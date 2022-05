Feijóo aterriza hoy en Barcelona: "Por primera vez el PP está más cómodo en Cataluña que el PSOE"

Las tornas han cambiado. El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta este viernes en Barcelona su plan de rebajas de impuestos para ayudar a las familias y las empresas, en la Reunión del Cercle d'Economia que clausurará, pocas horas después, el presidente Pedro Sánchez.

Pero ambos líderes políticos aterrizan en la Ciudad Condal en unas circunstancias muy distintas. El presidente del Gobierno lo hace en plena tormenta por el espionaje a los líderes independentistas. Justo 24 horas después de que la directora del CNI, Paz Esteban, haya reconocido en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso que su organismo espió al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, con autorización judicial.

Esta revelación ha tensado aún más la relación de Pedro Sánchez con sus socios independentistas. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, advertía el martes de que el caso Pegasus es "un escandalazo a nivel internacional" que "se puede cargar la legislatura".

Un 'nido de espías'

Ahora su partido sabe que el CNI espiaba las conversaciones de Pere Aragonés (en 2019, cuando era vicepresidente de la Generalitat), mientras éste negociaba con Pedro Sánchez y Félix Bolaños las mayorías parlamentarias para sustentar al Gobierno. Esta vez, no va a ser cómoda esta visita de Pedro Sánchez a Cataluña.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo intentará aprovechar su presencia en el Cercle d'Economia para recomponer los puentes del PP con el empresariado catalán, dinamitados tras el referéndum ilegal del 1-O y la declaración de independencia de Puigdemont.

Feijóo no acude a Barcelona con las manos vacías, sino con un plan económico para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, que le permite presentarse como "una alternativa seria y moderada", indican fuentes de su partido, frente a "un Gobierno en descomposición", el de Pedro Sánchez.

"Por primera vez, el PP está más cómodo en Cataluña que el PSOE", recalca un dirigente de la calle Génova, convencido de que Núñez Feijóo va a obtener este viernes una recepción mucho más cálida que el presidente del Gobierno.

Una fuerza casi residual

Alberto Núñez Feijóo es consciente de que sólo podrá obtener una mayoría holgada en las próximas elecciones generales si logra reconstruir la situación del partido en Cataluña y el País Vasco, donde el PP se ha convertido en una fuerza casi residual en las últimas consultas.

En las elecciones al Parlament de febrero de 2021, el PP quedó relegado a la octava posición, con sólo dos escaños, justo por detrás de Ciudadanos (Cs), que obtuvo seis. Ambas formaciones se vieron superadas por Vox, que desembarcó en la Cámara autonómica con 11 diputados enarbolando el discurso contra el independentismo.

El actual portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, es uno de los parlamentarios más brillantes del partido. Pero su posición puede verse amenazada por la decisión de Feijóo de buscar "candidatos que ganen elecciones" en todas las comunidades autónomas.

Desencantados con el 'procés'

Aunque el problema del PP en Cataluña no es sólo de liderazgos. Una parte de los constitucionalistas cree que el Gobierno de Rajoy actuó tarde frente a la deriva independentista de Puigdemont, mientras que los nacionalistas identifican al partido con la actuación policial del referéndum del 1-O y con la intervención de la Generalitat mediante el artículo 155 de la Constitución.

Una parte del empresariado catalán apoyó el procés, pero ahora se muestra desencantado por el declive económico de Cataluña, la fuga de empresas a Madrid y la pérdida de inversiones internacionales.

Así que Alberto Núñez Feijóo se dispone a presentar en Cataluña su nuevo modelo de Partido Popular, con un perfil moderado, capaz de llegar a acuerdos (también con los sindicatos, con los que se reunió en la sede de la calle Génova el pasado día 19) y con experiencia para gestionar la economía.

La puerta que Núñez Feijóo va a utilizar para desembarcar en Cataluña es una de las instituciones más prestigiosas de la Comunidad, el Cercle'd'Economia, presidido por Javier Faus, que será el encargado de presentar su intervención.

Junto a dos ministros

En esta jornada de clausura de la Reunión del Cercle d'Economia también tomarán la palabra el conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró; la ministra de Transportes, Raquel Sánchez (participa en una mesa redonda sobre Talento femenino en la IV revolución industrial), y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que hablará sobre la Cumbre que la OTAN celebra el próximo mes de junio de Madrid.

Alberto Núñez Feijóo remitió el pasado 22 de abril a la Moncloa su plan económico, que permitiría inyectar 15.000 millones de euros a las familias para compensar la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido a causa de la inflación.

Antes lo había presentado a los líderes de los sindicatos UGT (Pepe Álvarez) y Comisiones Obreras (Unai Sordo) y de las patronales CEOE (Antonio Garamendi) y Cepyme (Gerardo Cuerva), para recoger sus aportaciones. Fue la primera toma de contacto de Núñez Feijóo con los agentes sociales, que ahora quiere extender a Cataluña.

El presidente Pedro Sánchez rechazó incorporar las propuestas del PP a su decreto de medidas económicas contra los efectos de la guerra de Ucrania y prefirió convalidar esta norma en las Cortes con el apoyo de Bildu.

Rebajas e incentivos fiscales

No obstante, el PP ya ha comenzado a plantear en el Congreso de los Diputados, como proposiciones no de Ley, algunas de las medidas incluidas en el plan de Feijóo. Los populares ya han registrado una proposición no de Ley para rebajar el IVA de la luz y el gas al 4% o al 5%, además de reducir los impuestos sobre los hidrocarburos.

Frente a esta medida que tendría un efecto inmediato, el Gobierno de Pedro Sánchez lleva más de un mes intentando llegar a un acuerdo con Bruselas y con Portugal para intentar "topar" el precio del gas.

Núñez Feijóo también propone rebajar las retenciones del IRPF a las rentas inferiores a los 40.000 euros anuales, para devolver a las familias los 7.500 millones de euros adicionales que la Agencia Tributaria recaudó en enero y febrero gracias a la inflación.

Asimismo plantea un mecanismo para que familias y empresas puedan gestionar directamente 5.000 millones de euros de los fondos europeas, mediante desgravaciones fiscales para inversiones en eficiencia energética.

