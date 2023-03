Ayuso pacta con Feijóo separarse de Vox y romper el esquema de bloques planteado por Sánchez

Tan sólo veinticuatro horas después de que Pedro Sánchez planteara a los ciudadanos, en la moción de Tamames en el Congreso de los Diputados, un esquema de bloques entre su ticket electoral con Yolanda Díaz o el tándem Feijóo-Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso salió al rescate de su partido con un rotundo desmarque de Vox que busca fagocitar la estrategia de Moncloa.

Después de rechazar el grupo que dirige Rocío Monasterio la última propuesta estrella del ejecutivo madrileño en materia fiscal, la baronesa madrileña proclamó: "Cada uno por su lado". Según señalan a EL ESPAÑOL tanto desde Génova como desde la Puerta del Sol, esta "separación" forma parte de un plan pactado entre el PP nacional y las organizaciones territoriales que se someterán a las urnas en mayo.

Fuentes populares sostienen que "Feijóo y Ayuso están en la misma línea" de "no someter el ideario del partido al de nadie". Y, mucho menos, al de Vox. La estrategia del PP para los dos meses que restan hasta las elecciones municipales y autonómicas del 28-M consiste, de hecho, en alejar la imagen de pacto con la "ultraderecha" que jalea la izquierda de forma constante.

Lejos de lo que ocurría antaño, Isabel Díaz Ayuso mantiene una sintonía total con el presidente nacional de su partido. El intercambio de ideas y mensajes entre ella y Alberto Núñez Feijóo es constante. "Hablan prácticamente a diario", reconoce una persona cercana a Ayuso.

Este jueves, de forma prácticamente simultánea, la presidenta de Madrid anunciaba en la Asamblea regional su decisión de distanciarse de Vox y el líder del PP comparecía en rueda de prensa en Bruselas. Cuando preguntaron a Feijóo por este asunto, y sin conocer todavía las palabras textuales de Ayuso, no se mostró sorprendido. "Comprendo y comparto sus declaraciones", dijo al respecto.

El espaldarazo de Ayuso

La segunda moción de censura de Vox contra el Gobierno en el Congreso de los Diputados, en ese sentido, ha supuesto un punto de inflexión en la relación entre ambos partidos. Aunque no se ha producido una ruptura, Feijóo sí ha aprovechado la ocasión para escenificar una distancia sideral con los de Abascal.

En la dirección popular consideran que el "sainete" de Tamames apuntala un trasvase de votos procedentes de Vox, de simpatizantes que no comparten el "circo" de estos días. Y, sobre todo, que la abstención del PP y el discurso de Cuca Gamarra no aleja al electorado potencial por donde Feijóo quiere ensanchar a su partido para obtener "una mayoría suficiente": el de centro izquierda.

Un día después de finalizar la moción, las manifestaciones de Ayuso hacia Vox fueron bien recibidas por la cúpula del PP. "En muchas ocasiones nos hemos entendido, pero no me van a arrastrar en la deriva que ha tomado su partido. Es imposible entenderse con ustedes", reprochó la presidenta madrileña a los de Monasterio.

En la práctica, esto supone un espaldarazo a Feijóo, que pretende que los aspirantes de su partido el 28-M consigan lo mismo que Juanma Moreno en Andalucía, capitalizar el "voto útil" del centro izquierda. Así lo explican desde el equipo del líder popular. El mensaje, a partir de ahora, será claro: siendo el PP el favorito en las encuestas, mejor "gobernar solo que mal acompañado".

Para que eso suene creíble, los dirigentes populares no quieren, en ningún caso, mostrar algún tipo de sintonía con Vox. Al revés, ahondarán en sus diferencias, como ha hecho Ayuso, siguiendo el camino que ha marcado la dirección nacional de Génova.

Este jueves, el presidente del PP reprochó a los de Abascal que lo único que les interesa es "buscar algún rédito electoral de la antipolítica", y apostilló: "La antipolítica yo no la comparto". Se refería, concretamente, al rechazo de esta formación a los presupuestos de la Comunidad de Madrid o a cuestiones mollares como la reforma fiscal planteada por Ayuso.

Sobre la moción de Vox, Feijóo se mostró igual de contundente: "Fue un espectáculo impropio e improductivo. Me he abstraído de este esperpento que hemos vivido en nuestro país y me he dedicado a reforzar la alternativa", subrayó. "Este simulacro de moción de censura es el único pegamento a una coalición rota", añadió.

En esta semana, Pedro Sánchez ha presentado el que será su "ticket" electoral con Yolanda Díaz, para visualizar una coalición de izquierdas mucho más amable que la que mantiene con Podemos. Además, ha centrado todos sus esfuerzos en identificar a Feijóo con Abascal, pretendiendo un "ticket" similar, o un bloque de "la derecha y la ultraderecha", que el PP ahora trata de fagocitar con acciones como la de Ayuso.

