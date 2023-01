Almeida: "El 28-M los madrileños decidirán entre un gobierno del PP o una sucursal de Pedro Sánchez"

José Luis Martínez-Almeida no teme al frío (será por aquello de haber sobrevivido como gestor de una ciudad a Filomena) y sale a la terraza del Palacio de Cibeles desafiando a los escasos 8 grados que hay.

—¡A ver si se va a resfriar, alcalde!

—No hombre, tengo que acudir a mi nombramiento como candidato a la alcaldía. Con la de veces que han asegurado que no iba a ser yo.

La entrevista se realiza a horas de ese acto con Feijóo y Almeida bromea con la duda que han sembrado sobre si iba a poder revalidar el Partido Popular iba a elegir a otro para disputarle la alcaldía a Reyes Maroto y Rita Maestre. Este domingo ha aclarado los interrogantes, pero a él eso no le hacía falta. Lo tenía seguro desde "siempre".

Entrevista a José Luis Martínez Almeida Sara Fernández

Almeida es claro, como el azul que tiñe el oso y el madroño de su corbata (la tiene de diferentes colores). Por eso no le tiembla la voz cuando dice que "aprendió" de la experiencia de ser portavoz y que, ahora, está en ser alcalde de Madrid.

Tampoco titubea sobre el éxito del tándem que hace con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ni al reconocer que sus listas a la alcaldía tendrán que pactarse con la Ejecutiva nacional de su partido. "En una plaza tan grande hay que llegar a acuerdos".

También es consciente de que en 2019 llegó a la Alcaldía con dos muletas importantes: Ciudadanos (que le dio el bastón de mando gracias a un Gobierno en coalición) y Vox (cuyos votos son imprescindibles para sacar adelante proyectos). Por eso, en las municipales de mayo va a por la mayoría que le permita no "depender de partidos que no han alcanzado la madurez suficiente para entender lo que supone gobernar para todos".

¿Qué le parece el mensaje de moderación que representa el fichaje de Borja Sémper dentro del Partido Popular?

Hay que agradecer a Borja que haya vuelto a la primera línea de la política dejando de lado el sector privado en el que, por cierto, ganaba un buen sueldo. Ha dado un paso adelante consciente de la situación en la que que se encuentra España.

A mi juicio, Semper representa que el Partido Popular es capaz de aglutinar a una amplísima mayoría de españoles en torno a un proyecto común. Uno que pretende la regeneración institucional y la restauración de la convivencia.

El alcalde de Madrid en el interior del Palacio de Cibeles. Sara Fernández

Entonces, ¿le hacía falta al PP un perfil como el de Borja Sémper?

Lo que nos hace falta es ampliar nuestro espacio y seguir atrayendo talento. Se llame Borja Sémper o de cualquier otra manera.

Lo que ha pasado en Castilla y León puede condicionar futuros pactos con Vox en las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo.

Lo que pasa en Castilla y León, y lo que ha pasado en Madrid con Vox, tiene que invitar a la reflexión de los electores. Deja constancia de la necesidad de contar con gobiernos sólidos, fuertes, estables… Partidos que tienen vocación de gobierno. Por eso tenemos que aglutinar la amplia mayoría, para no depender de partidos que no han alcanzado la madurez suficiente para entender lo que supone gobernar para todos. Como ha demostrado Vox en Castilla y León.

Aun así, ¿estaría dispuesto a pactar con ellos para que no entre el PSOE en el Ayuntamiento?

Estoy dispuesto a pactar con los madrileños como hicieron Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno. Esas elecciones nos han demostrado que si somos capaces de armar proyectos sólidos, identificables y que aglutinen a una amplia mayoría, no nos tenemos que preocupar de con quién pactar.

Me considero 'ayusista y feijoista' porque me considero del Partido Popular

En estos tiempos en los que se habla de ser 'ayusista', 'casadista', 'feijoista'… ¿Usted en qué equipo está?

Me considero 'ayusista y feijoista' porque me considero del Partido Popular.

¿Le perjudicó ser portavoz nacional del Partido y alcalde a la vez?

No. Hice lo que debía de hacer. Cuando juegas en equipo y te piden que des un paso adelante tienes que darlo. Sin pensar en si te puede venir bien o te puede venir mal. Los madrileños serán los que decidan eso. Se me pidió dar un paso adelante, la situación de España era grave, y entendí que había que echar una mano.

