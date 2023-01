Nueve excesos de Vox en Castilla y León en nueve meses que han dejado en evidencia a Mañueco

El protocolo de Vox contra el aborto ha causado la primera gran crisis interna del gobierno de Castilla y León que preside Alfonso Fernández-Mañueco. Las medidas propuestas chocan frontalmente con la línea de moderación que defiende desde Madrid el líder nacional del PP, Alberto Núñez Fejóo.

Pero no es la primera, ni será la última polémica del pacto de gobierno firmado el pasado mes de abril entre el PP y Vox. A falta de competencias como vicepresidente de la Junta, el líder regional de Vox, Juan García-Gallardo, ha teñido su gestión con constantes salidas de tono y agresivos ataques contra sus rivales políticos, en una deriva que se ha convertido en un constante quebradero de cabeza para el PP y para Fernández-Mañueco.

1. El aborto

El vicepresidente Juan García-Gallardo, anunció el jueves el nuevo protocolo que impulsa la Junta, por el cual los centros sanitarios deberán ofrecer a las mujeres que quieran abortar la posibilidad de escuchar el latido fetal y examinar una ecografía en 4D, antes de tomar la decisión.

"Si conseguimos salvar una vida, habrá merecido la pena", argumentó García-Gallardo. Estas medidas fueron asumidas íntegramente, en un comunicado de prensa, por la Consejería de Sanidad, que dirige el PP.

Sin embargo, tras la polémica provocada en algunos medios a nivel nacional, el nuevo portavoz del PP, Borja Sémper, se mostró rotundo al advertir a Vox: "No estamos dispuestos a tragar con cualquier cosa". Con todo, el Gobierno regional se ha reformado en que estas medidas se pondrán en marcha, pero sólo como recomendación, y no como imposición.

2. Llama "imbécil" a Igea

Obsesionado por ajustar cuentas con su antecesor en la Vicepresidencia, García-Gallardo provocó una monumental bronca el pasado mes de octubre al calificar de "imbécil" y "presunto delincuente" al líder regional de Ciudadanos (Cs), Francisco Igea, en un Pleno.

Los socialistas llevaron pocas semanas después a las Cortes una propuesta para reprobar a García-Gallardo por estos hechos. Francisco Igea se mostró especialmente duro en su intervención al recodar que el vicepresidente de la Junta "ha llamado delincuentes a los inmigrantes, me ha llamado imbécil a mí y así sucesivamente”.

“Señor vicepresidente, es evidente que está sin educar, es evidente que no tiene tolerancia a la frustración, es evidente que no está capacitado para ocupar este cargo”, añadió Igea.

.@InesArrimadas, os han mandado al banquillo en CyL por liberticidas, vagos y veletas.



Amenazasteis con cerrar consultorios médicos, arruinasteis a comerciantes y hosteleros, aumentasteis el gasto público ineficaz y no hicisteis ningún cambio real. Cero lecciones. https://t.co/zDz5LCZOh8 — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) July 13, 2022

En el mes de julio, Inés Arrimadas había pedido irónicamente una "ley-antifloreros", en alusión a la falta de compencias del vicepresidente García-Gallardo. Este respondió cargando en Twitter contra Cs con su habitual agresividad: “Os han mandado al banquillo en Castilla y León por liberticidas, vagos y veletas. Amenazasteis con cerrar consultorios médicos, arruinasteis a comerciantes y hosteleros, aumentasteis el gasto público ineficaz y no hicisteis ningún cambio real. Cero lecciones”.

3. "Banda criminal" del PSOE

El vicepresidente de la Junta también dispara, con especial crudeza, contra los socialistas. García Gallardo calificó primero al presidente Pedro Sánchez como "el líder de una banda criminal".

Y después de que Sánchez confirmara la intención de derogar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación, García-Gallardo insistió al afirmar que el PSOE es "una banda sostenida por golpistas, filoetarras y comunistas".

