Patricia Guasp, nueva líder de Ciudadanos: "Doy mi palabra. Nunca avalaré la integración en el PP"

Patricia Guasp lleva un fular enorme, de esos que parecen una manta. En el bolsillo del abrigo, una caja de probióticos. Ha sido una semana de desenfreno. De campaña encarnizada. Y eso desgasta mucho. Sobre todo porque, en casi todas las ciudades de la península donde pidió el voto, había quince grados menos de temperatura que en Palma. "¡Pero si anteayer estaba en mi casa en camiseta!", saluda.

Hay que hablar de las casas. Ahora estamos en la azotea de la que será la suya hasta, por lo menos, las próximas elecciones generales. Es una casa enorme, de cinco plantas. En la calle Alcalá, junto a la Plaza de las Ventas. La sede de Ciudadanos.

–Da vértigo, ¿no?

–¿El qué?

Llevar el timón no le genera de momento esa sensación. Asomarse desde aquí arriba tampoco. Porque, con sus padres, de niña, siempre vivió en un octavo. Entrevistar a Guasp es conocerla. No la hemos visto mucho en Madrid. Ahora compaginará esta ciudad con la suya, Palma. Ir y venir. Madre de dos hijos, ama a Sabina, habla cuatro idiomas, es del Atleti y todavía no ha escuchado la canción de Shakira sobre Piqué.

Entrevista a Patricia Guasp Esteban Palazuelos

Aprovecha esta entrevista como líder entrante de Ciudadanos para estrenar la hemeroteca. Da su palabra, literalmente, de que, mientras ella esté al frente, su partido no se integrará en el PP. Parece que Feijóo ya ha comenzado su approach. Ha sido el único líder nacional que la ha felicitado.

Guasp es afable, tiene sentido del humor. Y una excedencia de PwC que le permite hacer política sin querencias de sillón. Llega en el momento más difícil. Esta es Patricia Guasp.

Todo esto es un lío porque si le presento como la nueva líder de Ciudadanos, usted me dirá que no lo es exactamente. Habrá, a partir de ahora, una bicefalia.

Yo no hablaría de bicefalia, pero sí que vamos a separar lo orgánico de lo político. Adrián Vázquez, mi compañero y jefe de la delegación en Europa, será el encargado de liderar lo interno como secretario general. Yo misma, como portavoz política, lideraré la estrategia y la representación institucional.

Entonces, la líder sí es usted.

Sí, yo voy a representar institucionalmente al partido.

Vamos a ello, entonces: ¿quién es usted?

Me afilié a Ciudadanos en 2017. Fui de los liberales europeos antes que de Ciudadanos. Viví en Bruselas, donde trabajé cinco años. Me formé en instituciones europeas. Acabé trabajando en el Parlamento Europeo. Empecé a fijarme en los partidos liberales. En España, me sentía huérfana porque no existía esa alternativa.

Empecé como afiliada de base, coordinando un grupo de trabajo. No llegué a mesa puesta, como algún diputado nacional. Vengo de la militancia. Esos fueron mis inicios. Hoy soy diputada en el Parlamento balear y coordino allí el partido. Creo que Ciudadanos será decisivo en la gobernabilidad de la región.

Entiendo que es abogada. ¿Esa fue su profesión en el Parlamento Europeo?

Trabajé como asistente de Tono López Istúriz (PP) en 2006. Luego fui consultora en la oficina de Baleares en Bruselas. También hice un stage en el Comité de las Regiones, una institución europea que valoro mucho. Luego volví a Palma y trabajé doce años en el sector privado, como asesora legal en PwC. Me fui con excedencia de una big four. Eso me permite ser muy libre a la hora de hacer política.

Habla muchos idiomas, supongo.

Francés, inglés y mallorquín, que es mi lengua paterna.

Dígame algo más, que ha sido todo muy rápido y no hemos podido investigarla: familia, aficiones, logia masónica a la que pertenece.

Tengo dos hijos, dos chicos. Uno de ocho y otro de doce. Si estoy en política, también es por ellos. Me niego a pensar que tengan que vivir en un país sin un centro liberal fuerte. Me gusta mucho viajar, el arte…

¿Quién es su pintor favorito?

¡Caravaggio!

Uf, el ‘chiaroscuro’ de Caravaggio… Tendrá usted que sacar a Ciudadanos de esas oscuridades, ¿no?

Sí [suelta una carcajada].

Qué más.

Me gusta mucho viajar, ir a ver jugar a mis hijos: uno, fútbol; el otro, tenis. Soy del Atlético de Madrid.

Como hemos hablado de lo futbolístico, es trascendental que los potenciales votantes de Ciudadanos sepan si usted va con Shakira o con Piqué.