¿Se arrepiente?

Uno aprende de las experiencias.

¿Y volvería a repetirlo?

Lo que quiero volver a ser alcalde de Madrid.

¿Y portavoz de partido?

Yo estoy centrado en volver a ser alcalde de Madrid.

Almeida lleva una corbata del oso y el madroño, símbolo de la capital, que tiene en varios colores. Sara Fernández

La periodista de Madrid Total, Irene P. Nova, y el alcalde de Madrid, Martínez Alméida. Sara Fernández

¿Ha visto peligrar su puesto como candidato del PP en algún momento?

Nunca. A pesar de los dimes y diretes, normales en tiempos preelectorales, siempre tuve claro que tanto el presidente nacional como la presidenta regional confiaban en mí.

¿Tienen tanta confianza en usted como para dejarle hacer las listas del PP a la Alcaldía de Madrid?

Es lógico que en una plaza tan importante como Madrid tengamos que llegar a acuerdos con la Dirección Nacional y regional. Es la manera natural de hacer las listas. Eso sí, le puede decir es que aquí no va a haber imposiciones, sino que habrá acuerdos.

¿Tiene alguien pensado para ser su número dos?

Las elecciones se convocarán el 4 de abril y las listas hay que presentarlas 15 días más tarde. Hasta esa fecha quedan tres meses. Los madrileños no entenderían que pensara más en esas listas que en seguir trabajando por ellos. Cada cosa a su tiempo.

¿Y si alguna persona de su equipo se postula para ese puesto?

Le diría que ahora es importante centrarnos en nuestro trabajo. Cada cosa en su momento. Además, tan importante es el número dos como el último concejal que cierra la lista.

Es lógico que en una plaza como Madrid se acuerde la lista con la Dirección Nacional y la regional

El que no está en números para conseguir acta de concejal no es tan importante. ¿Cuántos concejales prevé tener?

El número suficiente para poder gobernar de manera sólida y estable.

¿Y cuántos le dan las encuestas que maneja actualmente?

Cualquier partido se cambiaría por nosotros en estos momentos, pero eso no quiere decir que nos podamos confiar. Tenemos que presentar un balance de nuestra gestión y seguir trabajando por Madrid. La ciudad está en el mejor momento de su historia reciente, pero que lo mejor está por llegar.

¿Begoña Villacís, la vicealcaldesa, podría estar en sus listas?

Esa es una pregunta que no debo contestar yo. Pero Begoña ya ha sido clara y hay que respetarlo. Hemos formado un gobierno en un momento muy difícil y ha sido posible, gracias al respecto y a saber llegar a acuerdos. A mí me toca seguir trabajando con ella hasta el final de legislatura y que, después, sea ella quien tome la decisión que vea conveniente.

Si Ciudadanos entra en el Ayuntamiento y tiene que volver a ser su socio para gobernar, ¿volvería a pactar?

Si el Partido Popular y su candidato, es decir, yo, hacemos las cosas bien, tendremos la victoria suficiente para poder formar un gobierno en solitario con una mayoría sólida.

Carmen Serna, redactora jefe de Madrid Total, y el alcalde de Madrid. Sara Fernández

¿No tiene miedo de que el duplo Más Madrid y PSOE le arrebaten la alcaldía?

Los madrileños, el 28 de mayo, tienen que decidir si quieren un gobierno del Partido Popular o una sucursal de Pedro Sánchez en la ciudad de Madrid.

¿Considera que Reyes Maroto es esa candidata estrella que el PSOE anunció durante meses para la alcaldía de la Comunidad de Madrid?

No quiero faltar el respeto a Reyes Maroto, pero no era ni la primera, ni la segunda, ni la cuarta opción del PSOE. Ella viene aquí porque hay mucha gente que ha dicho que no antes que ella.

En lo que respecta a la campaña, yo no voy a confrontar con Reyes Maroto en el terreno personal sino en nuestro modelo de ciudad, que creo que es el acertado. El otro día decía que la ciudad estaba parada, y creo que eso no es cierto. Estamos muy por encima de la media de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), somos líderes de creación de empleo, afiliación a la Seguridad Social en España… Su diagnóstico de que Madrid es una ciudad "parada" no es acertado.

Siendo ministra de Turismo y Comercio, Maroto puede hacer anuncios presupuestarios de gran calado que le perjudiquen de cara a captar el voto de los madrileños.

