El PP pide al Gobierno volver a negociar el TC y CGPJ juntos y Bolaños les acusa de "aparentar"

La renovación del Consejo General del Poder Judicial, todo apunta, seguirá bloqueada. El Partido Popular ha mandado este viernes al Gobierno una carta para volver a negociar el CGPJ y el Tribunal Consitucional. Sin embargo, el Ejecutivo ha desestimado la misiva. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, les ha acusado de "aparentar".

El vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha sido quien se ha dirigido al también responsable de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para negociar el Poder Judicial, supeditando la renovación del Consejo General a la del TC.

Cuarenta y ocho horas después del llamamiento del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, a los líderes de los dos principales partidos del arco parlamentario para que alcanzaran un acuerdo, la oposición ha reaccionado con dos misivas, una al Gobierno y otra al propio Lesmes, como ha publicado en exclusiva EL ESPAÑOL.

Sin embargo, el ministro de la presidencia, Félix Bolaños

CARTA: "Seamos serios, la carta del PP es un intento de aparentar de cara a la galería. Si quieren renovar de verdad me pueden llamar por teléfono y en una tarde renovamos el CGPJ ... Me han enviado un documento con once folios Lleno de excusas, líneas rojas y condiciones ... y yo al señor feijóo le respondo a esa carta con tres palanras: cumpla la ley. O estad usted con el el Estado de Derecho o está usted insumiso con el cumplimiento de la constitución

El Partido Popular, de esta forma, escenifica su plena disposición para renovar la cúpula de los jueces. Pero lo sigue haciendo con condiciones. La primera, y más relevante, la renovación del Tribunal Constitucional, donde los conservadores buscan elegir el sustituto del exmagistrado Alfredo Montoya.

Sobre el TC, González Pons expresa que no cuestionan "la capacidad del Gobierno para nombrar libremente a los dos magistrados que le corresponden" aunque les parezca "sano consultar a la oposición para este tipo de decisiones".

También lamenta "las presiones conocidas en los últimos tiempos", para que el actual CGPJ designe a sus dos magistrados. "Ganar el TC para un Gobierno es perderlo para los ciudadanos. Las urnas conceden una mayoría razonable al Gobierno, pero nunca una tan abusiva como la que se plantea en estos momentos", asegura Pons.

Por otro lado, plantea que de manera simultánea al "proceso de renovación del CGPJ, se presentará una proposición de ley, de forma conjunta por cuantos grupos parlamentarios apoyen este espíritu de despolitización de la Justicia Española, a tramitar por el procedimiento de urgencia".

Esa norma recogería, entre otras cuestiones, la imposibilidad de que "quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años anteriores" sean nombrados vocales del CGPJ" o la "independencia de la Fiscalía General del Estado".

"Reforma legislativa"

En ese sentido, las exigencias apenas difieren de la última propuesta realizada por el PP al Gobierno en el mes de julio para la ansiada renovación del máximo órganismo de gobierno de los jueces. Una vez más, descartan renunciar "a promover una reforma legislativa en la que, como exige la UE, los jueces elijan a los jueces".

Sin embargo, ahora González Pons plantea la posibilidad de "elegir este órgano con el actual sistema", indicando que no se escudan en la "discrepancia con respecto al modelo para obstruir la renovación del CGPJ".

Génova destaca que comparte "la preocupación enunciada" por el presidente del Tribunal Supremo sobre "la situación en la que se encuentra la Justicia española". Por otro lado, insiste en que la única ambición de la nueva dirección de Feijóo ha sido "renovar, regenerar y reformar las instituciones, también las de gobierno de la Administración de Justicia".

Ahora, remarca el responsable de negociar con el Ejecutivo, no quieren "dejar pasar la oportunidad que ha brindado el inicio del año judicial para intentar de nuevo que se supere este bloqueo".