4. Contra el "sexo casual"

Juan García-Gallardo planteó el pasado mes de un junio de una de sus teorías más estrambóticas, al atribuir la despoblación de la España rural a la "hipersexualización de la sociedad".

Y lo explicó así: "La banalización del sexo lleva a que sea un fin en sí mismo, olvidando que su finalidad es la procreación". Algo que a su juicio provoca que las personas "se liberen de las cadenas de la familia para dedicar su existencia a satisfacer sus deseos sexuales".

El PP intentó desligarse de estas declaraciones, que provocaron que el diario británico The Guardian calificara a García-Gallardo como "El político que quiere acabar con el sexo casual".

5. El "fanatismo climático"

El vicepresidente de la Junta libra otra de sus particulares batallas contra los teóricos del cambio climático. Y no perdió la oportunidad de recordarlo durante su participación en el Comité Europeo de las Regiones en Bruselas, donde reclamó "menos fanatismo climático y más defensa de nuestros intereses y estilo de vida".

"Mientras ustedes insisten en su catastrofismo climático, silencian las verdaderas amenazas para el futuro de Europa", reprochó a los responsables comunitarios, "no hay futuro sin natalidad, sin familias fuertes, sin fronteras seguras".

Si sufres ecoansiedad, apúntate a realizar trabajos de prevención de incendios en los montes de Castilla y León. Hay miles de hectáreas por limpiar.



No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que después de unos meses trabajando, se te pasa la ecoansiedad. Y la tontería también. https://t.co/CMipCypJaJ — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) August 13, 2022

Coherente con esta filosofía, García-Gallardo a recomendado a los jóvenes que sufren "ecoansiedad" que se vayan a limpiar el monte: "Después de unos meses trabajando, se te pasa la ecoansiedad. Y la tontería también”.

6. Violencia de género

La izquierda acusa a García-Gallardo de intentar restar gravedad a la violencia de género, por defender que "toda la violencia merece la misma repulsa, sea hombre o mujer".

Después de que una mujer fuera asesinada por su pareja en Palencia, el líder de Vox expuso que "si un hombre asesina a una mujer me parece un miserable, me parece un delincuente, me parece alguien que merece todo el castigo, pero lo mismo si una mujer agrede o mata a un hombre", recalcó.

7. Los sindicatos

Particularmente polémica ha sido la propuesta de Juan García-Gallardo de recortar en un 50% las subvenciones que la Junta destina a las patronales y los sindicatos, con el fin de destinar estos recursos a "la emergencia social y económica" provocada por la crisis de Ucrania. En anteriores ocasiones, el líder de Vox se ha despachado a gusto con los sindicatos, a los que ha recomendado que "se pongan a trabajar y dejen de estorbar".

8. Error al votar

Antes de que acabara el año, PP y Vox provocaron un nuevo caos al votar, por error, a favor de las enmiendas que el PSOE había presentado a la ley de Medidas Financieras, Tributarias y Administrativas que acompañaban los Presupuestos de la Comunidad para 2023.

El portavoz del Grupo Popular en la Cámara, Raúl de la Hoz, pidió, sin éxito, que se repitiera la votación. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, confía resolver el entuerto llevando a las Cortes antes del mes de marzo una proposición de ley que recuperará las propuestas tumbadas por las enmiendas del PSOE.

9. Contra el consumo

Empeñado en dirigir su propio gobierno paralelo, García-Gallardo sorprendió la pasada Nochebuena al protagonizar su propio mensaje institucional de Navidad, en el que animó a dar la batalla cultural contra "quienes nos quieren desarraigar y que consumamos frenéticamente, vigilados por el Estado y dependiente de él".

El líder de Vox convirtió su mensaje en un canto contra el consumismo capitalista, con mensajes como el siguiente: "No pasa nada por no estar a la última moda y llevar la chaqueta que heredaste de tu abuelo. El verdadero lujo es poder compartir momentos inolvidables".

