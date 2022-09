Feijóo afirma en una carta a Lesmes su voluntad de renovar el CGPJ a partir de su propuesta a Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado este jueves una carta al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para explicarle la postura que viene manteniendo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y reafirmar su voluntad de que se lleve a cabo.

Éste es el primer movimiento político que se produce después de que Lesmes, en el acto de apertura del curso judicial presidido por Felipe VI, sugiriera la posibilidad de dimitir si PSOE y PP no desatascan en las próximas semanas la sustitución del CGPJ. Este órgano está en prórroga de funciones desde diciembre de 2018, un retraso que no tiene precedentes.

Lesmes emplazó personalmente al presidente del Gobierno y al jefe de la oposición a "que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo" tras referirse a la "devastadora" situación de los tribunales.

Feijóo, que asistió por primera vez a ese acto en el Tribunal Supremo, se acercó a Lesmes tras finalizar la ceremonia para indicarle que "no tendría sentido que dimitiese cuando es el capitán del barco" y que lamentaba el deterioro que están causando las reformas exprés del Gobierno. "No se debería haber hurtado competencias al CGPJ a la hora de hacer nombramientos", dijo el líder del PP.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, se unió a la conversación de Lesmes y Feijóo, y le pidió a éste que le enviara los nombres de los candidatos del PP al Consejo General del Poder Judicial.

El presidente del Partido Popular, sin embargo, sostiene que la renovación del órgano de gobierno de los jueces no debe ser un 'intercambio de cromos' con el Gobierno sino que tiene que basarse en requisitos de reforzamiento de la independencia judicial.

Una propuesta base

Por ello, la carta de Feijóo a Lesmes, de dos folios de extensión, adjunta la propuesta que el líder del PP envió el pasado julio al Gobierno.

En esa propuesta, apartándose del planteamiento de la anterior dirección del PP, Feijóo acepta que la renovación de órgano de gobierno de los jueces se produzca con la ley vigente, conforme a la cual los 20 vocales del CGPJ son elegidos por el Congreso y el Senado.

No obstante, el PP no renuncia al cambio del sistema de elección para que sean los propios jueces los que elijan a los 12 vocales que deben proceder del cuerpo judicial, mientras que los ocho que han de ser juristas los seguirían nombrando el Parlamento.

Ese cambio legal es, de hecho, en el que demandan a España las instituciones europeas, desde la propia Comisión Europea al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

Según la propuesta del PP, "el CGPJ recién nombrado, tomando en cuenta los modelos de países europeos con constituciones parecidas a la nuestra, presentará a las Cámaras, en un plazo de seis meses desde su toma de posesión, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial que mejore la independencia del proceso y que garantice una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección".

El PP sigue defendiendo que su propuesta debe ser la base de la negociación con Moncloa. En ella se plantea que, de forma simultánea al proceso de renovación del CGPJ, se debe presentar en el Congreso una proposición de ley conjunta para "despolitizar la Justicia".

Ello se haría con medidas como la derogación de la reforma que limita las competencias del CGPJ en funciones o la limitación de las 'puertas giratorias' para los jueces que se pasan a la política.

Génova también plantea que no se pueda ser nombrado fiscal general quien se haya dedicado a la política en los cinco años anteriores -evitando que se repita un caso como el de Dolores Delgado- y que no se pueda acceder al Tribunal Supremo si no se tiene una antigüedad de 25 años de servicio activo en la carrera judicial.