No estoy muy al día. He visto que se ha montado una buena, pero no he escuchado la canción. Seguro que mi hijo me la pone pronto. No puedo opinar, pero sí creo que esas cosas [se refiere a los asuntos de pareja] deben quedarse en el plano interno, y no sacarse hacia fuera.

"Me gusta Sabina, soy del Atlético de Madrid, me encanta el arte y viajo mucho"

¿Cuál diría que es su rasgo que más sorprende a quien no le conoce?

Soy fan número uno de Sabina, aunque no creo que eso sorprenda. Ya tengo entradas para verle en Palma. ¿Sabe? Bailaba jazz moderno y tuve que dejarlo por una lesión en la rodilla. También me encantaba ir a pescar con mi abuelo. Era una de mis cosas preferidas.

¿Se va a trasladar a Madrid para ejercer el liderazgo de Cs o podrá teletrabajar desde Baleares?

Queremos trasladar un mensaje: las Comunidades autónomas cuentan mucho para nuestro proyecto. Buscamos reconstruir el partido de abajo arriba, contando con los territorios. Para eso, es importante que la portavoz política sea una coordinadora autonómica y no un diputado en el Congreso.

Voy a ir y venir. Las conexiones son buenísimas. Tardo menos en llegar a Madrid que mis compañeros del norte. Incluso que los del sur. Los de Andalucía tardan más que yo. Estaré plenamente conectada con la política nacional, claro.

Patricia Guasp, durante un momento de la entrevista. Esteban Palazuelos

En el último debate interno, usted adelantó que tiene la intención de presentarse a las próximas primarias para ser la candidata de Ciudadanos a las elecciones generales.

Máximo respeto por mi parte a las primarias. Según nuestros estatutos, el portavoz político es el candidato a las generales, pero queda mucho tiempo para eso. En política, hoy un mes es un año. Quiero esperar y tener la mirada puesta en las elecciones de mayo, que serán un set ball.

Más bien, un 'match ball' en contra.

Sí, match ball incluso. Los afiliados y los votantes se merecen respeto y que no estemos poniendo el foco en las generales.

Su respuesta sorprenderá a los lectores: podrán pensar que resulta un tanto raro que la nueva líder no muestre sus ganas de intentarlo en las generales.

Internamente, se leen las cosas de otra manera. Por eso mando ese mensaje de respeto a los afiliados que están pensando en las elecciones de mayo. Nos han pedido que no nos centremos en personalismos. Edmundo Bal perseguía presentarse a las generales, y no liderar el partido, que es lo que toca ahora. Aunque es cierto que si me presenté, fue con todas las consecuencias.

Entonces sí tiene la intención de ser candidata a las generales.

Sí, me gustaría intentarlo.

¿Aceptaría dar un paso atrás si se lograra un gran fichaje fuera del partido para liderar esa candidatura?

Evidentemente, para mí el primer objetivo siempre será lograr lo mejor para el partido. Estaré dispuesta a dar un paso a un lado si entre todos decidimos que hay una persona mejor para reilusionar a los votantes.

Edmundo Bal, pese a haber sido derrotado en este proceso, parece que también se presentará a esas primarias. Se repetirá el duelo, entonces. Es como si no se hubiera superado la guerra interna de estas semanas. Se ven abocados de nuevo a esa situación desagradable.

Mire, no entiendo la postura de mi compañero Edmundo Bal. Es el momento de pensar en los afiliados y en los concejales que se parten la cara defendiendo el proyecto. No sé qué Edmundo me habla, si el que decía que iba a ser un líder de Transición o un líder que se va a presentar a las generales.

¿Va a intentar usted integrar a Bal en su dirección? ¿Le va a ofrecer un puesto?

Viendo las declaraciones que está haciendo en los medios tras conocer los resultados… No está poniendo las cosas fáciles. Reitero que los afiliados nos piden unidad de cara a las elecciones de mayo, y no aventuras personales. Le pido que rememos juntos. Le hemos sacado catorce puntos. Mi intención es sumar y contar con todos los activos.

¿Le ha garantizado él que los diputados en el Congreso, la gran mayoría de su cuerda, respetarán el sentido del voto que la dirección decida?

No hemos tenido una conversación privada, pero públicamente ha dejado claro que mantendrá el grupo del Congreso unido y que respetará las decisiones de la nueva dirección. Espero que tenga palabra.

¿Le ha mandado Bal un mensaje para felicitarle?

No. Pero nos vimos aquí, en la sede, antes de analizar los resultados y me dio la enhorabuena. Pero esperaba más. Adrián Vázquez, el secretario general, se pondrá en contacto con él.

"Con sus declaraciones en los medios, Bal nos está poniendo muy difícil que lo integremos en la nueva dirección"

Bal la llamó “testaferro” de Inés Arrimadas. En la candidatura derrotada sostienen que, cuando llegue el momento, usted no intentará ser candidata a las generales, sino que dejará paso de nuevo a Arrimadas. ¿Qué tiene que decir?