Yo creo que no. De hecho, la perjudica a ella misma y a la imagen de la democracia y de las instituciones. Maroto debería ser extremadamente escrupulosa para que pudiera haber la más mínima confusión entre su condición de ministra y candidata. Desgraciadamente no va a ser así, porque ya sabemos cuáles son las marcas de Sanchismo, pero a mí no me va a perjudicar. Les va a perjudicar a ellos. Estoy seguro.

Vox acusaba a Ciudadanos de ser la derecha veleta, pero en el Ayuntamiento de Madrid la veleta son ellos

Si gana las próximas elecciones, ¿Quién va a ser la líder de la oposición de Madrid?

Me es indiferente. Mi proyecto no es ni para Rita ni para Maroto, es para todos los madrileños. A mí las hipótesis sobre quién va a ser primera fuerza de la oposición me son ajenas. Mi proyecto consiste en explicarle al mayor número de madrileños que el 28 de mayo habrá que ir a votar al Partido Popular, porque tenemos un gran proyecto de futuro para la ciudad.

En todo caso, el único objetivo, a mi juicio, del Partido Socialista en estas elecciones, tanto municipales como autonómicas, no es alcanzar el Gobierno. Saben que lo tienen muy complicado. Lo único que quieren es superar a Más Madrid y ser la primera fuerza de la izquierda.

Al único al que no ve como líder de la oposición es a usted mismo

Son unánimes todas las encuestas. El Partido Popular va a ser la lista más votada en la ciudad.

La ciudad de Madrid no tiene presupuestos por Vox, pero es su socio preferente. Si vuelve a ganar las elecciones, ¿qué va a pasar?

Lo que Vox ha hecho en el Ayuntamiento de Madrid es incomprensible. No sólo no han llegado a acuerdos, sino que se han negado a sentarse a negociar. El primer año del Ayuntamiento de Madrid se abstuvieron en la votación de presupuestos, el segundo dijeron que sí, el tercero votaron que no y el cuarto ni se sentaron a negociar. ¿Cómo pueden cambiar tanto de opinión? Siempre dicen que Ciudadanos es la derecha veleta. En el caso del Ayuntamiento, la veleta son ellos.

¿Por qué no se han sentado a negociar?

Exigen algo que legal y judicialmente es absolutamente imposible: la derogación de Madrid Central. Incluso en términos democráticos también es imposible porque no hay mayoría en el pleno del Ayuntamiento de Madrid.

En la Asamblea de Madrid se llegó a decir que Rocío Monasterio bloqueaba los presupuestos a Isabel Díaz Ayuso porque se lo había pedido la directiva nacional. ¿Cree que en el caso del Ayuntamiento no ha tenido que ver la Ejecutiva nacional del partido?

La decisión de no sentarse a negociar la habían tomado en septiembre.

¿Cómo es su relación personal con Ortega Smith?

Correcta.

¿Nada más?

Nada más.

José Luis Martínez Almeida en su despacho del Ayuntamiento de Madrid. Sara Fernández

Volviendo a la limitación de la circulación en Madrid por cuestiones medioambientales. ¿A partir de qué año los coches sin etiqueta no van a poder circular por la M-40?

Hemos establecido un calendario progresivo para los vehículos sin etiqueta ambiental, que suponen el 14% aproximadamente del parque automovilístico y más del 40% de las emisiones. Parece razonable actuar sobre esos vehículos que, siendo minoría, generan la mayoría de emisiones.

Además, hemos lanzado líneas de subvenciones para la renovación de vehículos en la ciudad de Madrid y por tanto, todo aquel que tiene un vehículo sin etiqueta ambiental puede cambiarlo con la ayuda del Ayuntamiento. Pero sí, a partir de 2025 no podrán circular vehículos sin etiqueta ambiental en la ciudad.

En estos cuatro años de gobierno de la ciudad de Madrid, ¿cuál cree que ha sido su proyecto más ambicioso y por el que tal vez vayan más madrileños a apoyarle en las urnas?

Hay muchos. Por empezar, hemos acometido obras de infraestructuras extraordinariamente relevantes para la ciudad de Madrid como el Nudo Norte, Plaza de España, Puerta del Sol o el cubrimiento de toda la M-30. Esas obras ya justifican una legislatura.

