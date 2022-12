Vox deja el hemiciclo en el debate de la malversación y tacha al Gobierno y el Congreso de "ilegítimos"

Los diputados de Vox han abandonado este jueves el pleno del Congreso en el que se debate la rebaja del delito de malversación tras un intento infructuoso de detener la sesión. En una sala anexa al hemiciclo, el presidente del partido, Santiago Abascal, ha calificado al Gobierno y a la Cámara Baja de "ilegítimos".

"Estamos asistiendo a un golpe institucional y a la Constitución", ha señalado Abascal, por parte de "las intenciones golpistas de Pedro Sánchez". "Desde las tribunas del Congreso y mediáticas se ha sometido a los jueces a una tensión intolerable", ha añadido.

"Tenemos muy claro que los magistrados del Tribunal Constitucional tienen la responsabilidad de vigilar al poder político", ha subrayado.

Abascal se refiere al recurso de amparo emitido por el PP al Constitucional para tomar medidas cautelares y suspender el pleno que se está celebrando este jueves. Ello ha provocado una reacción contundente por parte del Gobierno, calificando la situación de antidemocrática.

Finalmente, el Tribunal no ha deliberado esta tarde, tal y como estaba previsto inicialmente, tras la petición de los magistrados progresistas del mismo y ha aplazado su reunión hasta el próximo lunes.

Ante esta situación, la oposición ha intentado detener el pleno apelando a la Mesa del Congreso para hacerlo. Tanto Cuca Gamarra, como Inés Arrimadas e Iván Espinosa de los Monteros han pedido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no dejara que se celebrase hasta que el Constitucional se pronunciase al respecto y que se resolvieran algunos de los trámites.

Batet ha rechazado las peticiones argumentando que el Tribunal Constitucional no se ha comunicado oficialmente con el Congreso y ha dicho que "no hay razón ni obstáculo para no continuar".

Tras la negativa, los 52 diputados de Vox han abandonado el hemiciclo en forma de protesta y se han ido a una sala anexa, donde Abascal ha pronunciado su breve discurso. "Hoy España está a los pies de los caballos frente a un Gobierno que no cree en la democracia", ha asegurado.

"Vamos a hacer lo posible para censurar a este Gobierno", ha dicho con relación a la moción de censura anunciada por su partido. "Son un Gobierno ilegítimo, que toma decisiones ilegítimas, y un Parlamento ilegítimo porque está abordando cuestiones que no estaban en los programas electorales", ha añadido.

No está previsto que los diputados de Vox vuelvan al pleno, aunque quizás podría hacerlo alguno de aquellos a los que les toque intervenir. La dirección del grupo tiene que decidir ahora si acudirán al final de la tarde para votar.

