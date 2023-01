Sánchez se identifica con la "prosperidad" mientras Belarra insulta al creador de 500.000 empleos

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha insistido este fin de semana en la necesidad de intervenir el precio de los alimentos de los supermercados y ha llegado al insulto contra Juan Roig, presidente y máximo accionista de Mercadona, una empresa que genera más de medio millón de empleos directos e indirectos en España. Esta estrategia preelectoral contrasta con la de Pedro Sánchez, que estos días ha buscado un acercamiento con los empresarios y que se identifica, como él mismo dijo el sábado, con "la prosperidad".

"Entre los manifestantes nostálgicos que el jueves defendían en Barcelona una España rota y los de Madrid de hoy que defienden una España uniforme y excluyente, están la mayoría de los españoles, que quieren una España unida, que respete la diversidad y que avance en derechos y en prosperidad", afirmó el presidente del Gobierno el sábado durante un acto del PSOE celebrado en Valladolid.

Por contra, en otro evento que se celebraba de forma paralela en Zaragoza, Belarra cargaba contra la gran distribución, centrando sus ataques en la figura de Roig y de Mercadona.

La también secretaria general de Unidas Podemos volvió a pedir la intervención de los precios de los supermercados y pasó directamente al insulto al llamar "capitalista despiadado" al presidente y máximo accionista de la compañía.

"Es indecente que las grandes empresas de la distribución, que los supermercados como Mercadona o Carrefour, se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados y tenemos que frenarles los pies", azuzó durante su intervención.

Medio millón de empleos

La ministra de Unidas Podemos ha focalizado sus críticas en Mercadona, una empresa que genera más de medio millón empleos directos, indirectos e inducidos, según refleja el informe Impacto Económico de Mercadona en 2021, el último disponible, elaborado por el IVIE. En concreto, el estudio habla de más de 660.000 empleos generados en total.

Y es que la compañía distribuidora tiene en plantilla a unas 93.300 personas en España (95.000, contando con el mercado portugués), a lo que se suman los empleos que Mercadona colabora a crear o a mantener gracias al trabajo de sus proveedores, que son más de 420.000.

Por otra parte, las inversiones de Mercadona, que solamente en 2021 alcanzaron los 1.090 millones de euros, permitieron generar o mantener más de 20.000 empleos. Estos datos implican más de un 3% del empleo de la economía española.

La compañía fue, además, la primera gran empresa que decidió elevar el salario de sus trabajadores para paliar la pérdida de poder adquisitivo causado por la inflación. Ya en 2022 el sueldo de sus empleados se elevó en torno a un 5%, en línea con el crecimiento de los precios, y lo mismo ha ocurrido en 2023. De hecho, la subida de este año se ha ampliado a los pluses de los trabajadores, a pesar de que esto último no estaba contemplado en el convenio laboral.

Por su parte, la contribución total de Mercadona, que comprende tanto los impactos derivados del gasto de funcionamiento como de sus inversiones, se estima en unos 25.172 millones de euros, es decir, en torno al 2,09% del Producto Interior Bruto (PIB).

La empresa, nacida en 1977 como un ultramarinos fundado por Francisco Roig (padre del actual presidente) y su esposa, Trinidad Alfonso, cumple este año su 46 aniversario, al que llega con unos 1.650 supermercados en funcionamiento, de los que la gran mayoría se encuentra en España y menos de una veintena en Portugal.

Ataques de Podemos

Unos datos que no echan para atrás a la hora de criticar a la empresa a Belarra, que aprovecha una inflación de los alimentos disparada para seguir presionando al ala socialista del Gobierno para llevar a cabo una intervención de los precios. A pesar de que no aludió expresamente al IPC, la ministra de Derechos Sociales sí insistió en la "necesidad" de "topar los precios" de una "cesta básica de la compra". De hecho, la propia Belarra prometía hace unos días que desde Unidas Podemos serán "insistentes" y "cabezotas" para convencer al PSOE de la conveniencia de establecer estos topes en la cesta de la compra.

Los precios de la partida de alimentos y bebidas no alcohólicas escalaron hasta el 15,7%, el nivel más alto desde 1994, al cierre de 2022. Mientras, la inflación general se moderó en diciembre hasta el 5,7%. "No le podemos pedir a la gente de nuestro país que dé de comer a sus hijos lo que puede y no lo que piensa que es mejor", sostuvo la ministra.

En esta ocasión, Belarra no puso sobre la mesa ninguna medida nueva, sino que se limitó a insistir en la famosa cesta básica de alimentos, sacando pecho de las "recetas de Podemos", pues la ministra destacó el sábado que fue su partido el que propuso limitar el precio del gas.

Lejos quedan las propuestas vertidas durante meses por parte de los representantes de Unidas Podemos, como aumentar la presión fiscal de las grandes cadenas de distribución, topar el precio de los alimentos y dar hasta 500 euros a los ciudadanos para financiar la compra.

Las medidas que finalmente se han puesto en marcha para apoyar a los ciudadanos frente a una inflación que no deja de crecer consistieron en una reducción del IVA de alimentos básicos (del 4% al 0% para los de primera necesidad -leche, huevos, pan, queso, frutas, verduras...- y del 10% al 5% para el aceite y la pasta) y en la creación de un cheque de 200 euros para familias vulnerables. Dos medidas que para Unidas Podemos siguen sin ser suficientes.

Y tampoco para la vicepresidenta tercera del Ejecutivo. Yolanda Díaz aseguró hace unos días en un acto sindical que hay empresas que se están "forrando" a costa de los salarios y de subir los precios. "Si miramos los datos de IPC, sobre todo en algunos sectores, como la alimentación, está claro que hay alguien aquí que se está forrando y algo hay que hacer", subrayó la titular de Trabajo el pasado día 13 de enero.

Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, en Podemos ya asumen que la ministra de Trabajo será la candidata en las próximas elecciones. No obstante, la formación no tiene intención de que Sumar, la plataforma encabezada por Yolanda Díaz, asuma todo el espectro a la izquierda del PSOE.

Hace escasas semanas, en su balance de fin de año, la titular de Derechos Sociales tendió la mano a Yolanda y volvió a sugerirla como candidata. Aunque avisó: "Puede que con Podemos no alcance, pero sin Podemos no se puede".

Acercamiento de Sánchez a los empresarios

Una estrategia de Unidas Podemos que podría dinamitar los esfuerzos de Sánchez para posicionarse en el lado de la "prosperidad". No en vano, el presidente del Gobierno se reunió el pasado martes con varios empresarios del Ibex 35 que acudieron al Foro Económico Mundial de Davos.

Concretamente, Ana Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA), Francisco Reynés (Naturgy), Josu Jon Imaz (Repsol), José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Maarten Wetselaar (Cepsa) y Jochen Eickholt (Siemens Gamesa) tuvieron un encuentro con el presidente del Gobierno en el que aprovecharon para pedirle estabilidad fiscal y una mayor cooperación público-privada.

Además, el propio Sánchez hacía referencia el sábado en un acto en Valladolid al papel del Gobierno frente a las empresas durante la legislatura, pero en un tono mucho menos agresivo que el de Belarra. "No vamos a hacer lo que hicieron ellos durante la crisis financiera, que fue ser muy fuertes con los débiles y muy débiles con los poderosos", dijo.

El ala morada del Gobierno no se conforma con la reducción del IVA de los alimentos más básicos que el Ejecutivo aprobó en los últimos días de diciembre y ha decidido resucitar el discurso antiempresa que lleva practicando desde su llegada a la Moncloa.

