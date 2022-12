El Congreso, en directo | Batet rechaza la petición de PP, Vox y Cs de suspender el pleno hasta la decisión del TC

Los partidos de la oposición, justo al inicio del pleno de este jueves, han intentado parar el mismo para que no se produzca la votación. El primero en hablar ha sido el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que ha pedido a la presidenta, Meritxell Batet, que suspenda la sesión hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, del que están pendiente para ver si finalmente adopta medidas cautelares o no.

Acto seguido, ha hablado la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas. "Hoy se reforman tres leyes orgánicas por la vía urgente y con enmiendas que no tienen nada que ver con el texto de las leyes", ha denunciado.

"Le pido que suspenda el pleno porque la Mesa no ha resuelto un escrito de reconsideración presentado por este grupo. Le digo lo mismo que le dije entonces a Carme Forcadell: No permita esto", ha terminado Arrimadas, recibiendo también el aplauso de la bancada del Partido Popular.

Por último, se ha unido Cuca Gamarra, portavoz del PP. Ella ha dicho que no se debe producir el pleno cuando aún no se han resuelto los trámites previos. A pesar de estas quejas, Batet ha argumentado que el pleno debía seguir porque el Congreso no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del Tribunal Constitucional. En cuanto a la reconsideración presentada por algunos grupos, ha dicho que "no tiene carácter suspensivo".

Tras la negativa de Batet de suspender el pleno, los diputados de Vox han abandonado el pleno en señal de protesta.