Los grandes del Ibex reclaman a Sánchez en Davos estabilidad fiscal y mayor cooperación público-privada

Pedro Sánchez y el mundo de la empresa volvieron a verse las caras en Davos. Lo hicieron tras meses de desencuentros, en una cita en la que Ana Patricia Botín, Carlos Torres, José María Álvarez-Pallete o Josu Jon Imaz reclamaron al presidente del Gobierno la vuelta a la normalidad en las relaciones entre Ejecutivo y corporaciones. Un llamamiento a la cooperación entre lo público y privado que, consideran, será esencial para el buen despliegue de los fondos europeos en los próximos años.

Las fuentes consultadas explican que la reunión (que duró alrededor de media hora) se desarrolló en un "tono muy cordial" y que en ella los empresarios presentes llamaron la atención al presidente del Gobierno sobre la necesidad de impulsar con mayor rapidez el despliegue de los fondos Next Gen.

También la situación de la economía española ocupó un papel preponderante. Todos destacaron la fortaleza de nuestro país y cómo ha resistido los envites provocados por la guerra de Ucrania en forma de inflación.

Pedro Sánchez recibe a Ana Botín en el Foro de Davos.

Hubo un cierto consenso en que los precios han logrado controlarse, en buena medida por la caída de los costes energéticos y la buena respuesta de España y Europa para abastecerse de gas de cara al invierno.

Ahora bien, los grandes del Ibex alertaron de los riesgos que hay de cara a los próximos meses. Recordaron a Sánchez que el próximo verano habrá que volver a llenar los tanques de gas, y habrá que ver los precios a pagar. Una situación que podría volver a disparar el IPC.

El tema fiscal fue otro de los temas estrella, ya que todos los presentes coincidieron en la necesidad de establecer un marco regulatorio e impositivo "estable" que favorezca la inversión empresarial. No sólo de las empresas patrias, también de aquellos potenciales inversores extranjeros que puedan tener interés por invertir en España.

Una crítica implícita (ya que nadie la hizo explícita) a los últimos impuestos desarrollados por el Gobierno: el de la banca, el de las energéticas y el gravamen a los ricos. No hay que olvidar que la puesta en marcha de estas imposiciones, sobre todo de las dos primeras, ha provocado un distanciamiento entre los empresarios y el presidente del Gobierno.

España seguirá creciendo este año y nuestras empresas serán protagonistas de la transformación de nuestra economía.



He intercambiado puntos de vista con líderes de empresas españolas presentes en #Davos sobre las perspectivas de la economía europea e internacional. pic.twitter.com/zjHvIxVtOM — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 17, 2023

Como ha contado EL ESPAÑOL-Invertia, al encuentro acudieron la presidenta del Banco Santander, Ana Botín; el presidente del BBVA, Carlos Torres; el presidente de Naturgy, Francisco Reynés; el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz; el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; el CEO de Cepsa en España, Maarten Wetselaar; el CEO de Siemens Gamesa, Jochen Eickholt, y el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino.

Todos ellos abordaron otro de los temas estrella que ha defendido Sánchez en sus intervenciones en Davos: la necesidad de que la Unión Europea aplique un amplio programa de ayudas a la inversión empresarial, sobre todo en materia de transición energética, como está haciendo Estados Unidos.

Transición energética

De hecho, Sánchez insistió durante su alocución en el plenario de Davos en la urgencia de que la Unión Europea "reforme algunos aspectos internos de las políticas industriales".

Algo en lo que coincidieron la mayoría de los presentes en el desayuno entre empresas y Gobierno. Los representantes del sector energético urgieron a Sánchez a promover el debate en Europa para evitar que Estados Unidos "gane la partida" de la transición climática.

Para lograrlo algunos de los presentes recordaron que es necesario apostar por la "neutralidad tecnológica" y no sólo por las tecnologías solar y eólica. Todo ello para evitar que Europa "pierda la bandera" de la transición energética.

De hecho, los líderes del sector energético lamentaron que durante estos últimos años el proceso de transición europeo se haya desarrollado de forma desordenada y que esto haya tenido, además, un elevado coste para la seguridad energética y para el bolsillo de los ciudadanos.

Ausencia

Lo más comentado en Davos fue la ausencia del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, quien delegó su representación en Agustín Delgado, director de Innovación y Sostenibilidad de la multinacional española.

¿El motivo? Según explica Europa Press en fuentes de la compañía, la ausencia del primer ejecutivo de Iberdrola responde a la necesidad de atender a la publicación del acuerdo con Norges Bank por el que el fondo se hace con cerca de la mitad del negocio renovable de la eléctrica en España.

Pese a la disculpa oficial, el portazo de Galán se interpreta en círculos gubernamentales y empresariales como una protesta contra las últimas medidas del Gobierno. Especialmente en lo que se refiere al tema de los impuestos.

Algunos de los presentes recuerdan en privado que el año pasado la distancia entre el sector energético en general (y de Iberdrola en particular) era mucho mayor y, sin embargo, Galán acudió. Por tanto, no acaban de entender los motivos que han llevado al presidente de Iberdrola a no presentarse al encuentro convocado por Pedro Sánchez en la localidad suiza.

