Almeida evita postularse como candidato a presidir el PP de Madrid: "No procede avivar el debate"

José Luis Martínez-Almeida no quiere "avivar el debate" ahora que la tensión entre Isabel Díaz Ayuso y la dirección nacional del Partido Popular está en su punto álgido. El alcalde de la capital ha evitado responder a la pregunta sobre si se presentará como candidato a presidir el PP de Madrid en la entrevista concedida este miércoles al programa Más Vale Tarde de La Sexta, y se ha limitado a señalar que "no va a hacer declaraciones" hasta que se celebre el congreso regional de su partido, en 2022.

"Dentro de nueve meses es el congreso", ha recordado el también portavoz nacional del PP, que ha señalado que, por ende, "no voy a estar hablando de este tema nueve meses". Y dice nueve meses porque no contempla un adelantamiento, tal y como lo pide su hipotética competidora: "Los procedimientos y los plazos son importantes. Si no hay razones que lo aconsejen, hay que cumplirlos".

Lo único que ha deslizado respecto a la polémica que sacude internamente al Partido Popular es que le parece "muy razonable" que Ayuso quiera optar a la presidencia del PP madrileño, compatibilizando ese cargo con la gestión de la Comunidad de Madrid, como ya hizo en su día Esperanza Aguirre.

🔴 Damos la bienvenida ya al plató a @AlmeidaPP_: "Me parece muy razonable que Ayuso quiera optar a la presidencia del PP madrileño; quedan nueve meses y no voy a estar hablando de este tema nueve meses". ▶ https://t.co/IQu8U7OsOn pic.twitter.com/bIuC6TMAZh — Más Vale Tarde (@MVTARDE) September 15, 2021

La expresidenta madrileña, precisamente, ha sido noticia esta semana por una entrevista concedida a El Mundo en la que respaldaba a Díaz Ayuso como candidata y afirmaba que en Génova hay "niñatos intentando intoxicar y diciendo tonterías"."Es amiga mía y le tengo un profundo respeto", ha sentenciado el alcalde.

Guerra interna

Así ha vuelto a sacudirse Almeida la presión de Génova, pues no hay que olvidar que fue el propio Pablo Casado quien le postuló como candidato a presidir el PP de Madrid, aunque parece que el alcalde no quiere saber absolutamente nada del asunto.

Lo dejó claro este martes en Espejo Público, cuando dijo que "los ciudadanos no entienden que andemos ahora enfrascados en peleas internas" y subrayó su "buena sintonía" con la presidenta madrileña.

En conversación con EL ESPAÑOL, fuentes cercanas al regidor madrileño señalan que enfrentarse a Ayuso es algo "totalmente suicida" y que "las peleas de partido" son cosas que le "aburren". Así, mientras Almeida se desmarca cada vez más nítidamente de la presidencia del PP de Madrid, Ayuso no deja de avivar su deseo: "Soy mujer. Puedo hacer dos cosas a la vez".

