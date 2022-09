Moncloa no se cree el "teatrillo" del PP ni la "mano tendida" de Feijóo para renovar el CGPJ

El Gobierno considera que el último movimiento del PP sobre el Consejo General del Poder Judicial es sólo un “teatrillo” y que vuelve otra vez a marear la perdiz con argumentos que se van modificando con el paso del tiempo.

Fuentes autorizadas de Moncloa no dan veracidad a la oferta negociadora de Alberto Núñez Feijóo recogida en una carta remitida por el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Moncloa explica que no ha decidido si convocará al PP a una nueva reunión la próxima semana. “Si quisieran renovar de verdad, nos llamarían para hablar y no filtrarían una carta. No vamos a hacer teatro”, explican esas fuentes, molestos por la fórmula utilizada por el PP.

(El PP pide al Gobierno volver a negociar el TC y CGPJ juntos y Bolaños les acusa de "aparentar")

La tesis del Gobierno es que el PP quiere mantener el bloqueo y busca con una ofensiva política establecer un relato en el que Moncloa sea rechaza el acuerdo y que sólo busca controlar el Tribunal Constitucional.

En esa carta, el dirigente del PP propone abrir la negociación en bloque del CGPJ y del Tribunal Constitucional. Para esta última institución, el propio CGPJ debe nombrar dos magistrados y el Gobierno otros dos.

El Gobierno entiende que, como se ha hecho siempre, el nombramiento de dos magistrados es potestad exclusiva del Ejecutivo y, por tanto, no es necesario incluirlo en negociación alguna.

Sin embargo, la carta remitida este viernes por el PP a Moncloa muestra su “preocupación la situación del Tribunal Constitucional”. “Entiendo que las renovaciones institucionales siempre se han abordado en su conjunto”, añade.

La tesis pública del PP es que el Gobierno quiere controlar el Constitucional, porque con las renovaciones en marcha cambiará la actual mayoría conservadora por una mayoría progresista. Incluido el presidente que debe elegirse y que, con seguridad, recaería en un magistrado progresista, posiblemente Cándido Conde Pumpido.

“Entendemos, como la mayoría de los expertos, que la situación en la que nos hallamos se explica porque nuestra legislación no garantiza la absoluta despolitización de la Justicia. Es anacrónico que a estas alturas de nuestra democracia la elección de los representantes de los jueces siga dependiendo de la decisión arbitraria de los cargos políticos”, asegura la carta del PP, en referencia al sistema de elección parlamentaria de los vocales del CGPJ.

En realidad, los populares han ido variando su posición y en algunos intentos de negociación sí han aceptado la designación parlamentaria, que nunca han modificado cuando han gobernado con mayoría absoluta.

El PP bloquea desde hace cuatro años la renovación del CGPJ y en la última reunión hace meses, presentó un nuevo listado de condiciones que incluyen el compromiso de cambiar en el futuro ese sistema de elección.

“Sinceramente creo que el mejor servicio que podemos prestar hoy a España consiste en sentarnos y renovar, regenerar y, en lo que acordemos, reformar el TC y el CGPJ. Por nuestra parte, como te he dicho, la mano está tendida”, concluye la carta de Pons a Bolaños.

El PP, además, ha enviado cartas al presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, y a la vicepresidenta Valores y Transparencia, Vera Jourová, en las que culpa al Gobierno de Sánchez del bloqueo.

