he visto, gobernando la derecha, que se insulte de la manera en que en el Paseo de la Castellana se insulta a los presidentes socialistas cuando hay un desfile de las Fuerzas Armadas. Eso no ha ocurrido nunca cuando ha gobernado la derecha.

¿Usted se considera sanchista?

Yo me considero español, extremeño y socialista.

¿Los llamados barones socialistas rehúyen que Sánchez intervenga en sus campañas?

Hombre, si yo rehuyera de quien ha logrado que 237.000 extremeños puedan tener su pensión incrementada en un 8%, de quien ha logrado que haya 60.000 personas con el ingreso mínimo vital, de quien ha logrado que haya 100.000 personas que han visto incrementado de manera notable el salario mínimo interprofesional, de quien ha logrado que 140.000 personas hayan visto convertido su contrato precario en contrato indefinido... Sería absurdo.

Cualquier presidente de Gobierno que venga a Extremadura será bien recibido, sea del color que sea. Y más aún si ha hecho cosas por esta tierra enormemente importantes.

¿Y no cree que les puede generar los desgastes del Gobierno central?

La gente hace balance. La gente no dice “me quedo con esto”. Hace un balance general y a la mayor parte de la gente de esta tierra las decisiones que ha tomado el Gobierno de España le han venido bien. No solo eso, hay que ver el aumento que ha producido de las becas y lo que ha supuesto para muchos estudiantes, las propias decisiones en materia de vivienda o también lo que ha sido el incremento de los permisos de paternidad y maternidad. Este gobierno ha hecho cosas muy concretas respecto a la vida de las personas y eso, evidentemente, la gente lo ha notado.

Hay un compañero suyo, Javier Lambán, que critica con mucha dureza los acuerdos en el Congreso con Bildu y ERC. ¿Está de acuerdo con él?

Esos acuerdos han producido que suban las pensiones no contributivas un 15%. A mí, que tengamos que depender de los independentistas para gobernar este país no me gusta nada. No me gusta nada de nada. Pero es que no hay alternativa, la pudo haber si Ciudadanos hubiera querido, pero no fue posible.

Con una política de bloques como la que hay ahora, la otra opción es dejar gobernar a la derecha y que solo puedan gobernar ellos. Si tú coges y a 30 o 40 diputados del Congreso les dices “como ustedes son independentistas, ustedes no pueden participar en la gobernanza de España”, pues entonces, claro, sólo puede gobernar la derecha, que es lo que quieren.

¿Qué le parece que Bildu incluya en sus listas a más de cuarenta condenados por terrorismo?

La presencia en la vida pública de quien haya tenido que ver con ETA me produce repugnancia. De todos modos, me gustaría que en este tiempo de campaña se pudiera hablar de verdad de los problemas de los territorios.

Quienes formáis parte del ecosistema madrileño, no sois conscientes de que prácticamente en el 80% o el 90% del tiempo sólo se habla de Cataluña, de Madrid y del País Vasco. Hay otra España que también merece, al menos, un poquito de tiempo para que podamos hablar de los problemas que les afectan y de las soluciones que cada uno tenemos para abordarlos.

Bueno, podría haber un acuerdo entre PSOE y PP que excluya por un lado a los independentistas y por otro a VOX.

Ojalá pudiera ser así, pero me temo que no. Feijóo va diciendo que gobierne la lista más votada y sus presidentes autonómicos van diciendo lo contrario, que de eso nada.

¿Qué le parece la candidatura de Yolanda Díaz?

Pues que va a movilizar el voto de la izquierda y no entro en el debate interno. No me gusta entrar en el debate interno de los partidos, pero sí va a producir una movilización de voto progresista en España.

Al ser presentada como una especie de marca blanca del PSOE, ¿le puede quitar apoyos a Sánchez?

Por los datos que vamos teniendo, creo que no, pero, en fin, hay que esperar. Creo que es demasiado temprano. Todavía no está ni presentada en el conjunto de los territorios, vamos a ver cómo queda la unión con Podemos.

¿Qué opinión tiene de la ley del “sólo sí es sí”?

Algo que era intrínsecamente bueno y que tuvo algunos efectos negativos. Ha habido que corregirlos y probablemente habría que haberlo hecho un poco antes. Algo que era en sí mismo bueno, como es que las mujeres sólo dicen sí cuando dicen sí, pues ha tenido efectos negativos y es un hecho indiscutible. Por esa razón ha habido que modificarlo.

¿Tenía que haber habido alguna asunción de responsabilidades, dimisión, destitución?