Además, Madrid ha sido la primera ciudad que recupera el Producto Interno Bruto anterior a la pandemia y hemos demostrado a la izquierda que las políticas de sostenibilidad no son incompatibles con la economía. En este caso de temas de seguridad y emergencias, en estos momentos la Policía Municipal tiene un 30% más de efectivos de los que tenía al inicio de la legislatura.

¿Y en urbanismo?

Se han desbloqueado todos los desarrollos urbanísticos del sureste y hemos puesto en marcha definitivamente la operación de Madrid Norte y la operación Campamento.

Todavía no hay proyecto del parking del Niño Jesús, pero cuando esté preservará valores de Patrimonio de la Humanidad

Señale un único proyecto por el que se recordará esta legislatura

El de Puerta del Sol con toda la peatonalización de la calle Arenal. Va a permitir a cualquier ciudadano pueda ir del templo de Debod hasta el Museo Thyssen sin atravesar prácticamente un único semáforo, regenerando todo el centro de la ciudad de Madrid.

¿Y si pregunto por el Paisaje de la Luz (eje paseo del Prado-Retiro)? ¿Lo pone en peligro el aparcamiento del hospital Niño Jesús?

El Paisaje de la Luz ha pasado por muchos Gobiernos, desde Ana Botella a Manuela Carmena. Por tanto, hay que recordar que este hito de la UNESCO es fruto del trabajo de gobiernos distinto signo político y ese el camino que debemos seguir para sacarlo adelante para configurar un proyecto.

En relación con la ampliación del aparcamiento del Niño Jesús, todavía no hay nada concreto, pero lo digo claramente: no se va a poner en peligro el paisaje de la luz como patrimonio de la humanidad. Hay que encontrar un punto de encuentro para mejorar esa estructura sanitaria sin cargarnos el paisaje de la luz.

No hay proyecto todavía y no va a ser un macroparking. Cuando exista el proyecto yo garantizo que va a preservar los valores de Patrimonio Mundial buscando, además, mejorar la infraestructura sanitaria.

Todavía no hay un proyecto sobre su mesa para este Paisaje de la luz entonces.

En estos momentos es una cuestión de la Comunidad de Madrid, que es la titular del hospital.

Eso en el caso del parking, ¿pero la remodelación del Paisaje de la Luz?

Es una de las asignaturas pendientes para la próxima legislatura. Nuestra idea es que la intervención del paisaje de la luz cuente con el consenso y el respaldo de los distintos grupos municipales.

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Madrid desafía los 8 grados desde el balcón del Edificio de Correos. Sara Fernández

Durante una hora de entrevista Almeida analiza sus cuatro años al frente de la capital de España. Sara Fernández

¿Qué otros grandes proyectos urbanísticos tiene sobre la mesa para la siguiente legislatura si es reelegido alcalde de Madrid?

En primer lugar, el impulso definitivo y por tanto, comienzo de la construcción y obras de edificación y urbanización de Madrid Nuevo Norte. Toda la zona del distrito financiero de la ciudad. En segundo lugar, la operación Campamento para rematar toda la zona suroeste de la ciudad de Madrid. Y, en tercer lugar, que los desarrollos del sureste, como ya se está haciendo en los Berrocales, sean ya una realidad para crear un gran parque de vivienda.

¿Qué opina del modelo de ciudad en '15 minutos' que Rita Maestre va a llevar por bandera en esta campaña electoral?

Pareceres que Rita Maestre lleva votando al PP toda su vida, porque si alguien ha conseguido la ciudad de los 15 minutos es el Partido Popular. En los nuevos desarrollos todavía pueden faltar algunos equipamientos, pero prácticamente en toda la ciudad de Madrid, a 15 minutos, uno tiene un centro cultural, un centro educativo, un hospital, un centro de salud, lugares de ocio y un sistema de transporte público extraordinario.

Pero yo no creo en la ciudad de los 15 minutos, porque me parece que coarta la liberta de elección de los madrileños. Me gustaría preguntarle a Rita Maestre que opina de que un vecino de Usera quiera que su hijo vaya a un colegio de Fuencarral. ¿Se lo va a permitir o no?

En ese proyecto también está ir al trabajo en menos de 15 minutos.

No sé cómo lo va a conseguir, sinceramente. Todos estamos de acuerdo en que hay que aumentar la calidad de vida y generar las mejores condiciones de bienestar para los madrileños. Pero en un modelo de ciudad no puede permitir que la administración decida por nosotros qué es lo que tenemos que hacer o por lo que nos tenemos que mover.

