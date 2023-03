La nueva directora de la Guardia Civil hará campaña en actos del PSOE para el 28-M

La nueva directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, participará en algunos de los actos electorales que el PSOE celebre de cara a las elecciones del 28-M. Reeditará así la polémica que protagonizó su ya antecesora, María Gámez, cuando en 2021 habló en un mitin del entonces candidato Ángel Gabilondo.

El entorno de Mercedes González asegura a EL ESPAÑOL que "irá a los actos que tenga que acudir" y remarcan que no hay ningún tipo de "incompatibilidad" entre el cargo y participar en actos de partido. Aunque no saben aún a cuántos acudirá -ya que la agenda "no está cerrada"-, subrayan que la situación se abordará con "naturalidad".

González era hasta este jueves la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y es uno de los pesos pesados del PSOE en la capital. Desde el equipo de la candidata a la alcaldía, la todavía ministra de Industria, Reyes Maroto, aseguran que "tiene las puertas de la campaña abiertas" y que su participación "la tiene que decidir ella".

Deslizan, de todas formas, que entenderían que con el aterrizaje en la Dirección General de la Guardia Civil su implicación pudiera ser menor a la esperada inicialmente. Su llegada a la Benemérita coincide con la campaña electoral ya iniciada de facto, con mítines casi todos los fines de semana.

Mercedes González llegó a la Delegación del Gobierno de Madrid en marzo de 2021, en un movimiento de Pedro Sánchez que todos interpretaron como una plataforma para darla a conocer y acabarla presentando como candidata a la Alcaldía de la capital en las municipales y autonómicas de este año. Sin embargo, su escaso tirón electoral llevó a buscar una alternativa que ha acabado encarnando Reyes Maroto.

Pero González se siguió manteniendo leal a Sánchez, incluso durante el convulso proceso que desembocó en la designación a Maroto, y su paciencia se ha visto recompensada ahora. Los socialistas pensaron en ella tras la dimisión de María Gámez, primera directora mujer del Instituto Armado, como consecuencia la imputación de su marido por un caso de corrupción.

Resaltaron que, al ser delegada del Gobierno, conoce perfectamente los cuerpos y fuerzas de seguridad. Desde el entorno de González aseguran que ese cargo era "más incompatible" con las campañas electorales que el de directora general de la Guardia Civil.

Pero su participación en la campaña del 28-M no está exenta de polémica. En abril de 2021, su antecesora Gámez apareció y tomó la palabra en un mitin de Ángel Gabilondo junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los dos habían recibido entonces amenazas de muerte con sobres con balas dentro. Gámez llamó "presidente" a Gabilondo y habló del valor de las "palabras" frente a las "balas".

Su intervención causó un profundo malestar en asociaciones de guardias civiles. El entonces candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, pidió su dimisión con el argumento de que había roto la neutralidad política inherente a un cargo institucional y apolítico, esa misma neutralidad que se le pide a los agentes del cuerpo.

A la Comisión de Interior

Otra de las derivadas que tiene la sustitución de María Gámez para Mercedes González es que tendrá que acudir a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para dar explicaciones por los casos Cuarteles y Mediador.

Fuentes parlamentarias confirman que la persona que tiene que ir es la responsable de la Guardia Civil y que Gámez, a pesar de que estos episodios ocurrieron bajo su mandato, ya no tiene responsabilidad. De todas formas, es algo que aún tienen que acordar los grupos parlamentarios.

El Partido Popular en el Congreso quería crear una comisión de investigación sobre el llamado caso Mediador, pero los grupos parlamentarios acordaron diluirla en varias comisiones ya existentes. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, anunció que a las comisiones acudirían el ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil.

El ministro, Grande-Marlaska, acudirá el próximo lunes para abordar ambos casos y también la dimisión de María Gámez, según ha anunciado este lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. La hipotética comparecencia de González todavía no está cerrada, ni es seguro que vaya a producirse.

