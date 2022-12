El reivindicativo y anticonsumista mensaje navideño de Gallardo: "No pasa nada por llevar la chaqueta que heredaste de tu abuelo"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha sido madrugador y reivindicativo en su felicitación navideña. Desde la iglesia de El Salvador de Béjar, Gallardo ha puesto la imagen del Niño Jesús como estandarte contra "quienes nos quieren desarraigar y que consumamos frenéticamente, vigilados por el estado y dependiente de él".

Pero no acaba aquí la cosa. El vicepresidente de la Junta ha animado a todos a dar "la batalla cultural" adorando a Jesús en Navidad. Con esta imagen, Gallardo ha hecho una crítica al "modelo de vida individualista, en el que el éxito se mide exclusivamente en la acumulación material y de poder", en comparación a Jesús, "que nació en un pesebre y murió en la cruz".

Un mensaje en el que ha pedido que en estos tiempos "seamos fuertes con los fuertes y humildes con los humildes, acordaos de quienes pasan las navidades solos". Y en este mismo vídeo, publicado en su cuenta de Twitter, también ha hecho una crítica a la redes sociales, de las cuales ha insinuado que se muestran unas Navidades "muy alejadas" de la realidad.

La chaqueta de tu abuelo

García-Gallardo ha centrado especialmente su discurso navideño en una queja constante al sistema de consumo. Por ello, ha animado a "hacer comunidad, ser generosos y acordaros de quienes más los necesitan". Y sobre las compras ha advertido que "no pasa nada por no estar a la última moda y llevar la chaqueta que heredaste de tu abuelo. El verdadero lujo es poder compartir momentos inolvidables".

El vicepresidente de la Junta ha insistido en que el verdadero espíritu de la Navidad "no consiste en descorchar botellas de champán o abrir regalos que no necesitamos, sino en pasar tiempo familia y reencontrarnos con nuestras raices, recordar que estamos de paso, que somos mortales, y que solos no podemos".

También ha tenido tiempo para pedir que los ciudadanos se rebelen "contra quienes quieren disolver vuestros vínculos familiares, nacionales y religiosos, como un azucarillo". Y ha aconsejado que se huya de "la autosuficiencia y de quienes os venden un modelo de éxito individualista en el que no sé se es persona sino consumidor, cliente y contribuyente".

Gallardo ha finalizado su mensaje recordando la aprobación de los Presupuestos Autonómicos 2023, los cuales asegura que están dedicados "a las familias, la industria, el campo, los trabajadores, los autónomos, siempre pensando en el bien común y el interés general, para ofrecer un futuro de esperanza y prosperidad a esta tierra tantas veces olvidada".

Felicitación de Mañueco

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido mucho más tradicional en su felicitación navideña. Mañueco ha deseado "de corazón" que estas jornadas festivas sean para "días llenos de ilusión, fe y alegría", y ha deseado que todos "estéis rodeados de los que más queréis".

Sigue los temas que te interesan