Vamos a llevar BiciMAD a los 21 distritos de la ciudad de Madrid, también fuera de la M-30

Sabemos que usted siempre va en moto o corriendo. Pero ¿cuál es el plan para mejorar la circulación de la capital? He tardado 45 minutos en llegar hasta el Ayuntamiento.

Porque no ha cogido usted el transporte púbico.

El taxi es un servicio público.

Indudablemente. Hemos reforzado con 66 kilómetros de carril bus de la ciudad de Madrid, el anterior gobierno lo hizo con 42. También hemos incrementado la frecuencia de autobuses. Hay siete nuevas líneas y completamente gratuitas que circulan por el Distrito Centro.

A partir del primer trimestre de este año, cualquier persona que este fuera de la M-30, por primera vez, podrá llegar al Palacio de Cibeles con BiciMAD. Vamos a llevar BiciMAD a los 21 distritos de la ciudad de Madrid. También estamos potenciando nuevos modelos de transporte, como la moto eléctrica y, por supuesto, también el metro. Vamos a crear tal cantidad de alternativas sostenibles que dejar el coche en casa va a ser lo más rentable en términos de tiempo y dinero.

Madrid Nuevo Norte, Campamento y los desarrollos del sur son los grandes retos del alcalde. Sara Fernández

Estará de acuerdo conmigo en que la salida desde Atocha necesita una remodelación urgente. ¿Tiene algún proyecto en mente?

Es el principal punto de acceso a la ciudad de Madrid y no tiene las mejores condiciones. Queremos hacer un proceso de renovación y de mejora de todo ese entorno urbano, porque es la primera vista que tienen los cientos de miles de turistas que todos los años hacia Madrid por la estación.

¿Cómo?

Estamos estudiándolo.

¿Cómo le gustaría que fuera?

Desde luego tiene que haber una mejora de esa zona que excesivamente dura, sin demasiada vegetación. Obviamente tiene un volumen de tráfico muy considerable.

¿Más arboles y menos coches?

Todo es compatible. La movilidad es una cuestión muy compleja que no conviene analizar desde la categoría de coches y coches no. Tenemos que garantizar las condiciones de movilidad generando mejores condiciones de calidad y de bienestar para las personas.

La remodelación de la salida de la estación de Atocha es un proyecto pendiente para el alcalde de Madrid. Sara Fernández

¿Considera que la ciudad de Madrid está sucia?

La limpieza de la ciudad de Madrid ha mejorado y tengo un dato objetivo, que son las quejas de limpieza que recibimos de los ciudadanos. Han bajado considerablemente. Era el principal problema de los vecinos durante la última legislatura y ya no lo es él. Aun así, yo no me conformo. Tenemos que seguir trabajando y progresando, pero hemos mejorado considerablemente.

¿Cuál diría usted que es el gran problema de los madrileños?

A mí me preocupa la vivienda. Es un problema común a las grandes ciudades que debemos abordar desde las instituciones. Eso sí, la solución no puede seguir el modelo del Gobierno de Sánchez que impide es sacar viviendas en alquiler y bloquea desarrollos urbanísticos.

¿Qué ha pasado con las terrazas del Madrid Tabernario en zonas como Ponzano?

Hemos aprobado una zona de especial protección acústica en Ponzano que ha sido reclamada por los vecinos desde hace muchos años. Eso ha determinado que 190 terrazas no tienen autorización y se han desmontado en tiempo récord. Yo agradezco la comprensión de los hosteleros en este sentido. Mi gobierno busca proteger la hostelería pero también que los ciudadanos tengan la calidad de vida que se merecen. Y por eso hay 190 terrazas menos en bandas de estacionamientos en el distrito de Chamberí.

El gran problema de los madrileños es la vivienda, pero la solución no es la del Gobierno de Sánchez

Madrid cada vez tiene un turismo con mayor capacidad económica.

Desde el principio de la legislatura dijimos que nuestro modelo turístico no se basaba en los millones de turistas que llegaban a Madrid. Es un dato importante, pero queremos saber qué turista viene y el gasto que hace en Madrid.

Por eso hemos transformado el modelo turístico de la ciudad de Madrid y somos la primera ciudad en gasto per cápita de turista. El año pasado, solo en inversión hotelera en esta ciudad, se ejecutaron de más de 800 millones de euros. De los cuales el 65% de ese presupuesto fue a hoteles de cuatro y cinco estrellas. Esto no quiere decir que rechacemos a turistas que no tienen una capacidad adquisitiva alta, pero hemos fijado un target al que dirigirnos.