Eso es todo interpretable. Pues probablemente sí, pero tampoco es un gobierno monocolor y en cualquier caso cada uno tiene que ejercer como lo entienda. Habrá gente que piense que sí y gente que piense que no. Yo no tengo una posición demasiado formada porque, aunque te parezca mentira, estoy bastante poco pendiente de lo peor de lo que ocurre en Madrid.

Bueno, pues por hacer un espejo, digamos, de lo que ocurre en Extremadura, hay posibilidad, según las encuestas, de que tenga que gobernar con Podemos o al menos buscar su apoyo si no tiene mayoría absoluta. ¿Cuál es su impresión sobre la aportación de Unidas Podemos en el Gobierno central en relación a lo que podría ser en Extremadura si se llega a esa situación?

De ser así, aquí se repetiría. Digo de ser así porque yo voy a luchar por intentar gobernar en solitario. Que nadie tenga la más mínima duda. De no poder ser así, se repetiría lo que ocurrió en 2015, cuando pudo haber acuerdo con unos y con otros.

De 2015 a 2019 aprobamos dos presupuestos con Podemos y dos con el Partido Popular, con lo cual es perfectamente posible poder negociar con unos y con otros. También hay que ver qué dicen los ciudadanos el día 28, a ver qué resultado expresan.

No es lo mismo que tú tengas más votos que el PP y Vox juntos a que no los tengas; es decir, a que baste con una abstención de Podemos con Izquierda Unida, que aquí van juntos; o necesitar su voto necesariamente a favor. También es verdad que no veo yo a Podemos votando con Vox y con el PP.

Lo que habrá que hacer es hablar y buscar lo que más estabilidad otorgue. A mí me parece que la estabilidad a Extremadura le ha venido muy bien en esta legislatura: hemos cambiado más de 100 leyes para intentar situarnos a la vanguardia de lo que significa la simplificación administrativa para la instalación de empresas. Y hemos podido hacer muchas cosas porque ha habido estabilidad política. Espero que la pueda seguir habiendo.

¿Cuál es su principal oferta electoral para las elecciones?

Hay muchas, pero si me tuviera que quedar con alguna, es poner la tasa de paro por debajo de la española, que yo creo que es perfectamente posible con el panorama que tenemos en ese momento de apertura de nuevas empresas altamente intensivas en mano de obra.

Ya hemos conseguido estar por debajo de la media española en abandono escolar: después de estar casi 15 puntos por encima, ahora estamos dos puntos por debajo. Quiero que seamos capaces de reducirlo a la mitad y dejarlo prácticamente en menos del 5%. Porque yo creo que la educación es la llave del futuro.

Se ha instalado la manera de hacer política desde las Comunidades confrontando con el gobierno central, porque termina siendo rentable electoralmente.

Hay una cosa que me decía el otro día una persona que no está en política, y no lo decía en este caso por criticar al PP: lo diría igual que al revés. “Si usted no va a cumplir una ley, pues yo esta declaración de la renta no la voy a presentar. Si usted no cumple la ley tampoco, la voy a cumplir yo. Si a usted no le pasa nada, pues que no me pase nada a mí”. Esa invitación a no cumplir las leyes me parece de una gravedad tremenda. La gente lo dice y se queda tan tranquila. ¿Cómo no se van a cumplir las leyes? ¿Qué mensaje le estamos mandando a la ciudadanía?

Algún día habrá que analizar quién le hace más daño a la patria común, si los que dicen abiertamente que no la sienten suya o los que diciendo que la sienten suya la están pateando todos los días con afirmaciones de esas características. Yo veo a veces cosas en la política española que, si lo pensamos bien, son auténticas salvajadas.

Como intuyo por dónde va, ¿qué le parece la manera de hacer política de Isabel Díaz Ayuso?

Le fue bien durante la pandemia y fue capaz de ganar con un buen resultado. Por cierto, con los peores resultados del PP de Madrid. No olvidemos que Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón sacaban bastante mejor resultado del que saca Isabel, pero como le fue bien, ella piensa que así es como le va a ir bien y, a lo mejor, como la política está como está, a lo mejor piensa que lo que hay que hacer es eso.

A algunos no nos sale de dentro y, por tanto, no lo podemos hacer. Ha estado el PP gobernando y he intentado colaborar. Cuando llegué al Gobierno en 2015, hicimos un pacto social y político por el ferrocarril, para despolitizar el ferrocarril.

¿Sabes qué hizo el PP cuando perdió las elecciones? Se salió del pacto. ¿Para qué? Para volver a politizar el ferrocarril. Con esto pasa igual. A ella le ha ido bien y cree que es el camino. Y a mí me parece un error. Creo que es malo para la política y creo que es malo para la convivencia. Pero ella y su asesor creen que es el mejor camino: pues adelante con los faroles.

