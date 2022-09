Planas defiende que "nadie puede indicar precios" a la distribución pero le pide "responsabilidad"

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha llamado este viernes "a la responsabilidad a todos los eslabones de la cadena alimentaria, en especial a la distribución, para en la medida de sus posibilidades y sin renunciar a su margen de rentabilidad limitar el incremento de los precios". Planas ha afirmado que "nadie tiene en su mano indicar precios a la distribución" pero ha preferido no entrar en confrontación con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que lidera la iniciativa y el debate en el seno del Gobierno para que el ejecutivo intervenga.

Entrevistado en Aragón TV, el ministro, de visita en esa comunidad, ha explicado que su "preocupación" en relación con este asunto es triple: la primera, "que el conjunto de la cadena alimentaria hasta llegar al ciudadano funcione bien -'y en España lo hace, no hay ningún alimento ni bebida que falte en los lineales de los supermercados', ha subrayado-"; la segunda "es que cada elemento de esa cadena encuentre su justa retribución" y la tercera, "que los precios no se incrementen para no cargar a los ciudadanos con ese incremento".

Pero Planas ha querido matizar que "esos incrementos no provienen de España", poniendo como ejemplos "el gasóleo, la energía, las materias primas o los fertilizantes". No obstante, cree que "cada eslabón debe asumir su responsabilidad" porque "un incremento excesivo sobre los ciudadanos afecta a su estilo y condición de vida". Tras su afirmación de que "nadie tiene en su mano" afectar ese proceso desde fuera, ha apelado al "sentido común" en el marco de las "reglas del mercado" y las "propuestas de la Unión Europea".

Díaz mantiene el pulso

El ministro ha querido dejar claro que "el Gobierno está al lado de los ciudadanos que ven afectada su capacidad de compra", por lo que, ha insistido, "insta a la distribución y a todos los elementos de la cadena a que tomen medidas".

Por último, Planas ha alertado de la última pretensión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, para doblegar la voluntad de los países aliados de Ucrania, que es reducir el número de barcos con grano a Europa. De hacerlo, ha lamentado el ministro, habría problemas "en el abastecimiento y en los precios".

Este jueves, el debate sobre el tope a los alimentos básicos, impulsado por Yolanda Díaz, ganó temperatura a raíz primero de unas manifestaciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, afeando que Díaz "quiera patrimonializar que está con los más vulnerables" porque "con los más vulnerables estamos todos". Robles elogió precisamente a Planas, "un ministro de Agricultura estupendo, prudente y sensato" que, a su juicio, es la voz autorizada en el Gobierno para abordar esta cuestión. "No concibo que entre en lo que no le corresponde", dijo sobre Díaz.

Pocas horas después, la propia Díaz compareció ante los medios junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, para, lejos de dar un paso atrás, mantener el pulso y presentar su propuesta de cesta de la compra "variada y asequible". El lunes se reunirá con distribuidoras y asociaciones de consumidores.