Eso es verter falsedades e insultos. Si queremos crear cultura de partido, debemos respetarnos entre nosotros. No soy testaferro ni títere de Inés. Tampoco de otras personas. Estoy en política porque tengo fuertes convicciones. Deberíamos preguntarle a él si ha sido el testaferro de Arrimadas hasta agosto, cuando se declaraba “fiel escudero” de Inés. Era él quien ejecutaba las decisiones todo ese tiempo, yo en cambio no estaba en la dirección.

¿Descarta que Arrimadas sea la candidata a las generales?

Es una decisión personal. Cualquier afiliado podrá presentarse a las primarias.

Pero, ¿lo ha hablado con ella? Se lo pregunto de otra manera: ¿se habrá producido la renovación que usted dice liderar si Arrimadas es la candidata a las generales?

Inés ha dado un paso a un lado, ha sido muy generosa. Otros de los que estuvieron en esa dirección, como Edmundo, no lo han hecho. Lo que no es renovación es quitar a Inés para poner a Edmundo.

¿Y es renovación que Arrimadas siga siendo la portavoz de Ciudadanos en el Congreso? Cuando la gente ponga la tele, verá a Arrimadas en el Congreso, y no a usted, que no es diputada nacional. Podrían pensar: ¿cuál es el cambio?

Nuestro cambio era para refundar el partido, y así se ha producido. Es cierto que Inés continuará como portavoz en el Congreso. Pero le pregunto: ¿hay alguien mejor en nuestro grupo para hacerlo? Tengo clara la respuesta: no. Inés es un referente para nuestro partido y para la sociedad. Seguirá haciendo una magnífica labor.

Patricia Guasp va a vivir a caballo entre Madrid y Palma. Esteban Palazuelos

Entre Inés Arrimadas y Albert Rivera, ¿con quién se queda?

¡No me ponga en esa tesitura! [sonríe]. Conocí muy poquito a Albert. Fui coordinadora autonómica después de que se marchara. Sí me presenté a unas elecciones autonómicas con él como líder. Albert afianzó el centro liberal en España. Le estoy muy agradecida. Inés ganó las elecciones en Cataluña. Es la única candidata no nacionalista que tiene ese logro en su haber. No podría elegir entre uno y otra.

¿Le parece raro que el único expresidente del partido no esté en la Asamblea donde se produce el relevo? Todos los líderes de todos los partidos asisten siempre a este tipo de citas. ¿Le gustaría que Rivera asistiese a su toma de posesión?

Sí, por supuesto que me gustaría que Rivera estuviese en la Asamblea. Pero es una decisión personal suya.

Las encuestas no son nada halagüeñas. La mayoría augura su desaparición. ¿Cuál es su plan para revitalizar Ciudadanos?

No nos han fallado las ideas ni los programas, sino la valentía y la firmeza con la que los hemos ido defendiendo. Estoy convencida. Y eso va a cambiar. Tenemos una hoja de ruta propia. Decidiremos sin mirar a izquierda ni derecha. Solíamos mirar a PP y PSOE antes de posicionarnos. No ocurrirá más. Mostraremos nuestra agenda reformista.

¿Cómo será su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Estará abierta a los pactos en lo que queda de legislatura?

Le digo muy sincera y honesta que con el señor Sánchez es prácticamente imposible llegar a acuerdos. Por el bien y el interés general hemos tendido la mano cuando ha sido necesario, pero en este momento lo veo muy difícil. Esto no quiere decir que en los distintos territorios no se pueda pactar con el PSOE.

¿Y con el PP? ¿Le parecería un buen negocio que Ciudadanos se integrara en el PP como corriente liberal independiente? Es decir: formar parte de las listas de Génova, pero conservar las siglas, tener grupo parlamentario…

En absoluto. Estamos llevando a cabo una reconstrucción del espacio liberal. Somos muy diferentes a los conservadores. Por eso nosotros estamos en una familia europea y ellos en otra. El Partido Popular no defiende con firmeza los valores liberales. No vamos a integrarnos en ningún partido.

Entonces usted puede prometer a los afiliados que, mientras esté al frente, no habrá integración en el PP.

Esta directiva va a trabajar muy duro para ser decisivo en las elecciones, quizá con menos diputados y concejales. Siempre defenderemos un espacio propio: el centro-liberal.

Eso de “defender el centro-liberal” es filosofía política. El PP también dice que es lo suficientemente ancho como para defender ese espacio. ¿Puede prometerlo de una manera más concreta?

Doy mi palabra. Patricia Guasp nunca avalará la integración de Ciudadanos en otro partido político.

¿Le ha escrito algún líder nacional para darle la enhorabuena?

Lo ha hecho Feijóo a través de un amigo común.

