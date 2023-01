Botín, Pallete, Torres, Reynés... El Ibex acude a la llamada de Sánchez en Davos para recomponer relaciones

Habrá acercamiento en Davos entre el mundo de la empresa y el Gobierno. Ana Botín, Carlos Torres, Francisco Reynés o Josu Jon Imaz acudirán al encuentro convocado para este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una cita con la que el jefe del Ejecutivo busca el deshielo de las relaciones con los empresarios tras las últimas críticas vertidas contra ellos y tras la entrada en vigor de los impuestos a las energéticas y a la banca.

Se trata de una cita cargada de expectación con la que el Gobierno busca también ofrecer una imagen de unidad ante los inversores internacionales. No hay que olvidar que en Davos se dan cita los principales inversores internacionales y muchos de ellos tienen grandes intereses en nuestro país.

Así, y según ha podido conocer EL ESPAÑOL-Invertia, a la cita con Sánchez han confirmado su asistencia la presidenta del Banco Santander, Ana Botín; el presidente del BBVA, Carlos Torres; el presidente de Naturgy, Francisco Reynés; el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz; el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; el CEO de Cepsa en España, Maarten Wetselaar y el CEO de Siemens Gamesa, Jochen Eickholt.

.@sanchezcastejon, Presidente del Gobierno de España, asistirá a la Reunión Anual de @wef del 16 al 20 de enero para abordar la forma en que Europa puede trabajar unida para hacer frente a los retos regionales en 2023. https://t.co/g2j0oLnntX #wef23. @desdelamoncloa pic.twitter.com/wBz0M7cSy5 — Foro Económico Mundial (@wef_es) January 4, 2023

Se da por descontado que a la cita también acudirá el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, quien en anteriores encuentros similares organizados por el Gobierno ha hecho lo propio. De hecho, en los entornos empresariales siempre recuerdan que a este tipo de reuniones "no se puede faltar".

Será una cita protagonizada por banqueros y líderes del sector energético, que son quienes más se han enfrentado en las últimas semanas al Gobierno. Sin embargo, todavía existe la duda sobre la asistencia (o no) al encuentro con Sánchez del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Las relaciones entre Galán y el Gobierno se comenzaron a torcer en junio de 2021, cuando el Gobierno anunció que iba a eliminar los "dividendos de CO2" a nucleares e hidroeléctricas.

Meses después, en septiembre de 2021, se volvió a abrir la herida por las medidas para abaratar la luz que aprobó el Gobierno en el inicio de la crisis energética y con los precios eléctricos y de gas por las nubes.

La sangre finalmente no llegó al río porque el impuesto que pretendía incorporar la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, era una "retribución sobrevenida", es decir, se quería minorar los ingresos de nuclear, gran hidráulica y renovables que estaban participando de las ventajas del mercado marginalista.



Ahora el enfrentamiento se ha vuelto a recrudecer por la entrada en vigor a partir de este mismo mes de enero de los nuevos impuestos extraordinarios aprobados por el Gobierno y convalidados por las Cortes Generales a finales del año pasado.

En febrero, energéticas y banca comenzarán a pagar el nuevo tributo, que, en el caso de las primeras, gravará un 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio si se factura más de 1.000 millones en 2019. Se excluyen de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas.

A falta de despejar la incógnita de Galán, la cita con los empresarios españoles se celebrará en torno a las 10.00 horas de la mañana, una vez que el presidente del Gobierno haya participado en el evento Country Strategy Dialogue.

Acercar posturas

Aunque se trata de un encuentro informal, existe confianza en el entorno del presidente en que se vuelvan a acercar posturas entre Sánchez y los empresarios. No hay que olvidar que no sentó nada bien en entornos empresariales que señalara directamente a las empresas como responsables de la subida de los precios o las acusara de no querer "arrimar el hombro" para ayudar a los sectores más desprotegidos.

No será el único encuentro del presidente del Gobierno con representantes empresariales e inversores durante este martes. El objetivo de Moncloa es que Sánchez sea, una vez más, el mejor embajador de España en el exterior. Quienes asisten a estos encuentros destacan su implicación en la búsqueda de inversiones, algo que se considera vital en un momento como el actual, en el que se están desarrollando los PERTE con fondos europeos.

Así, Sánchez tiene previsto reunirse con el CEO de Qualcomm, Cristiano Amon; el CEO de Dow Chemical, Jim Fitterling; el presidente de Air Liquide, Benoît Potier, y el de Arcelor Mittal, Lakshmi N. Mittal.

También mantendrá encuentros con los responsables de dos de los principales fondos de inversión en España, Larry Fink, CEO de BlackRock, y Khaldoon Al Mubarak, CEO de Mubadala.