¿Si gana de nuevo la Alcaldía va a reactivar el sueño olímpico o es una pesadilla?

No es una pesadilla, pero sí fue un sueño que acabó mal. Lo que sucedió en Buenos Aires nos generó una cierta desafección y amargura. Esto quiere decir que Madrid podrá presentar una candidatura pero cuando tenga las condiciones necesarias. Que esa nueva candidatura sea bajo una premisa de consenso ciudadano, institucional y con garantías de éxito. Lo que no nos podemos permitir es lanzar una candidatura que no sea ganadora.

¿Qué le ha faltado esas candidaturas anteriores para serlo?

Yo no estaba presente en esas candidaturas, pero cuando te dicen que tienes la mejor, como pasó en Buenos Aires, parece difícil pensar que le faltara algo para no poder ser elegida.

¿Le pide consejos a antiguos alcaldes?

Sí hablo con antiguos alcaldes como con Alberto Ruiz Gallardón y con José María Álvarez del Manzano, con quien tengo una muy buena relación (cerró su lista a las elecciones del 2019). Uno tiene que acudir a los expertos y pedir consejo.

¿Qué consejos le dan?

Que para ser un buen alcalde tienes que estar al tanto de la calle y saber qué está pasando.

Belarra no le llega a la suela de los zapatos a Carmena ni desde el punto de vista profesional ni desde el intelectual

¿Cómo se va a preparar la campaña electoral? ¿Va a llamar a antiguos alcaldes para que le apoyen? ¿Tal vez, Manuela Carmena?

Una reflexión respecto de lo de Manuela Carmena. Puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con Manuela Carmena, pero hay que respetar su trayectoria profesional e intelectual. Estamos en las antípodas ideológicas, pero no se merece los comentarios y la persecución a la que se ha visto sometida por sus declaraciones sobre la ley del sólo sí es sí. La opción de Carmena es bastante fundada porque es una persona que ha hecho de la magistratura y de ser jueza su carrera profesional.

Creo que para rebatir su opinión hay que hacerlo con opiniones fundadas y no de la forma en la que lo ha hecho Ione Belarra que, por cierto, no le llega a la suela de los zapatos a Manuela Carmena ni desde el punto de vista profesional ni desde el intelectual.

¿Y volviendo a la campaña?

La presidenta y yo hemos demostrado a lo largo de estos cuatro años nuestras capacidades en circunstancias muy difíciles y al unísono. El mejor ticket electoral que puedo tener es con Isabel Díaz Ayuso.

Por todos es conocida su faceta monárquica. Me va a permitir cerrar la entrevista con algo que se sale completamente de su labor como alcalde de Madrid. ¿El rey emérito Juan Carlos I debe volver a España?

Juan Carlos I tiene todo el derecho a volver a España. No es una cuestión si le debería o no debería. Ni de opinión personal, ni de si me cae bien. Creo que nos tienen que explicar por qué se le priva de su derecho de poder venir a España.

El rey emérito ha hecho una labor extraordinaria, pasando de una dictadura a la democracia teniendo todos los poderes. Eso no debe ser fácil y él lo hizo. Consiguió una proeza que es la Transición y la Constitución de 1978. A partir de ahí, el debate no es si debería o no debería volver. El debate es ¿por qué no puede venir? Es un ciudadano en el pleno ejercicio de sus derechos que no está siendo investigado. Su comportamiento podrá parecer a unos mejor y a otros peor, pero desde el Gobierno de la Nación se pretende privar del derecho del rey emérito de venir a España.

José Luis Martínez Almeida asegura que las encuestas les dan vencedores el próximo 28 de mayo. Sara Fernández

El Madrid de... José Luis Martínez Almeida. Su lugar favorito: El parque del Retiro a las 7,30 de la mañana cuando salgo a correr. Su tapa preferida: La tortilla de patata. Un plan que recomienda: Tapear por el Madrid de los Austrias. Su parada de Metro favorita: Piramides. Su monumento: La Puerta de Alcalá. Su tienda favorita: Fernando de Carcer, donde suelo comprar la ropa que llevo. Test rápido a José Luis Martínez Almeida Sara Fernández

