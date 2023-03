El Gobierno prepara ya una ayuda a la cesta de la compra pero descarta el bono de Ximo Puig

El Gobierno está estudiando medidas que puedan paliar el efecto de la inflación en la cesta de la compra con el objetivo de que entren en vigor en "mayo o junio", cuando caduquen las del actual decreto anticrisis.

El problema de Moncloa ahora es definir qué tipo de ayuda puede implantar sin que tenga efectos colaterales indeseados. Aunque se espera que la inflación de marzo baje, fuentes del Ejecutivo reconocen que eso no solucionará el elevado precio de los alimentos.

"No estamos encontrando mejor medida que la que ya hemos llevado a cabo del IVA. Preferimos algo como lo que hicimos con los carburantes, pero no es lo mismo", aseguran fuentes de Moncloa. Por eso, tampoco ven viable el bono de Ximo Puig. El presidente valenciano anunció este martes un 'Bono Cesta de la Compra', una especie de tarjeta bancaria de 90 euros destinada a residentes con rentas inferiores a 21.000 euros brutos anuales.

La ayuda podrá solicitarse por vía telemática y tendrá una vigencia de cuatro meses. Permitirá la compra de todo tipo de alimentos y, la clave: no distinguirá entre establecimientos.

Desde Moncloa reconocen que, en el pasado, ya estudiaron una medida parecida a la de Puig. Pero la acabaron descartando por temor a que repercutiera negativamente en el comercio de proximidad regentado por autónomos. Temen que acabe beneficiando a grandes distribuidoras.

"Estamos estudiando a ver cómo se concreta, pero no parece que vaya a abarcar a todos los negocios, ahí también hay interrogantes", añaden las fuentes.

Según señalan, prefieren optar por medidas que afecten a productos concretos. Y apuntan a que ahí va a desempeñar un papel clave el Observatorio de la Cadena Alimentaria impulsado por el Ministerio de Agricultura de Luis Planas.

De hecho, en su pleno de este miércoles, el Observatorio acordó formar grupos de trabajo a partir de la semana que viene para analizar la evolución de precios del aceite de oliva virgen extra, la leche líquida envasada, el melocotón, la nectarina, las patatas, el tomate, los distintos cítricos y la miel.

El estudio no será sólo para analizar si los precios suben o bajan, sino también para ver en qué parte de la cadena se reparten mayores beneficios. Esto elevará la presión inicial desde que Planas pidió que modularan de forma voluntaria los precios, algo que no ha surtido efecto.

Sin embargo, en el Gobierno siguen siendo reacios a entrar en los márgenes de beneficios de las distribuidoras. Aseguran que los sindicatos son proclives a establecer en los beneficios una suerte de tipo fijo y un margen variable que se reparta según fluctúen esos beneficios, pero ello generaría un conflicto que, de momento, no tienen intención de asumir.

"Los sindicatos quieren trabajar en una metodología, pero la patronal no quiere que entre el Gobierno en eso. No es fácil de arbitrar y no vemos a los empresarios proclives a llegar a un acuerdo", apuntan las fuentes.

Aseguran, sin embargo, que no se van a quedar de brazos cruzados y que actuarán en torno a mayo o junio, según vaya evolucionando la situación. Las ayudas que finalmente impulsen coincidirán con la campaña electoral.

